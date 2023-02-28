«Вопиющие факты бесхозяйственности»: Рустам Минниханов раскритиковал столовые предприятий Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал столовые республиканских предприятий и их руководителей за плохую организацию питания сотрудников. Претензии он озвучил на коллегии Министерства промышленности и торговли региона.

— Мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Я думаю, руководители столовых не ходили и не знают, что там творится, кто там какую продукцию где закупает. Это здоровье вашего персонала, здоровье ваших людей. Ну как можно так относиться к своим работникам? <...> Неужели мы не можем привести в порядок наши столовые? Люди должны нормально питаться, — заявил Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что такая ситуация недопустима, поскольку Татарстан может обеспечить столовые предприятий качественными продуктами питания.

— Ну что это такое? Стыд, позор. Как вы можете себе позволить, чтобы ваших людей кормили, не зная откуда, чем? Что, в Татарстане качественной продукции нет, что ли? Так же нельзя! Эту работу будем дальше продолжать, это моя инициатива была. Над людьми не издевайтесь. Мы способны обеспечить качественное, здоровое питание людей. Это здоровье этих людей. Это стабильность работы ваших предприятий, — обратил внимание раис Татарстана.

С критикой Рустам Минниханов выступил после доклада главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной. Она рассказала, что в 2022 году ведомство провело проверки в 82 столовых 47 промышленных предприятий региона. Во всех из них выявили нарушения. Деятельность двух столовых приостановили.

скриншот трансляции

Напомним, в конце прошлого года в Набережных Челнах прокуратура провела проверку по факту отравления работников предприятий АО «Холдинговая компания «ТЭМПО». По ее итогам руководителю предприятия вынесли представление.



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Татьяна Демина