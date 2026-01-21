Во дворах Татарстана появятся столы для игры в текбол

Арина Петрова отметила, что инициатива исходила от министерства спорта региона

В рамках программы благоустройства дворов «Наш двор», реализуемой в Татарстане в 2026 году, планируется установка столов для игры в текбол. Об этом заявила куратор проекта Арина Петрова на пресс-подходе, посвященном итогам реализации программы.

Петрова отметила, что инициатива исходила от министерства спорта региона. Помимо новых дворов, оборудованных в рамках программы текущего года, спортивные площадки будут установлены и в ранее обустроенных пространствах, включая парки.

Текбол представляет собой гибрид футбола и настольного тенниса, игра ведется на специальном искривленном столе, где игроки используют мяч, схожий с футбольным. Правила позволяют отбивать мяч любыми частями тела, исключая руки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в школьную программу Татарстана могут включить текбол. Минниханов обсудил развитие текбола в республике с главой Международной федерации текбола.

Ариана Ранцева