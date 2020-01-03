Башкортостан-2010—2020: война за шиханы, «Камыр-батыр» и «Башнефть» преткновения

Главные события десятилетия в республике

Для одного из ключевых регионов Поволжья и Урала прошедшая десятилетка оказалась весьма богатой на события. В Башкортостане дважды сменился руководитель, республика потеряла контроль над «Башнефтью», свою роль в регионе играл и национальный фактор, в частности языковой вопрос. «Реальное время» собрало десять наиболее важных и резонансных событий и явлений, которые происходили в Башкирии или напрямую касались региона в 2010-е.

Смена власти: Бабай, Башлык и Камыр-батыр

Итак, начнем с политики. В «отчетный период» в Башкирии дважды менялся руководитель. 15 июля 2010 года закончилась эпоха Муртазы Рахимова: президент Башкортостана подал в отставку. Ему довелось руководить республикой при трех российских президентах — Ельцине, Путине и Медведеве. Еще за несколько месяцев до увольнения по центральным телеканалам и в федеральной прессе начали выходить репортажи и статьи, критикующие власти республики.

О Бабае, как его нередко называют в Башкортостане, вспоминают либо с восхищением и ностальгией («хозяйственник», «у республики были деньги», «стабильность», «добился суверенитета»), либо с неприязнью («рахимовский режим», «полицейский регион», «этнократия»).

В октябре того же года Рахимов возглавил благотворительный фонд «Урал», в котором аккумулировались средства, вырученные от продажи башкирской нефтянки.

Дмитрий Медведев, приняв отставку Рахимова, в тот же день назначил исполняющим обязанности президента РБ Рустэма Хамитова, топ-менеджера «РусГидро». Через несколько дней депутаты Госсобрания-Курултая республики утвердили его в статусе президента.

Фото bashinform.ru

Приход более молодого и интеллигентного руководителя многие восприняли с воодушевлением. Изначальная открытость, многочисленные встречи с журналистами и блогерами характеризовали Хамитова как довольно демократичного политика. В 2014 году он выиграл уже на прямых выборах президента республики. А с 2015 года, следуя общероссийскому тренду, перестал носить наименование «президент», заменив его на «главу». По-башкирски эта должность звучит как Башҡортостан Республикаһы башлығы, из-за чего первое лицо региона стали шутливо называть Башлыком.

Постепенно демократизм Хамитова сходил на нет. Официальная пресса стала получать запреты на упоминание некоторых людей. Например, таким «Волан-де-Мортом» стал Муртаза Рахимов, которого Рустэм Закиевич явно недолюбливал. Запретной темой была и деятельность фонда «Урал». Зато СМИ активно писали о работе благотворительного фонда «Мархамат», созданного супругой президента Гульшат Гафуровной. До 2015 года местные издания избегали употреблять слово «глава» в отношении Хамитова, называя его «Президентом» (непременно с прописной буквы). Практически не писали о закрытии школ, детских садов, объектов производства, хотя все это имело место.

Пикантным оставался вопрос этнического происхождения Хамитова. Вступив в должность президента, он не раз заявлял, что является башкиром. Хотя в более ранних интервью сообщал о своих татарских корнях. В начале своей президентской карьеры Хамитов раздавал различные обещания, многие из которых остались нереализованными, за что получил в народе неприятное прозвище — Обещалкин. Социально-экономические показатели республики не радовали. Запомнился он многим и своей конфронтацией с мэром Уфы Иреком Ялаловым.

При этом позиция главы в «содовой войне», где он встал на сторону защитников шиханов (Торатау и Куштау), придавала ему некоторый вес в глазах общественности, но плохо влияла на политическую карьеру: его критиковали не только руководители Башкирской содовой компании, но и министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также отдельные журналисты (Владимир Соловьев), блогеры и телеграм-каналы.

В начале своей президентской карьеры Хамитов раздавал различные обещания, многие из которых остались нереализованными, за что получил в народе неприятное прозвище — Обещалки. Фото Тимура Рахматуллина

11 октября 2018 года, когда Башкирия отмечала День республики, Хамитов заявил о своей отставке, лишь год не доработав до окончания срока. Позже экс-глава республики вошел в совет директоров АНК «Башнефть». Вакантное место занял присланный Кремлем Радий Хабиров, выходец из Башкортостана, работавший мэром Красногорска. Большинство жителей республики снова с нескрываемой радостью встретили новость о смене первого лица. Да и с «пятой графой» у того все в порядке (происходит из башкирского рода Юрматы).

Жесткая риторика Хабирова, его категоричность, угрозы в адрес чиновников, а также начатые им реформы, произносимые громкие лозунги и вызовы, бросаемые соседнему Татарстану, многим пришлись по вкусу. Однако далеко не все приняли с распростертыми объятиями членов команды Хабирова, многие из которых были «обстреляны» в Подмосковье. Излишние обещания и неоднозначное решение по шиханам Торатау и Куштау несколько снизили эйфорию и ожидания от Хабирова. «Ставленник Путина (Москвы, Кремля)» — тоже не самый лучший аргумент для части населения. На 8 марта супруга главы Каринэ Хабирова выложила в соцсети видео, в котором первое лицо месит тесто для пельменей. Острые на язык пользователи тут же придумали ему прозвище — Ҡамыр-батыр (ҡамыр — «тесто» по-башкирски).

