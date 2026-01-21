Росстат: инфляция за неделю с 13 по 19 января снизилась до 0,45%

Неделей ранее этот показатель составлял 1,24%, а годовой показатель инфляции достиг 6,46%

Фото: Мария Зверева

Росстат зафиксировал существенное замедление темпов роста цен в России. За неделю с 13 по 19 января инфляция составила 0,45%, что более чем в два раза ниже показателя предыдущей недели (1,26%). С начала года потребительские цены выросли на 1,72%, а годовой показатель инфляции достиг 6,46%.

На российском рынке наблюдается разнонаправленная динамика цен. Снижение стоимости отмечено на ряд важных продуктов: кефир и рис подешевели на 0,2%, баранина, куриное мясо, макаронные изделия и сахар-песок — на 0,1%.

При этом значительный рост зафиксирован в сегменте плодоовощной продукции — в среднем на 2,7%. Особенно заметно подорожали огурцы (на 6%), помидоры (на 3,3%) и корнеплоды (на 2,6%).

Умеренный рост цен коснулся большинства продовольственных товаров. Подорожали маргарин (на 1,3%), печенье и обеды в общепите (на 0,7%), говядина, мороженая рыба, пшеничный хлеб и фруктовые консервы для детского питания (на 0,4%). Незначительно выросли цены на молоко, сметану, яйца, овощные консервы, ржаной хлеб, вермишель, соль, вареную колбасу, масло и крупы. Напомним, что свинина в России может подешеветь на 10—15% из-за курицы из Китая.

Фруктовый сегмент также продемонстрировал повышение цен: бананы подорожали на 1,2%, яблоки — на 1,1%. Отдельно стоит отметить рост стоимости водки — на 1,4%.



Наталья Жирнова