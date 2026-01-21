В Татарстане на этой неделе ожидаются экстремальные холода до -35

Наиболее суровые морозы прогнозируются 24—25 января

Фото: Дмитрий Зайцев

Главное управление метеорологии Татарстана предупредило о существенном похолодании в ближайшие дни.

С 22 по 26 января в Татарстане ожидается значительное понижение температуры воздуха. 23—24 января ночные температуры составят от -21 до -26 градусов, дневные показатели будут колебаться в диапазоне от -17 до -25 градусов. Наиболее суровые морозы прогнозируются 24—25 января. В эти дни температура воздуха ночью может опуститься до -30 градусов, а местами достигать отметки -35 градусов. Дневные показатели останутся в пределах от -18 до -24 градусов.

Завершение периода похолодания, 26 января, принесет некоторое ослабление морозов. Ночью ожидается от -23 до -28 градусов, в отдельных районах — до -32 градусов. Дневные температуры составят от -12 до -17 градусов.



Наталья Жирнова