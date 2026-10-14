Леонид Якунин: «Ставка будет зависеть от размера дохода, а не способа получения»

В Госсовете Татарстана обсудили ключевую новацию проекта бюджета — модификацию налогообложения доходов граждан

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

С 2027 года ставку налога для граждан в России будут определять исходя из совокупного размера доходов, включая пассивные в виде дивидендов или процентов от вкладов. Ключевые изменения в налогообложении физлиц обсудили в татарстанском парламенте на совместном заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при нем. «По отдельным статьям до 35% затрат направляется на СВО, поэтому такая ситуация», — пояснял глава комитета Леонид Якунин рост налоговой нагрузки, хотя ее уровень, по его словам, все равно ниже мировой. Депутаты обсудили меры повышения эффективности администрирования доходов и сокращения теневой составляющей экономики, подробнее — в материале «Реального времени».

Доходы бюджета и ключевые риски

Центральной темой обсуждения стал проект бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Его доходная часть формируется с опорой на ключевые источники — налог на прибыль организаций, НДФЛ, имущественные налоги и акцизы. «Вот эти четыре налога дают практически 80% доходов нашего регионального бюджета, — отметил Леонид Якунин. — При этом учтены изменения в федеральном законодательстве, которые могут повлиять на объемы поступлений».

Первый замглавы Минэкономики РТ Олег Пелевин представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящие три года. Многие из цифр уже были озвучены ранее: ВРП в 2027 году ожидается на уровне 101%, индекс промышленного производства — на уровне 100,5%. «В текущих условиях важно своевременно выявлять риски ухудшения финансового состояния предприятий и принимать соответствующие меры». Один из механизмов работы — балансовая комиссия, задача которой — выработать варианты решения проблемы.

Объем строительных работ в будущем году прогнозируется на уровне 100,2—101% — с учетом планируемых объемов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве. Производство сельхозпродукции, по прогнозу, составит 111,5%, сохранится умеренный рост потребительской активности на уровне 102,6—102,9%. Планируемый рост реальных зарплат в 2027 году составит 102,4%.

— В сегменте малого и среднего бизнеса сохраняются существенные риски, связанные со снижением спроса, рентабельности, ростом фискальной нагрузки и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. Анализ показывает, что малый и средний бизнес наиболее чувствителен к складывающейся непростой конъюнктуре, — сообщил Пелевин, добавив, что реализация мер господдержки продолжится — с начала года субъекты МСП получили более 53 млрд рублей.

Депутаты задали серию вопросов по ключевым направлениям бюджетной и экономической политики — от влияния погодных условий на сельхозпроизводство и распределения федеральных трансфертов до инструментов привлечения финансирования бизнесом (выпуск облигаций, ЦФА, выход на IPO), динамики зарплат с учетом инфляции. Докладчик пояснил, что ряд данных, в том числе списки вышедших на IPO компаний, будет предоставлен отдельно по согласованию с бизнесом, а также обозначил роль Республиканского маркетингового центра как инструмента расширения рынков сбыта.

Прогнозируемый дефицит — 8,5 млрд рублей

Министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов представил ключевые параметры проекта бюджета на трехлетний период. Доходная часть консолидированного бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 673,1 млрд рублей, расходная — 681,6 млрд рублей, дефицит составит 8,5 млрд рублей. Аналогичные параметры заложены и в бюджете республики: доходы — 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд рублей при том же дефиците.

В расчетах учтены макроэкономические показатели, прогнозы Минэкономики РТ, данные ФНС и отчетность предприятий. При этом в проект не включены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета — их распределение ожидается ко второму чтению федерального закона о бюджете. Прогноз по налогу на прибыль организаций на 2027 год — 135,6 млрд рублей, по НДФЛ — 253 млрд рублей в консолидированный бюджет (из них 177 млрд — в бюджет РТ), по акцизам — 58 млрд рублей (56 млрд — в бюджет РТ), по налогу на имущество организаций — 53,5 млрд рублей. Неналоговые доходы оцениваются в 48 млрд рублей для консолидированного и 41 млрд рублей для республиканского бюджета.

