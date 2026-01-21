В России продолжаются постепенные ограничения работы Telegram

В частности, наблюдаются проблемы с аудио‑ и видеозвонками, а также замедление передачи медиафайлов

Фото: Мария Зверева

В России продолжаются ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram. По словам зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина, такие меры вводятся последовательно из-за отказа платформы выполнять требования по борьбе с преступностью. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил сенатор, Telegram не выполняет необходимые требования по предупреждению и пресечению преступной деятельности на территории страны. С августа 2025 года в отношении мессенджера поэтапно вводятся технические ограничения. В частности, наблюдаются проблемы с аудио‑ и видеозвонками, а также замедление передачи медиафайлов.

Эти меры стали ответом на продолжающийся отказ платформы сотрудничать с регулятором в вопросах обеспечения безопасности пользователей и соблюдения российского законодательства.

Примечательно, что Роскомнадзор ранее опроверг информацию о новых ограничениях Telegram.

Наталья Жирнова