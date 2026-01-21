CNN: 35 стран будут участвовать в церемонии, посвященной созданию «Совета мира»

В Давосе состоится церемония подписания документов о создании Совета мира — инициативы президента США Дональда Трампа, нацеленной на урегулирование международных конфликтов, начиная с ситуации в секторе Газа. По информации телеканала CNN, ссылающегося на источник в американской администрации, в мероприятии планируют участвовать представители примерно 35 из 50 приглашенных стран.

Некоторые государства уже подтвердили свое присутствие на церемонии. В частности, об участии заявили ОАЭ и Бахрейн. Вместе с тем ряд стран пока не дали окончательного ответа. Примечательно, что отдельные союзники США, включая Францию, официально отказались присоединяться к Совету.

Ранее согласие на вступление в Совет мира дали Египет, Израиль, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

При этом дипломаты ряда европейских стран высказывают опасения, что инициатива Трампа может стать альтернативой ООН — площадкой, призванной заменить ООН в вопросах урегулирования глобальных конфликтов. Согласно имеющимся данным, сам Трамп намерен пожизненно возглавлять новый Совет.

Ранее президента России Владимира Путина также пригласили в «Совет мира». В настоящее время российские представители рассматривают предложение администрации США и проводят консультации относительно участия России в работе международной структуры. Окончательное решение пока не принято.