— Учтено снижение цен на нефть и нефтепродукты в соответствии с доведенными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. Также возможны риски, связанные с геополитической и экономической ситуацией, — указал Марат Файзрахманов.

Структура расходов ориентирована на исполнение расходных полномочий и реализацию государственных программ. Приоритет отдан социально значимым и текущим. Расходы на социальную сферу ежегодно увеличиваются — к 2029 году они вырастут более чем на 11%. Общий объем ассигнований на республиканские социально значимые мероприятия составит 9 млрд рублей. Все бюджеты муниципальных образований спрогнозированы как бездефицитные.

Программная составляющая бюджета на 2027 год включает расходы на реализацию 32 госпрограмм на общую сумму 508,6 млрд рублей. Средства бюджета республики направят на реализацию пяти нацпроектов с объемом финансирования 16,6 млрд.

Госдолг Татарстана снизят с 75 до 50 млрд рублей

Депутаты поинтересовались у министра, как внедрение цифрового рубля с 2027 года отразится на региональных бюджетах и каким образом будет обеспечена безопасность этих средств?

— У меня интересная аналогия выстроилась. Сыну 18 лет, в прошлом году он сказал мне: «Пап, дай денег, я покажу как нужно зарабатывать». Спрашиваю: сколько? «Ну хотя бы тысяч 100 дай, чтобы я тебе продемонстрировал». Говорю: давай пока с 20 начнем. Дал 20 тысяч, через три дня прихожу, он под стол залез и сидит. Что случилось? «Украли деньги с электронного кошелька». Говорю: «Ну и как, заработал?» С цифровым рублем такая же ситуация не возникнет? — задал вопрос депутат ГС РТ, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.

В ответ министр финансов РТ заверил, что рисков для бюджетов не возникнет, поскольку деньги будут храниться на платформе ЦБ. Еще один вопрос касался грядущих налоговых изменений и их влияния на татарстанский бюджет. Марат Файзрахманов подтвердил актуальность вопроса и пояснил, что в министерстве уже приступили к изучению темы: «Конкретную цифру я пока сейчас не назову, так как решение еще не принято. Законопроект будет приниматься в первом чтении». Он допустил, что возможны выпадающие доходы для бюджета республики. Среди рассматриваемых изменений упомянул повышения по налогам, увеличение налоговых вычетов, а также планируемые изменения в зачислениях госпошлины:

— Если сегодня все это зачисляется в местный бюджет, то с 1 января 2027 года предполагается, что это все уйдет в федеральный бюджет. Сумма существенная, поэтому этот вопрос мы сейчас обсуждаем. Мы должны свое мнение высказать и как-то повлиять на этот вопрос, чтобы нам либо возместили эти выпадающие доходы, либо снизили проценты.

Спросили Марата Файзрахманова и о прогнозируемой ситуации с госдолгом. На сегодня его объем в Татарстане составляет 74,5 млрд рублей, на 1 января он достигал порядка 100 млрд. В июне произошло списание по кредитам республики на сумму почти 24 млрд. «Сейчас мы продолжаем работу, чтобы в 2027 году также списать еще порядка 22 млрд, работа ведется, — сообщил глава Минфина РТ. — Если списание пройдет и все погашения по привлеченным федеральным кредитам будут погашены, объем госдолга на конец 2027 года составит порядка 50 млрд — к этому мы ведем».

