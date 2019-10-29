Шевчук выложил песню «Шиханы должны жить»

Официальный канал группы ДДТ в YouTube опубликовал песню в защиту башкирских шиханов.

«Всем привет! Предлагаю посмотреть видео, посвященное спасению уникальных гор Башкирии. Тимур Сабитов написал эту песню, а мы с уфимскими друзьями- музыкантами поучаствовали в этом проекте. Спасибо за понимание», — приводятся в описании видео слова лидера группы Юрия Шевчука.

Напомним, что видео появилось в сентябре этого года. Ролик уже публиковался на YouTube-канале «Музыка Шиханов». Уже после выхода клипа стало известно, что Башкирская содовая компания получила право на разработку шихана Куштау.