Татарстан стал первым регионом, куда приехал с рабочей поездкой председатель организации «Движение первых»

Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Как сообщает его пресс-служба, республика стала первым регионом, куда Гуров прибыл с рабочей поездкой.

На встрече обсуждались вопросы молодежной повестки, развития самых разных направлений для молодежи и подростков, вопросы воспитания патриотизма у молодого поколения. Также были подняты вопросы организации досуга молодежи, создания востребованных общественных пространств, парков и скверов, спортивных площадок, другой современной инфраструктуры.

Кроме того, на встрече приняли участие заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов и другие.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.

В декабре прошлого года участники пленарного заседания «Мир детства=мир будущего» I съезда движения провели голосование, в ходе которого из всех 89 регионов России большинством голосов было одобрено название «Движение первых».

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Айрат Назипов