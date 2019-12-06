Радий Хабиров встретился с Юрием Шевчуком
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с российским музыкантом, лидером группы «ДДТ», народным артистом РБ Юрием Шевчуком.
Встреча прошла в Доме республики. Хабиров и Шевчук в неформальной обстановке обсудили вопросы развития гражданского общества и культуры, поговорили о дальнейших творческих планах музыкального коллектива, передает пресс-служба главы Башкирии.
Музыкант приехал в Уфу с акустическими концертами.
Ранее официальный канал группы ДДТ в YouTube опубликовал песню в защиту башкирских шиханов.
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