Домодедово выставят на повторный аукцион
Прием заявок начнется 22 января, шаг снижения цены составит 10%
Повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово состоится 29 января 2026 года. Прием заявок начнется 22 января, сообщает ТАСС.
Начальная цена голландского аукциона установлена на уровне 132,2 млрд рублей. Возможное понижение цены составит до 50%, при этом шаг снижения будет 10% от начальной стоимости.
Ранее «Реальное время» писало, что аэропорт Шереметьево претендует на покупку Домодедово.
