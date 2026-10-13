В Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1896 года

Рекорд стал не случайностью, а частью аномального потепления, которое накрыло Татарстан в середине октября

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Казани 13 октября 2026 года зафиксировали новый абсолютный максимум температуры воздуха для этого дня. По данным авиаметеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура составила +21,3°, по данным метеостанции Казань — +22,3°. Прежний рекорд для 13 октября держался с 1896 года: тогда на метеостанции Казань-Университет зафиксировали +20,1°.

Рекорд стал не случайностью, а частью аномального потепления, которое накрыло Татарстан в середине октября. Причина — мощный и малоподвижный антициклон, который обеспечивает республике сухую, безветренную и очень теплую погоду. Среднесуточные температуры превышают многолетнюю норму на 8—10 градусов: если для середины октября в Казани нормальная температура около +6… +7°, то сейчас воздух прогревается до значений, характерных для конца августа.



Дмитрий Зайцев