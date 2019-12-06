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Радий Хабиров встретился с Юрием Шевчуком

23:09, 06.12.2019
Радий Хабиров встретился с Юрием Шевчуком
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с российским музыкантом, лидером группы «ДДТ», народным артистом РБ Юрием Шевчуком.

Встреча прошла в Доме республики. Хабиров и Шевчук в неформальной обстановке обсудили вопросы развития гражданского общества и культуры, поговорили о дальнейших творческих планах музыкального коллектива, передает пресс-служба главы Башкирии.

Музыкант приехал в Уфу с акустическими концертами.

Ранее официальный канал группы ДДТ в YouTube опубликовал песню в защиту башкирских шиханов.

ОбществоВласть Башкортостан
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