В сентябре 2019 года после выборов Хабиров официально вступил в должность главы республики, избавившись от приставки «врио». За год состав правительства РБ обновился практически наполовину.

Жесткая риторика Хабирова, его категоричность, угрозы в адрес чиновников, а также начатые им реформы, произносимые громкие лозунги и вызовы, бросаемые соседнему Татарстану, многим пришлись по вкусу. Фото kremlin.ru

Дело «Башнефти»

Основным материальным богатством Башкирии является нефть, а главной компанией республики остается ПАО АНК «Башнефть». Прошедшая десятилетка оказалась богатой на скандалы, связанные с предприятием.

В 2009 году АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершила сделку по приобретению «Башнефти», которая ранее контролировалась структурами Урала Рахимова. Уже тогда поговаривали о «мутных» схемах продажи башкирской нефтянки и заниженной стоимости акций. В апреле 2014 года в отношении сына первого президента РБ было заведено уголовное дело по статьям о присвоении и легализации вырученных средств. Сам Рахимов-младший к тому времени успел уехать в Австрию, и Вена выдавать его России не собирается.

Приватизационные сделки «Башнефти», заключенные в нулевых, были признаны незаконными. К концу 2014 года «Башнефть» перешла в собственность Росимущества. Забегая вперед, отметим, что структура Евтушенкова впоследствии была признана добросовестным приобретателем, АФК «Система» в итоге получила компенсацию от компании «Урал-Инвест», которая выступала продавцом предприятия.

Уже тогда заговорили, что компанию выкупит НК «Роснефть» Игоря Сечина. Также среди потенциальных покупателей назывались такие игроки, как «Татнефть», «Лукойл», «Русснефть» и «Независимая нефтегазовая компания». В октябре 2016 года, получив зеленый свет от правительства РФ, «Роснефть» приобрела 50,08% акций «Башнефти» за 330 млрд рублей. При этом по просьбе Хамитова 25% компании перешли Башкирии. Собственно, этим дело не закончилось. Новые владельцы почти сразу же сменили ключевых менеджеров в своей «дочке», провели проверку документации и серверов, вплоть до переписки сотрудников по корпоративной почте.

В октябре 2016 года, получив зеленый свет от правительства РФ, «Роснефть» приобрела 50,08% акций «Башнефти» за 330 млрд рублей. Фото glavarb.ru

В мае 2017 года компания Сечина через суд потребовала от холдинга Евтушенкова 106,6 млрд рублей за «вывод активов в результате проведенных реорганизаций», обвинив последнего в хищениях и нанесении ущерба. К иску присоединилось правительство Башкортостана. Позже предъявляемая «Системе» сумма выросла. Судебные заседания порой напоминали настоящие шоу. Ответчик вел себя несколько неожиданно и даже выдвигал встречные иски. В итоге стороны пришли к мировому соглашению (по некоторым данным, после вмешательства Владимира Путина). АФК «Система» и «Система-Инвест» обязались возместить «Башнефти» 100 млрд рублей.

На фоне конфликта «Роснефти» с «Системой» проходили другие события, связанные с делом «Башнефти»: громкий суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, арест акций «Детского мира» и МТС (компании входят в корпорацию Евтушенкова). После ареста Улюкаева стали мемами такие словосочетания, как «подарок от Иваныча» и «корзинка с колбасками». Именно такой презент упоминается в расшифровке переговоров Сечина с Улюкаевым, которого обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов за содействие в приобретении «Башнефти». Федеральному чиновнику дали 8 лет тюрьмы. Также не остались без внимания СМИ новые обвинения бывшему гендиректору башкирской компании Уралу Рахимову, нюансы спонсорства хоккейного клуба «Салават Юлаев», аварии на уфимских нефтеперерабатывающих заводах и многое другое.

Саммиты ШОС — БРИКС

Летом 2015 года Уфа принимала два форума — саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Эти события Хамитов может записать себе в актив, поскольку не каждому городу удается принимать у себя столь крупные и представительные мероприятия.

Согласно официальным пресс-релизам, именно тогда стало понятно, что ШОС стала той площадкой, где лидеры государств, находящихся в конфронтации, могут спокойно обсуждать мировые проблемы. Тогда же Индия и Пакистан стали полноценными членами организации.

Главы стран БРИКС на своем саммите обсуждали проблемы мировой экономики. Они выступили за реформы ООН и МВФ, осудили западные санкции и преступления ИГИЛ (организация запрещена в РФ). По итогам форума заработал Новый банк развития БРИКС — фактически первый финансовый институт объединения. В башкирской столице была подписана Уфимская декларация, согласно которой взят курс на переход в рамках БРИКС на торговлю в национальных валютах.

