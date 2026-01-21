Глава Союзмолока назвал восстановление спроса ключевым вызовом года

Артем Белов заявил о необходимости корректировки цен и борьбы с недобросовестными поставщиками

Фото: Мария Зверева

Ключевым вызовом текущего года для молочной отрасли является восстановление спроса на молочную продукцию. Об этом заявил глава Союзмолока Артем Белов, выступая на съезде участников отрасли.

По его словам, для стабилизации ситуации необходимо провести корректировку цен в розничной торговле. Кроме того, Белов отметил необходимость усиления борьбы с недобросовестными поставщиками, которые используют немолочные жиры при производстве продукции.

Ариана Ранцева