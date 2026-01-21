Путин призвал уделять больше внимания вопросам медицины и поддержки матерей

Главные тезисы с совещания главы государства с правительством

На совещании с правительством Владимир Путин обозначил ключевые направления социальной политики, защиты прав потребителей и развития предпринимательства. Президент подчеркнул важность эффективного решения социальных вопросов для военнослужащих и членов их семей, отметив необходимость постоянного совершенствования системы поддержки семей с детьми и доступности лекарственных препаратов в регионах.

Путин обратил особое внимание на проблемы дольщиков, потребовав своевременной выдачи ключей покупателям жилья и компенсации затрат в случае задержек со стороны строительных компаний. Вопрос лекарственного обеспечения также находится в центре внимания власти: льготные препараты должны стать доступными повсеместно.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, глава государства указал на значимость предложений, поступающих на прямую линию, считая их индикатором потребностей населения и инструментом оперативного реагирования властей. Важнейшими приоритетами были названы поддержка семьи, защита материнства и детства, повышение качества медицинского обслуживания и доступность необходимых медикаментов.

Отдельно затронута тема налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Путин поддержал идею введения переходного периода при внесении изменений в налогообложение, предложенную министром экономики Максимом Решетниковым, заявив о недопустимости избыточного давления на предпринимателей.



Наталья Жирнова