Летом 2015 года Уфа принимала два форума — саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Фото brics2015.ru

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги саммитов, отметил высокий уровень их организации и призвал россиян изучать башкирский язык. Многочисленные гости (а их было более 10 тыс. человек) познакомились с башкирской кухней, культурой народов республики, достопримечательностями столицы Башкортостана. Уфа стала чаще принимать международные мероприятия. А отраслевые форумы в рамках ШОС и БРИКС теперь проходят в башкирской столице каждый год.

Подготовка к саммитам-2015 началась за три года. Затраты на проведение форумов составили 15 млрд рублей (средства республики, федерального центра и инвесторов). Они пошли на строительство гостиниц международного класса (сетей Hilton, Sheraton, Holiday Inn и др.), реконструкцию здания Конгресс-холла, расширение аэропорта, благоустройство парков и скверов, обновление дорожного покрытия, укрепление набережной Белой. Новым туристическим объектом стал фонтан «Семь девушек» рядом с «Гостиным двором».

Все эти работы активно освещала как местная пресса (как правило, в положительном ключе), так и федеральные журналисты и блогеры. Например, блогер Илья Варламов довольно жестко критиковал городские власти (особенно доставалось мэру Иреку Ялалову) за большие баннеры и «фотозаборы», которыми прикрывали отдельные здания (ветхие или после пожара). Также он обращал внимание на искусственную траву, заасфальтированные газоны, низкое качество дорожных работ, состояние дворов, «особо охраняемые» лужи и засилье маршруток. Местные чиновники и околовластные блогеры в свою очередь обвинили Варламова в необъективности, намекнув на заказной характер его материалов.

Естественно, в июне — июле 2015 года в Уфе усилили меры безопасности, что создало массу неудобств для горожан. Жителей неофициально просили в эти дни уехать из города, многие предприятия отправляли работников в отпуска. Также проходила информация, что строителям, занятым в подготовке объектов к саммитам, долгое время не выплачивали зарплаты. Местным анекдотом стал якобы перенос табличек с неприглядной улицы Сун-Ят-Сена, которую хотели увидеть китайские гости, на улицу Зайнаб Биишевой в новом микрорайоне Уфы. Были казусы и в дни проведения форумов, о которых писали иностранные журналисты и работники, обслуживающие зарубежных гостей: трудности перевода (низкий уровень знания английского у местных жителей), проблемы вызова и оплаты такси, заминки с питанием делегатов из Индии (некоторые не ели мяса) и мусульманских стран (требовали халяльные блюда), канализационный коллапс в одном из отелей.

Блогер Илья Варламов довольно жестко критиковал городские власти. Фото varlamov.ru

Экология и промышленность: «Кроношпан», «Сода» и Сибайский карьер

Где развита промышленность, там закономерно возникают вопросы охраны окружающей среды. В Башкирии до сих пор многие помнят фенольную катастрофу на заводе «Уфимхимпром» в 1990 году, в результате которой была отравлена река Белая. Периодически возникают претензии к нефтеперерабатывающим заводам «Башнефти». За последнюю десятилетку республику сотрясли несколько конфликтов промышленников и общественников, связанных со строительством завода «Кроношпан» рядом с Уфой, войной за шиханы Торатау и Куштау с «Башкирской содовой компанией», испарениями диоксида серы на карьере в Сибае, разливом сточных вод на заводе «Полиэф», пожаром на заводе «Нефтехим».

Завод по производству древесных плит «Кроношпан» уже на этапе проекта вызывал массу вопросов у уфимцев. Как ни выступали горожане и представители экологических движений против строительства предприятия, их голоса были проигнорированы. К слову, среди вариантов его размещения был и Татарстан. Не спасли митинги, палаточный городок (который в итоге разогнали) и другие акции активистов движения «СтопКроношпан», в том числе наклейки на машинах «Кроношпан — уходи». По их мнению, предприятие под Уфой усугубляет экологические проблемы региона. Рустэм Хамитов утверждал, что завод не нанесет окружающей среде заметного вреда, зато открытие производства даст новые рабочие места и налоги в региональный бюджет. А протестную кампанию глава региона назвал «своеобразной местью конкурентов», не обозначив при этом имен этих «конкурентов». Подобная риторика позже будет использоваться Радием Хабировым относительно разработки шихана Куштау.

После тестового запуска завода, проведенного в 2015 году, уфимцы и жители близлежащих селений стали чаще жаловаться на неприятный запах и даже малиновый осадок в дождевой воде. Весной 2019 года экоактивисты обратили внимание на то, что предприятие с 2016 года фактически производит и реализует продукцию, хотя официально все это время находится в режиме пуско-наладки, при этом не имеет очистных сооружений и не проходило государственную экологическую экспертизу. Позже этот факт признали в Минэкологии РБ.

