Над Татарстаном сбили один БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России

Фото: Дарья Пинегина

Над Татарстаном сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России в отчете о сбитых дронах за период с 9:00 до 18:00 мск.

Всего за этот период над территорией страны было уничтожено 32 беспилотника, 25 из которых зафиксировали над акваториями Азовского и Черного моря, по два над Крымом и Курской областью, а также по одному над территориями Брянской области, Краснодарского края и Татарстаном.

Напомним, что в республике вводили режим «Беспилотной опасности» с 8:52 до 11:42 мск. Помимо этого, в Казани и Нижнекамске закрывали аэропорты на прием и выпуск самолетов.

Наталья Жирнова