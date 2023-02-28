В Приднестровье начнутся военные сборы

Военные сборы, организованные миротворческим контингентом в Приднестровье, начнутся 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

Участникам трехмесячных сборов обещают денежное довольствие, проживание и питание. В сборах могут принять участие мужчины в возрасте до 55 лет, годные к военной службе.

Приднестровская Молдавская Республика — непризнанное государство в Восточной Европе. На его территории находится небольшой миротворческий контингент Вооруженных сил России, созданный в 1995 году. Согласно данным из открытых источников, в 2017 году в Приднестровье проживали 213 000 граждан России.

Фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе в Минобороны России зафиксировали «значительное скопление» личного состава и военной техники армии Украины вблизи границы с Приднестровьем. Оборонное ведомство утверждало, что Киев «активизировал подготовку к вторжению» в Приднестровье.

В МИД России предостерегли США, страны НАТО и Киев от «авантюрных шагов» в отношении Приднестровья. В министерстве добавили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности граждан РФ, проживающих в регионе, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию.



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Айрат Назипов