Тем временем «Кроношпан» ежегодно показывает рекордные для себя объемы выручки, но финансовая польза республике от производства оказалась минимальной, а несколько сотен рабочих мест для миллионного города не делают погоды. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», компания «Кроношпан Башкортостан» с годовой выручкой в 10,4 млрд рублей (2018 год, занимает 37-е место в рейтинге компаний РБ) принадлежит кипрской Kronospan Holdings Ist Limited, которая в свою очередь является частью австрийской группы Kronospan. Соответственно, деньги уходят зарубежным бенефициарам.

После тестового запуска завода, проведенного в 2015 году, уфимцы и жители близлежащих селений стали чаще жаловаться на неприятный запах и даже малиновый осадок в дождевой воде. Фото mkset.ru

Если страсти вокруг «Кроношпана» несколько поутихли, то «содовая война» в самом разгаре. Уже несколько лет обсуждается судьба природно-исторических памятников — шиханов. Это уникальные горы, расположенные в окрестностях Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Таких возвышенностей на сегодняшний день три — Торатау (Тратау), Куштау и Юрактау. Четвертый шихан Шахтау уже срыт «Башкирской содовой компанией» — промышленная разработка горы началась полвека назад.

БСК является важнейшим звеном холдинга «Башхим» (принадлежит 57% акций), при этом 38% акций владеет Минземимущества Башкортостана. Стерлитамакское предприятие, у которого заканчивается сырье для производства кальцинированной соды и цемента, в 2017 году начало геологоразведочные работы на Куштау, что весьма обеспокоило жителей республики. Ранее БСК уже намеревалась разрабатывать Торатау, однако общественность была сильно взбудоражена поползновениями промышленников и выступила резко против (гора является сакральной для башкир и носит природоохранный статус).

Промышленники сумели склонить на свою сторону вице-премьера Дмитрия Козака, который дал поручение Минприроды РФ и Минкультуры России принять «решение о наличии (отсутствии) природоохранной и культурной ценности шихана». Позже содовики заручились поддержкой министра промышленности РФ Дениса Мантурова, который высказался за разработку Торатау и других шиханов, заявив, что защитники гор действуют в интересах турецких конкурентов компании. Со стороны руководства БСК и их лоббистов (отдельные журналисты, политтехнологи и чиновники) звучали аргументы о том, что компания является градообразующим предприятием Стерлитамака, крупнейшим налогоплательщиком республики, и если она не получит гору, то умрет, а тысячи стерлитамакцев станут безработными. Отметим, что холдинг «Башхим» принадлежит кипрской Modisanna Limited, которая в настоящее время ликвидирована.

В свою очередь в защиту шиханов выступили не только экологи, но и известные ученые, музыканты, журналисты, представители национального башкирского движения, блогеры. Если эксперты, приводя цифры и научные выкладки, разбивали в пух и прах любые аргументы БСК, предлагали альтернативные источники сырья и рекомендовали «Соде» провести модернизацию производства, то общественники проводили акции, снимали видеоролики и клипы. Среди знаковых фигур, которые выступили против разработки гор, можно назвать лидера «ДДТ» Юрия Шевчука, вокалиста группы «Люмен» Тэма Булатова, блогера Илью Варламова и нынешнего председателя Общественной палаты РФ Валерия Фадеева. Из представителей башкирской и татарской эстрады защитниками шиханов выступили кураист Роберт Юлдашев и певец Айдар Галимов.

В защиту шиханов выступили не только экологи, но и известные ученые, музыканты, журналисты, представители национального башкирского движения, блогеры. Фото Евгения Калашникова

Перед Хамитовым встала непростая задача: не потерять лицо перед населением и одновременно удержаться в своем кресле, угодив московскому начальству. Глава республики решил сохранить шиханы, за что получал свою дозу критики с разных сторон. Его преемник первоначально не комментировал ситуацию, однако в конце 2018 года предложил вместо Торатау, на который изначально претендовала БСК, отдать в разработку Куштау. Содовики на такой вариант согласились. Общественники же направили свои усилия на защиту новой горы. В августе 2019 года АО «Сырьевая компания» (структура БСК) получило лицензию Приволжскнедр на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау.

Примечательно, что в начале декабря 2019 года приехавший в Уфу Шевчук встретился с Хабировым, во время беседы рок-музыкант попросил главу РБ не отдавать шихан на уничтожение. Но через несколько дней руководитель республики в своем послании парламенту вновь заявил, что Куштау будет разрабатываться. Защитников уникального природного объекта он назвал «подкупными журналистами и националистами», которые действуют в интересах конкурентов, правда, так и не сказал, в чьих именно. К какой категории он отнес фронтмена «ДДТ», тоже остается неясным.

