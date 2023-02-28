Президент России подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка.

В документе прописан перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию. В него включены информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, кроме не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях, в октябре 2022 года. В первом чтении депутаты приняли документ в первой половине декабря того же года. Во втором и третьем чтениях закон был одобрен в середине февраля 2023-го. Совет Федерации одобрил закон 22 февраля.



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Маргарита Головатенко