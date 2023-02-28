Минстрой России анонсировал рекордный ввод жилья в многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru/Ангелина Панченко

По итогам 2023 года в Минстрое ожидают рекордного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в России. В стране хотят ввести не менее 50 млн кв. м жилья, рассказал замглавы министерства Никита Стасишин.

— В 2023 году мы ставим перед собой задачу ввести в стране не менее 50 млн кв. жилья в многоквартирных домах из общего объема ввода. Такого показателя еще не было, и в этом году у нас есть все шансы это сделать, — передает его слова РБК.

Для достижения такого результата необходимо четко следовать планам и не допускать переноса сроков строительства, подчеркнул замминистра.

Фото: realnoevremya.ru

Он добавил, что по итогам прошлого года было сдано 102,7 млн кв. м жилья — меньше половины этого объема пришлось на многоквартирные дома (45,5 млн кв. м). Остальные 57,2 млн кв. м жилья были построены населением.

Отметим, что Приволжской федеральный округ остается одним из немногих в стране, где строительство жилья продолжает идти в рост. Татарстан и Башкортостан ввели в прошлом году по 3,1 млн кв. м. В обеих республиках запущены новые проекты объемом свыше 2 млн кв. м жилья.

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Айрат Назипов