С 2018 года у Башкирии появилась новая болевая точка — карьер в Сибае, который начал тлеть, а выходящий из шахт диоксид серы стал отравлять воздух в городе. На смог, удушье, першение в горле жаловались местные жители, но республиканские власти первые недели не реагировали на жалобы из Зауралья. Доведенные до отчаяния, жители вышли на стихийный митинг перед городской администрацией и призвали к ответу сибайского мэра. На ситуацию обратили внимание федеральные СМИ. Радий Хабиров вынужден был отреагировать. Он несколько раз съездил в Сибай, встретился с местными активистами. В городе был создан межведомственный штаб, стали ежедневно проводиться замеры состояния воздуха (датчики неоднократно фиксировали значительное превышение ПДК вредных веществ), прибыла бригада медиков. Источник решили залить водно-глиняной смесью.

Карьер принадлежит Учалинскому горно-обогатительному комбинату, который входит в УГМК Искандера Махмудова. Одним из владельцев Уральской горно-металлургической компании является организация в офшоре — Fridingen Investments Ltd (Кипр). Причиной смога специалисты назвали окисление руды в карьере.

С 2018 года у Башкирии появилась новая болевая точка — карьер в Сибае, который начал тлеть, а выходящий из шахт диоксид серы стал отравлять воздух в городе. Фото sibay.bashkortostan.ru

Кроме того, в город приезжал глава Крыма Сергей Аксенов, который пригласил 500 сибайских детей отдохнуть в санаториях полуострова. «Башкирский Чернобыль» посещал и гендиректор УГМК Андрей Козицын, который пообещал выделить городу 200 млн рублей. Летом в город наведывалась комиссия СПЧ. В своем декабрьском послании Хабиров поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации очага задымления и помогал людям. Однако жители Сибая заявляют, что опасные вещества продолжают выделяться, и, вопреки заявлениям чиновников, ситуация до сих пор не разрешена.

ФК «Уфа»: выход в Премьер-лигу и еврокубки

Приятным событием в мире спорта стало появление футбольного клуба «Уфа» в конце 2010 года. Создание новой башкирской команды на базе «Башинформсвязь-Динамо» было инициировано Ростиславом Мурзагуловым и Шамилем Газизовым и поддержано Рустэмом Хамитовым. Тренером-консультантом был назначен Анатолий Бышовец (впоследствии он отказался от этой должности), главным тренером — Андрей Канчельскис.

Состав наставников периодически обновлялся, сменяли друг друга тренеры, клуб набирался опыта и постепенно поднимался из одной лиги в другую. Так, в 2012 году «Уфа» попала в ФНЛ. В сезоне 2013/2014 клуб занял в лиге четвертое место и получил право на стыковые матчи с клубом, оказавшимся в подвале РФПЛ (ныне — РПЛ). Одолев «Томь» по итогам двух игр, ФК «Уфа» впервые вышел в Премьер-лигу.

С тех пор команда остается в элитном дивизионе. Некоторых успехов «горожане» добились с тренером Виктором Гончаренко, которого впоследствии забрал ЦСКА. Тогда уфимскую дружину доверили Сергею Семаку, с которым клуб занял шестое место (наивысшее достижение) по итогам сезона 2017/2018, что позволило ему квалифицироваться в Лигу Европы УЕФА. Тренера, который сумел сделать практически невозможное, переманил петербургский «Зенит».

За несколько лет при скромном бюджете уфимцы добрались до еврокубков, точнее до квалификации Лиги Европы. Башкирская команда с трудом одолела словенский «Домжале», люксембургский «Прогрес» из Нидеркорна и вышла на шотландский «Глазго Рейнджерс», возглавляемый легендарным Стивеном Джеррардом. Поражение на стадионе «Айброкс» (1:0) и домашняя ничья (1:1) не позволили скромному клубу из Башкирии выйти в групповую стадию ЛЕ. Зимний перерыв сезона 2019/2020 ФК «Уфа» встречает на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Приятным событием в мире спорта стало появление футбольного клуба «Уфа» в конце 2010 года. Фото gorobzor.ru

«Салават Юлаев» — чемпион. «Зеленое дерби»

Еще одна гордость спортивной Башкирии — ХК «Салават Юлаев». Хоккейный клуб в 2011 году завоевал Кубок Гагарина. К финалу плей-офф КХЛ уфимцы пробирались, последовательно переиграв в Восточной конференции «Сибирь» (Новосибирск), «Ак Барс» (Казань) и «Металлург» (Магнитогорск). В финале СЮ встретился с победителем Запада «Атлантом» (Мытищи). Одолев соперников из Подмосковья в пяти матчах с итоговым счетом 4-1, башкирская команда, впервые выиграла Кубок Гагарина и второй раз стала чемпионом страны.



С тех пор «Салават Юлаев» подобных результатов не добивался, в отличие от соседей из Татарстана — «Ак Барса», который выигрывал заветный кубок трижды. Очные поединки на льду между уфимцами и казанцами отличаются неизменным упорством (независимо от положения в таблице) и давно считаются самым зрелищным противостоянием в КХЛ. Его называют и «татаро-башкирским дерби», и «аль-классико», и, конечно, «зеленым дерби», поскольку именно зеленый является основным цветом формы у обоих клубов.

