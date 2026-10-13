Верховный суд представил законопроекты о реформе суда присяжных

Член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов отметил, что главное в предложенных законопроектах — введение коллегии из судьи и четырех присяжных заседателей

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Научно-консультативный совет при Верховном суде России рассмотрел подготовленные Верховным судом законопроекты о реформе суда присяжных. Как сообщил заместитель председателя Верховного суда РФ Николай Тимошин, инициативы позволят сократить сроки рассмотрения дел судами присяжных, сузить перечень оснований к отмене приговоров, в том числе оправдательных, и сделают процедуру более понятной, прозрачной и, как следствие, более привлекательной для граждан.

Член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов отметил, что главное в предложенных законопроектах — введение коллегии из судьи и четырех присяжных заседателей. «Те опасения, что судья будет доминировать над мнением присяжных, представляются не очень обоснованными», — считает он. По его словам, в проекте закона обеспечивается выравнивание статуса членов коллегии: в ходе совещания судья и присяжные имеют по одному голосу, при этом судья голосует последним. Он добавил, что схожие механизмы применяются во Франции, Италии, Германии и Японии, и напомнил опыт Казахстана, где совместное с участием судьи рассмотрение вопроса о виновности появилось сразу после введения института присяжных в 2007 году.



Судья Мособлсуда Александр Козлов заметил, что оправдательные приговоры отменяются в основном из-за незаконного воздействия стороны защиты на присяжных заседателей. Кроме того, по его словам, в ответах присяжных нередко столько неясностей и противоречий, что судья вынужден вновь направлять их в совещательную комнату. Еще одной проблемой, длящейся годами, Козлов назвал отбор присяжных.

Судья Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрий Голубченко предложил также повысить материальный стимул заседателей. Сейчас их средний заработок составляет порядка 800 рублей в сутки. Он предложил увеличить вознаграждение присяжным с половины оклада судьи до одного оклада, а лучше — до уровня оплаты адвоката по назначению, а также предусмотреть дополнительные меры поощрения: добавление двух дней к ежегодному оплачиваемому отпуску и другие стимулы.

Дмитрий Зайцев