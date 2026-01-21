Новости общества

Домодедово выставят на повторный аукцион

14:13, 21.01.2026

Прием заявок начнется 22 января, шаг снижения цены составит 10%

Фото: скриншот из видео «Как добраться из Аэропорта Домодедово до метро» с канала «MyWayInUK»

Повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово состоится 29 января 2026 года. Прием заявок начнется 22 января, сообщает ТАСС.

Начальная цена голландского аукциона установлена на уровне 132,2 млрд рублей. Возможное понижение цены составит до 50%, при этом шаг снижения будет 10% от начальной стоимости.

Ранее «Реальное время» писало, что аэропорт Шереметьево претендует на покупку Домодедово.

Ариана Ранцева