В ноябре 2017 года обе команды КХЛ представили специально разработанный логотип «зеленого дерби». Теперь это бренд, и специально к таким матчам обе команды частенько готовят отдельную форму и специальные призы (например, Кубок чак-чака). Последнее «зеленое дерби» для привлечения внимания европейцев к КХЛ было сыграно в швейцарском Давосе.



ХК «Салават Юлаев» в 2011 году завоевал Кубок Гагарина. Фото hcsalavat.ru

Споры с татарами о курае, лошади и Кыш Бабае

Надо отметить, что Уфа и Казань продолжают соперничать не только на льду и футбольном поле. Еще с советских времен Башкортостан и Татарстан негласно соревнуются в различных сферах. В период суверенитета соперничество братских республик обрело национально-политический окрас. Правда, к концу нулевых стало очевидно, Казань, с размахом отметившая свое 1000-летие, ушла вперед. Новый виток «соревнования» одновременно с тесным сотрудничеством наметился с приходом Радия Хабирова, который позволил себе несколько шпилек в адрес западного соседа. «Реальное время» даже собрало его яркие цитаты, затрагивающие 16-й регион.

В 2014 году между Башкортостаном и Татарстаном возник спор по поводу использования имени Кыш Бабая — Деда Мороза башкир и татар. Казань подсуетилась раньше и зарегистрировала соответствующий бренд. Кыш Бабая «поселили» в отдельной резиденции, разработали туристические маршруты. Тем временем в Башкирии начали создавать собственную резиденцию новогоднего персонажа. После череды разбирательств спор вроде бы завершился, но не тут-то было. Башкирским компаниям предложили купить пакет услуг за 500 тысяч рублей. В него входила работа татарстанских коллег и возможность использовать товарный знак «Резиденция Кыш Бабая». На этот компромисс вторая сторона не пошла, но заинтересовалась другим вариантом — создания турпоезда «Уфа — Арск» для посещения уфимцами резиденции Кыш Бабая. Пикантность ситуации придало то, что, оказывается, среди туроператоров объявлен конкурс на лучший маршрут к дому башкирского Деда Мороза. В прессе башкирскую резиденцию, которая разместилась под Торатау, начали называть юртой Кыш Бабая, что вызвало недовольство со стороны Татарстана. Сказка сказкой, а бизнес врозь.

Курай — национальный символ Башкирии — был зарегистрирован башкортостанцами в качестве территориального бренда в 2018 году. Казалось бы, поставлена точка в очередном споре между башкирами и татарами о принадлежности музыкального инструмента. Но, похоже, такой патент только раззадорил Казань, что породило мем «у кого курай длиннее». Через несколько месяцев Татарстан «симметрично ответил», зарегистрировав татарскую породу лошадей, что опять вызвало бурные дискуссии в республиках. Периодически в соцсетях вспыхивают нешуточные страсти по поводу других национальных маркеров близких народов, связанных с одеждой, кухней, бытом и происхождением отдельных людей.

В 2014 году между Башкортостаном и Татарстаном возник спор по поводу использования имени Кыш Бабая — Деда Мороза башкир и татар. Фото Максима Платонова

Еще один спор между татарами и башкирами возник из-за акции «Татарча диктант», которая прошла в 2019 году в 50 регионах России и 11 странах мира. Провели «Татарский диктант» и в Башкирии. Ассамблея народов Башкортостана, возглавляемая депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной, направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову письмо. Авторы послания пожаловались, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия «нарушают все нормы деловой этики» и могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, Всемирному конгрессу татар. В ответ Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани считают, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами».

Борьба за башкирский язык

Летом 2017 года на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин выступил против обязательного изучения неродных языков. Часть граждан такое заявление обрадовало, других — насторожило. Одним из первых публично высказался на эту тему Рустэм Хамитов.

В августе глава республики поддержал президента РФ и пообещал отменить обязательные уроки башкирского. Он поручил Минобразу РБ внести изменения в базисные образовательные планы, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного. При этом руководитель региона призвал сделать все для сохранения языка. Он предложил повсеместно расширять добровольное изучение башкирского языка, в том числе в виде факультативных занятий в школах, вечерних классов, дополнительных курсов в вузах и университетах «третьего возраста». В начале 2018 года Хамитов подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

Такую исполнительность башлыка оценили не все. Особенно возмутились представители башкирских национальных организаций, которые назвали главу РБ «могильщиком башкирского языка». Их поддержали обманутые дольщики, «зеленые» и другие. Прошли несогласованные митинги в защиту «башҡорт теле», где активисты вновь требовали отставки властей. Не обошлось без задержаний митингующих и обысков у организаторов акций. По сообщениям в соцсетях, работникам некоторых бюджетных организаций запретили участвовать в этих сходах. А министерство образования РБ в день одного из митингов даже организовало собрание учителей башкирского языка, в день другого прошла акция «Патриотов России».

Между тем прокурорские проверки не выявили нарушений в части добровольного изучения родных языков в Башкирии. Многие призвали Госдуму отменить закон. Например, такое обращение депутатам направил Всемирный курултай башкир. А литераторы из Татарстана и Башкирии написали обращение Путину.

