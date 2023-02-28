Дмитрий Песков назвал движение «ЧВК Редан» псевдосубкультурой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал деятельность движения «ЧВК Редан». Он отметил, что важно пресекать их действия.

— Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи, — передает его слова «РИА Новости».

Фото: скриншот из видео

Представители «ЧВК Редан» называют себя «новой субкультурой» и устраивают массовые драки в торговых центрах крупных городов. Волна агрессивного молодежного тренда быстро распространилась по всей стране. «Редановцы» появились и в Татарстане. «Реальное время» выяснило, что представляет собой эта «организация» и как она возникла.

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Айрат Назипов