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Леонид Якунин: «Ставка будет зависеть от размера дохода, а не способа получения»

15:10, 14.10.2026

В Госсовете Татарстана обсудили ключевую новацию проекта бюджета — модификацию налогообложения доходов граждан

Леонид Якунин: «Ставка будет зависеть от размера дохода, а не способа получения»
Фото: взято с сайта Госсовета РТ

С 2027 года ставку налога для граждан в России будут определять исходя из совокупного размера доходов, включая пассивные в виде дивидендов или процентов от вкладов. Ключевые изменения в налогообложении физлиц обсудили в татарстанском парламенте на совместном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при нем. «По отдельным статьям до 35% затрат направляется на СВО, поэтому такая ситуация», — пояснял глава комитета Леонид Якунин рост налоговой нагрузки, хотя ее уровень, по его словам, все равно ниже мировой. Депутаты обсудили меры повышения эффективности администрирования доходов и сокращения теневой составляющей экономики, подробнее — в материале «Реального времени».

Доходы бюджета и ключевые риски

Центральной темой обсуждения стал проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Его доходная часть формируется с опорой на ключевые источники — налог на прибыль организаций, НДФЛ, имущественные налоги и акцизы. «Вот эти четыре налога дают практически 80% доходов нашего регионального бюджета, — отметил Леонид Якунин. — При этом учтены изменения в федеральном законодательстве, которые могут повлиять на объемы поступлений».

Первый замглавы Минэкономики РТ Олег Пелевин представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящие три года. Многие из цифр уже были озвучены ранее: ВРП в 2027 году ожидается на уровне 101%, индекс промышленного производства — на уровне 100,5%. «В текущих условиях важно своевременно выявлять риски ухудшения финансового состояния предприятий и принимать соответствующие меры». Один из механизмов работы — балансовая комиссия, задача которой — выработать варианты решения проблемы.

Объем строительных работ в будущем году прогнозируется на уровне 100,2—101% — с учетом планируемых объемов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве. Производство сельхозпродукции, по прогнозу, составит 111,5%, сохранится умеренный рост потребительской активности на уровне 102,6—102,9%. Планируемый рост реальных зарплат в 2027 году составит 102,4%.

— В сегменте малого и среднего бизнеса сохраняются существенные риски, связанные со снижением спроса, рентабельности, ростом фискальной нагрузки и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. Анализ показывает, что малый и средний бизнес наиболее чувствителен к складывающейся непростой конъюнктуре, — сообщил Пелевин, добавив, что реализация мер господдержки продолжится — с начала года субъекты МСП получили более 53 млрд рублей.

взято с сайта Госсовета РТ

Депутаты задали серию вопросов по ключевым направлениям бюджетной и экономической политики — от влияния погодных условий на сельхозпроизводство и распределения федеральных трансфертов до инструментов привлечения финансирования бизнесом (выпуск облигаций, ЦФА, выход на IPO), динамики зарплат с учетом инфляции. Докладчик пояснил, что ряд данных, в том числе списки вышедших на IPO компаний, будет предоставлен отдельно по согласованию с бизнесом, а также обозначил роль Республиканского маркетингового центра как инструмента расширения рынков сбыта.

Прогнозируемый дефицит — 8,5 млрд рублей

Министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов представил ключевые параметры проекта бюджета на трехлетний период. Доходная часть консолидированного бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 673,1 млрд рублей, расходная — 681,6 млрд рублей, дефицит составит 8,5 млрд рублей. Аналогичные параметры заложены и в бюджете республики: доходы — 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд рублей при том же дефиците.

В расчетах учтены макроэкономические показатели, прогнозы Минэкономики РТ, данные ФНС и отчетность предприятий. При этом в проект не включены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета — их распределение ожидается ко второму чтению федерального закона о бюджете. Прогноз по налогу на прибыль организаций на 2027 год — 135,6 млрд рублей, по НДФЛ — 253 млрд рублей в консолидированный бюджет (из них 177 млрд — в бюджет РТ), по акцизам — 58 млрд рублей (56 млрд — в бюджет РТ), по налогу на имущество организаций — 53,5 млрд рублей. Неналоговые доходы оцениваются в 48 млрд рублей для консолидированного и 41 млрд рублей для республиканского бюджета.

— Учтено снижение цен на нефть и нефтепродукты в соответствии с доведенными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. Также возможны риски, связанные с геополитической и экономической ситуацией, — указал Марат Файзрахманов.

Структура расходов ориентирована на исполнение расходных полномочий и реализацию государственных программ. Приоритет отдан социально значимым и текущим. Расходы на социальную сферу ежегодно увеличиваются — к 2029 году они вырастут более чем на 11%. Общий объем ассигнований на республиканские социально значимые мероприятия составит 9 млрд рублей. Все бюджеты муниципальных образований спрогнозированы как бездефицитные.