На несогласованных митингах в защиту «башҡорт теле» активисты вновь требовали отставки властей. Фото proufu.ru

В то же время депутаты, избравшиеся в Госдуму из РБ, попытались объясниться перед жителями республики. Зариф Байгускаров даже заявил, что преподавание родных языков в республиках было… незаконным. В свою очередь башкирская писательница и сценарист Зухра Буракаева заявила, что в результате изменений законодательства республика получит «последнюю и мощную волну обрусевших детей». В итоге башкирский язык в качестве родного в РБ выбрали только 15% учеников. За два года в республике сократили сотни учителей башкирского языка.

Меня зовут Ильяс, и я не террорист

Начало апреля 2017 года ознаменовалось трагедией — взрывом в петербургском метро. Некоторые СМИ быстро нашли виновного в теракте — колоритного мужчину с бородой и в тюбетейке. Кадры с камер видеонаблюдения мгновенно облетели интернет. Однако «смертником» назначили непричастного человека — Ильяса (Андрея) Никитина, обычного мусульманина из Башкирии, который работает дальнобойщиком. Узнав, что его разыскивают, он сам пришел в полицию, чтобы объясниться. Но на этом его приключения не закончились.

После разговора с правоохранительными органами мужчина поехал на родину, однако его сняли с авиарейса по настоянию бдительных пассажиров. «Реальное время» первым записало интервью с уроженцем Башкортостана. В беседе Никитин рассказал о своих злоключениях, татарских корнях и отношении к исламу.

Дела исламские: Путин на юбилее ЦДУМ, раскол в ДУМ РБ и мечеть-долгострой



Знаковым событием для мусульман России стало празднование 225-летия Центрального духовного управления мусульман России — старейшего муфтията нашей страны. В октябре 2013 года председатель ЦДУМ, верховный муфтий Талгат Таджуддин принимал в Уфе не только мусульманских лидеров со всей страны и зарубежья, но и президента России Владимира Путина. Именно здесь глава государства озвучил свои «уфимские тезисы», в которых он отметил созидательный характер ислама и положительный опыт взаимодействия российских мусульман с адептами других конфессий. Также он призвал священнослужителей противостоять политизации религии, активнее проповедовать исламские традиционные ценности, переводить на русских язык труды мусульманских ученых, создать экспертные центры, дающие оценку религиозным текстам, и восстановить исламскую богословскую школу. В результате в Татарстане один из таких тезисов был воплощен в виде Болгарской исламской академии.

На праздновании 225-летия Центрального духовного управления мусульман России глава государства озвучил свои «уфимские тезисы». Фото kremlin.ru

В другой исламской «епархии» региона — Духовном управлении мусульман РБ — происходили свои интересные события. Весной 2018 года в руководстве муфтията, который входит в структуру Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, наметился раскол. Группа имамов во главе с первым зампредом Айнуром Арслановым объявила муфтию Нурмухамету Нигматуллину своеобразный импичмент. Осенью 2018 года должны были состояться выборы муфтия Башкирии. Однако смена светской власти в республике спутала карты в духовном управлении. В результате выборы перенесли на год, а муфтием остался Нигматуллин, занимавший этот пост с 1992 года. Весной 2019 года Нурмухамет-хазрат передал полномочия своему молодому заместителю Айнуру Биргалину, символически вручив ему чалму, чапан и посох. Летом Нигматуллин скончался. А осенью Биргалина официально утвердили в должности председателя-муфтия ДУМ РБ.

Параллельно развивался другой конфликт ДУМ РБ — с фондом «Урал» из-за соборной мечети «Ар-Рахим», которая задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Храм должен стать самой крупной отапливаемой мечетью в Европе. По форме здание напоминает ханский шатер, окруженный четырьмя минаретами. Половину комплекса должны занять два молельных зала в общей сложности на 2 тыс. человек. В здании предусматрены медресе на 2 тыс. учащихся, конференц-зал, музей ислама и библиотека. Запланирован этаж для туристов, где будет музей, телерадиостудия, выставочные центры. Был и проект обустройства прилегающей территории — «Муслим-сити», переименованный в «Межконфессиональный квартал мира и согласия».

Напомним, первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2006 году. Его возведение началось с 2007 года, однако этот процесс протекал крайне вяло, останавливаясь и снова возобновляясь. Менялись спонсоры («УГМК-Холдинг», БФ «Урал») и застройщики, менялась власть в республике. Выделяемые средства утекали в неизвестном направлении.

Пришедший к власти Рустэм Хамитов обещал, что разберется с хищениями, накажет виновных и добьется продолжения строительства. Но желающих давать деньги на строительство все не находилось. В итоге свои услуги предложил Муртаза Рахимов, и после длительных переговоров рахимовский фонд стал спонсором проекта. Заказчиком выступило ДУМ РБ, а застройщиком — ООО «Алтын курай», учредителями которого оказались управделами муфтията Ильдар Ишеев (50%), муфтий Нурмухамет Нигматуллин (25%) и его первый заместитель Аюп Бибарсов (25%).

Вопрос «уфимского долгостроя», который горожане уже прозвали памятником башкирской коррупции, не раз поднимался на уровне руководителей республики и Совета муфтиев России. Так, в 2012 году председатель Равиль Гайнутдин встретился в Уфе с Рустэмом Хамитовым. Глава региона пообещал муфтию «приложить все усилия» для того, чтобы все работы были завершены к саммитам ШОС — БРИКС в 2015 году. Международные форумы прошли, а недостроенное сооружение осталось.

Первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2006 году. Его возведение началось с 2007 года, однако этот процесс протекал крайне вяло, останавливаясь и снова возобновляясь. Фото bashinform.ru

До 2016 года благотворительный фонд «Урал» финансировал строительство «дома Аллаха». Но позже он не нашел общего языка ни с ДУМ РБ, ни с ООО «Алтын курай», после чего последовали судебные разбирательства. По этой причине организация Рахимова отказалась выделять деньги. К тому же бюджет «Урала» заметно похудел «благодаря» претензиям АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти». Позже Радий Хабиров договорился с Муртазой Рахимовым о возобновлении строительства храма. Впоследствии к проекту присоединился еще один спонсор — фонд «Иман-Башкортостан».

Помним все

Происходили в Башкирии и другие знаковые события, как приятные, так и не очень. Например, в военном городке поселка Урман (Иглинский район, 70 км от Уфы) гремели взрывы. В мае 2011 года на 99-м военном арсенале произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами боеприпасов. За фейерверком, который не прекращался несколько дней, можно было наблюдать с восточных окраин Уфы и даже из города Аши Челябинской области, который расположен в 40 км от Урмана.

Пострадали 12 человек, были повреждены сотни зданий, многие остались без крыши над головой. На место происшествия выезжал Рустэм Хамитов. Дома жителей отстроили заново. Тогда виновными назвали полковника Сергея Рябова и рядового запаса Сергея Деняева, которых оштрафовали (на 35 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно) по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, которое могло повлечь смерть человека и повлекшее причинение крупного ущерба». Арсенал расформировали. Событие освещали региональные и федеральные СМИ.

Прошло 4 года, и в июне 2015-го в Урмане случилось подобное ЧП. Причиной стал пожар на военных складах — загорелись деревянные ящики. Порох, остававшийся на территории с 2011 года, начал взрываться, поселок окутал дым. Кроме того, сообщалось, что возгорание возникло во время ликвидации остатков боеприпасов. По версии военных, спровоцировать пожар могла жара.

В 2018 году выступление участника Comedy Club Руслана Белого в Уфе вызвало бурное негодование башкирской общественности. Шоумен недоброжелательно высказался о национальном герое Салавате Юлаеве, башкирском языке и местных девушках. Возмущенные люди требовали от него и его руководства извинений. А спортсмены бойцовской команды «Тархан» настигли артиста в Ульяновске и пообщались с его директором. Соответствующее видео они выложили в интернете. Но ни комик, ни руководство ТНТ, вопреки обещаниям, так и не принесли извинений.

V курултай башкир состоялся в июне 2019 года. Фото Тимура Рахматуллина

Также Башкирия дважды отметила свое столетие: неофициально — в 2017 году, официально (по принятому советскому формату), с приглашением почетных гостей из Москвы, Казани и стран зарубежья — в 2019-м. Ровесником республики является и башкирский классик Мустай Карим, к юбилею которого были сняты фильмы, поставлены спектакли, выпущены памятные монеты, названы теплоход, самолет, пик на Кавказе. Дважды Уфа провела Международные детские игры: зимние в 2013 году, летние — в 2019-м.

За это десятилетие прошло три Всемирных курултая башкир: в 2010-м, тогда его проводил Рахимов, в 2015-м, где выступал Хамитов, и в 2019-м — с Хабировым. Все три съезда не обошлись без интриг и скандалов. За десять лет попредседательствовать в исполкоме ВКБ успели семь человек. А на V курултае, который состоялся в июне 2019 года, многие были свидетелями, как новое руководство республики разговаривает с оппонентами с позиции силы. Вначале на заседание не пустили лидера организации «Башкорт» Фаиля Алчинова и увезли его в отдел МВД, затем из зала силой утащили представителя Гафурийского района Эльмира Мухаметьянова, который посмел покритиковать руководство ВКБ. Все это происходило на фоне призывов Хабирова к сплочению и прекращению внутриэлитных конфликтов.

Также вся страна смаковала подробности группового изнасилования дознавательницы сотрудниками МВД и судьбу беглой кассирши Луизы Хайруллиной, укравшей из отделения банка в Салавате 23 млн рублей. До сих пор многим не дают покоя результаты переписи 2010 года, особенно башкирским и татарским активистам. В преддверии переписи-2020 вероятны не менее горячие дискуссии.