взято с сайта Госсовета РТ

Программная составляющая бюджета на 2027 год включает расходы на реализацию 32 госпрограмм на общую сумму 508,6 млрд рублей. Средства бюджета республики направят на реализацию пяти нацпроектов с объемом финансирования 16,6 млрд.

Госдолг Татарстана снизят с 75 до 50 млрд рублей

Депутаты поинтересовались у министра, как внедрение цифрового рубля с 2027 года отразится на региональных бюджетах и каким образом будет обеспечена безопасность этих средств?

— У меня интересная аналогия выстроилась. Сыну 18 лет, в прошлом году он сказал мне: «Пап, дай денег, я покажу как нужно зарабатывать». Спрашиваю: сколько? «Ну хотя бы тысяч 100 дай, чтобы я тебе продемонстрировал». Говорю: давай пока с 20 начнем. Дал 20 тысяч, через три дня прихожу, он под стол залез и сидит. Что случилось? «Украли деньги с электронного кошелька». Говорю: «Ну и как, заработал?» С цифровым рублем такая же ситуация не возникнет? — задал вопрос депутат ГС РТ, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.

В ответ министр финансов РТ заверил, что рисков для бюджетов не возникнет, поскольку деньги будут храниться на платформе ЦБ. Еще один вопрос касался грядущих налоговых изменений и их влияния на татарстанский бюджет. Марат Файзрахманов подтвердил актуальность вопроса и пояснил, что в министерстве уже приступили к изучению темы: «Конкретную цифру я пока сейчас не назову, так как решение еще не принято. Законопроект будет приниматься в первом чтении». Он допустил, что возможны выпадающие доходы для бюджета республики. Среди рассматриваемых изменений упомянул повышения по налогам, увеличение налоговых вычетов, а также планируемые изменения в зачислениях госпошлины:

— Если сегодня все это зачисляется в местный бюджет, то с 1 января 2027 года предполагается, что это все уйдет в федеральный бюджет. Сумма существенная, поэтому этот вопрос мы сейчас обсуждаем. Мы должны свое мнение высказать и как-то повлиять на этот вопрос, чтобы нам либо возместили эти выпадающие доходы, либо снизили проценты.

взято с сайта Госсовета РТ

Спросили Марата Файзрахманова и о прогнозируемой ситуации с госдолгом. На сегодня его объем в Татарстане составляет 74,5 млрд рублей, на 1 января он достигал порядка 100 млрд. В июне произошло списание по кредитам республики на сумму почти 24 млрд. «Сейчас мы продолжаем работу, чтобы в 2027 году также списать еще порядка 22 млрд, работа ведется, — сообщил глава Минфина РТ. — Если списание пройдет и все погашения по привлеченным федеральным кредитам будут погашены, объем госдолга на конец 2027 года составит порядка 50 млрд — к этому мы ведем».

«Плана по штрафам у нас нет»

Несколько развеселил коллег вопросом о штрафах депутат Фадбир Сафин: «Я не могу понять: установлен план по штрафам — на 20% увеличение — 7,5 млрд рублей граждане и организации должны заплатить штраф. Это какая логика? Или плохо будем работать — так же 20%, или же порядок наведем, и организация будет лучше работать». «Они сами штрафы не назначают — это другие ведомства», — подсказали парламентарии. «Плана по штрафам как такового у нас нет, — подтвердил Марат Файзрахманов. — Мы, как Минфин, смотрим факт поступления за несколько лет, умножаем на те коэффициенты, которые приняты. Если они увеличиваются, отсюда формируется какой-то объем штрафов, который будет выплачиваться».

Заместитель председателя ТПП республики Сергей Карпухин обратил внимание на резкое снижение прогнозируемых доходов от субъектов малого бизнеса, применяющих спецрежимы: по его расчетам, поступления сократятся с 32 млрд рублей в 2027 году до 29,5 млрд в 2029 году, а доходы от АУСН, составляющие свыше 4 млрд рублей, в прогнозах на 2028—2029 годы вовсе не учтены. Он аргументировал, что бизнес не прекратит деятельность, а перейдет на АУСН — при этом в бюджет будет поступать не 4 млрд, а порядка 7 млрд рублей, поскольку 100% этих платежей зачисляются в региональный бюджет, и предложил отразить эти суммы в доходной части бюджета.

Леонид Якунин обозначил ключевую новацию федерального проекта — модификацию налогообложения доходов граждан. С 2027 года в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить так называемые пассивные доходы — дивиденды и доходы от долевого участия, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, а также по договорам страхования и дарения. Сейчас эти доходы облагаются по ставкам 13—15%, а в перспективе на них будет распространяться пятиступенчатая шкала налогообложения — вплоть до 22%. «Все доходы у каждого физлица с 2027 года будут складываться, и ставка будет применяться такая, которую у вас на работе примут. Налоговая может досчитать, когда еще информация придет: по долевому участию, другим вопросам. Поэтому ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения», — пояснил он.

взято с сайта Госсовета РТ

При этом ряд преференций сохранится: не будет затронута действующая льгота для малых вкладов — доходы по вкладам на сумму до 1 млн рублей останутся необлагаемыми, а изменения не распространятся на доходы участников СВО. Кроме того, с 2027 года налогом на прибыль начнут облагаться и паевые инвестиционные фонды: «Очень хорошо федеральный законодатель говорит — наносится отдельный удар по паевым инвестиционным фондам. Они налогом на прибыль не облагались, с 2027 года будут также облагаться».

Якунин также отметил, что пока остается открытым вопрос о распределении поступлений от этих источников между федеральным и региональными бюджетами — эту информацию ждут, чтобы своевременно скорректировать бюджетные планы: «В целом, если сравнивать налоговую нагрузку с мировой, Российская Федерация все равно остается на низкой. Но с учетом того, что идет СВО, что затраты по отдельным статьям до 35% направляются на СВО, поэтому, коллеги, такая ситуация».

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов напомнил, что бюджет — это зеркальное отражение экономики, и призвал относиться к бюджетному процессу философски: «Мы все свидетели того, что с учетом доходов и задач, которые нужно решать по предложению раиса РТ, в год по несколько раз вносим изменения в расходную часть бюджета. К нашему счастью, это приходится нам делать больше в части распределения дополнительных доходов».

Бюджет ТФОМС РТ и контроль за расходованием средств

Директор ТФОМС Алсу Мифтахова представила параметры бюджета фонда на трехлетний период. Доходы на 2027 год запланированы в объеме 105,6 млрд рублей с ростом на 4 млрд относительно текущего года, на 2028 год — 112,8 млрд рублей, на 2029 год — 117 млрд рублей.

Расходы запланированы на уровне доходов. Доходная часть формируется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС (95 млрд рублей), межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана (9,4 млрд рублей) и поступлений из территориальных фондов других субъектов РФ (1,2 млрд рублей). Существенное внимание уделено финансированию ключевых направлений: на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрено почти 9 млрд рублей (рост на 500 млн), на профилактические мероприятия — 9,7 млрд рублей (прирост почти на 740 млн), на медицинскую реабилитацию — 2,2 млрд рублей (увеличение на 220 млн).

взято с сайта Госсовета РТ

Среди значимых изменений — перераспределение части расходов: финансирование санитарной авиации и высокотехнологичной помощи, не входящей в базовую программу ОМС, со следующего года будет осуществляться через Минздрав РТ в форме целевой субсидии, из‑за чего объемы межбюджетных трансфертов на эти цели в бюджете фонда снижаются. Отдельно отмечено финансирование ЭКО: на 2027 год запланировано 350 млн рублей (против 334 млн в текущем году), однако по итогам 8 месяцев исполнение составило лишь 56% — наблюдается спад числа проведенных процедур. Также растет объем межтерриториальных расчетов: значительная часть расходов (40% от общего объема таких трат за 8 месяцев) приходится на онкологическую помощь, чаще всего пациенты направляются в Москву и Башкирию.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд острых вопросов. Так, прозвучали претензии к качеству медпомощи (длительные очереди, нехватка врачей, санитарные условия) и просьба усилить контроль с опорой на рейтинговые показатели, собираемые профильной службой. Был затронут вопрос участия частных клиник в программе «Госгарантия»: несмотря на то что 56% клиник в программе коммерческие, они зачастую заявляют объемы лишь по наиболее прибыльным видам помощи.

Кроме того, подняли проблему неисполнения плана по льготному зубопротезированию: среди причин названы нехватка стоматологов в ряде ЦРБ, снижение числа льготников в отдельных районах, а также отказ граждан от бесплатной услуги в пользу платных протезов из более дорогих материалов. Важным ограничивающим фактором является и норма закона, согласно которой федеральный льготник теряет право на региональное льготное зубопротезирование.

На эти вопросы представители фонда и профильных ведомств дали развернутые пояснения. По линии контроля за целевым расходованием средств проведены проверки в 51 медицинской организации и свыше тысячи медико‑экономических экспертиз: нарушения выявлены лишь в единичных случаях, материалы по самым серьезным направлены в правоохранительные органы. Относительно частных клиник депутатам пояснили, что их включение в программу «Госгарантия» носит заявительный характер, а регулирование объемов и перечня услуг — зона ответственности комиссии.

В части зубопротезирования отмечена необходимость актуализировать утвержденный еще в 2013 году перечень услуг с учетом современных технологий и материалов — эта работа должна быть проведена Минздравом РТ совместно с профильными специалистами, что, вероятно, потребует корректировки стоимости услуг и дополнительного финансирования.

Василя Ширшова

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