«Плана по штрафам у нас нет»

Несколько развеселил коллег вопросом о штрафах депутат Фадбир Сафин: «Я не могу понять: установлен план по штрафам — на 20% увеличение — 7,5 млрд рублей граждане и организации должны заплатить штраф. Это какая логика? Или плохо будем работать — так же 20%, или же порядок наведем, и организация будет лучше работать». «Они сами штрафы не назначают — это другие ведомства», — подсказали парламентарии. «Плана по штрафам как такового у нас нет, — подтвердил Марат Файзрахманов. — Мы, как Минфин, смотрим факт поступления за несколько лет, умножаем на те коэффициенты, которые приняты. Если они увеличиваются, отсюда формируется какой-то объем штрафов, который будет выплачиваться».

Заместитель председателя ТПП республики Сергей Карпухин обратил внимание на резкое снижение прогнозируемых доходов от субъектов малого бизнеса, применяющих спецрежимы: по его расчетам, поступления сократятся с 32 млрд рублей в 2027 году до 29,5 млрд в 2029 году, а доходы от АУСН, составляющие свыше 4 млрд рублей, в прогнозах на 2028—2029 годы вовсе не учтены. Он аргументировал, что бизнес не прекратит деятельность, а перейдет на АУСН — при этом в бюджет будет поступать не 4 млрд, а порядка 7 млрд рублей, поскольку 100% этих платежей зачисляются в региональный бюджет, и предложил отразить эти суммы в доходной части бюджета.

Леонид Якунин обозначил ключевую новацию федерального проекта — модификацию налогообложения доходов граждан. С 2027 года в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить так называемые пассивные доходы — дивиденды и доходы от долевого участия, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, а также по договорам страхования и дарения. Сейчас эти доходы облагаются по ставкам 13—15%, а в перспективе на них будет распространяться пятиступенчатая шкала налогообложения — вплоть до 22%. «Все доходы у каждого физлица с 2027 года будут складываться, и ставка будет применяться такая, которую у вас на работе примут. Налоговая может досчитать, когда еще информация придет: по долевому участию, другим вопросам. Поэтому ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения», — пояснил он.

При этом ряд преференций сохранится: не будет затронута действующая льгота для малых вкладов — доходы по вкладам на сумму до 1 млн рублей останутся необлагаемыми, а изменения не распространятся на доходы участников СВО. Кроме того, с 2027 года налогом на прибыль начнут облагаться и паевые инвестиционные фонды: «Очень хорошо федеральный законодатель говорит — наносится отдельный удар по паевым инвестиционным фондам. Они налогом на прибыль не облагались, с 2027 года будут также облагаться».

Якунин также отметил, что пока остается открытым вопрос о распределении поступлений от этих источников между федеральным и региональными бюджетами — эту информацию ждут, чтобы своевременно скорректировать бюджетные планы: «В целом, если сравнивать налоговую нагрузку с мировой, Российская Федерация все равно остается на низкой. Но с учетом того, что идет СВО, что затраты по отдельным статьям до 35% направляются на СВО, поэтому, коллеги, такая ситуация».

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов напомнил, что бюджет — это зеркальное отражение экономики, и призвал относиться к бюджетному процессу философски: «Мы все свидетели того, что с учетом доходов и задач, которые нужно решать по предложению раиса РТ, в год по несколько раз вносим изменения в расходную часть бюджета. К нашему счастью, это приходится нам делать больше в части распределения дополнительных доходов».

Бюджет ТФОМС РТ и контроль за расходованием средств

Директор ТФОМС Алсу Мифтахова представила параметры бюджета фонда на трехлетний период. Доходы на 2027 год запланированы в объеме 105,6 млрд рублей с ростом на 4 млрд относительно текущего года, на 2028 год — 112,8 млрд рублей, на 2029 год — 117 млрд рублей.

Расходы запланированы на уровне доходов. Доходная часть формируется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС (95 млрд рублей), межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана (9,4 млрд рублей) и поступлений из территориальных фондов других субъектов РФ (1,2 млрд рублей). Существенное внимание уделено финансированию ключевых направлений: на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрено почти 9 млрд рублей (рост на 500 млн), на профилактические мероприятия — 9,7 млрд рублей (прирост почти на 740 млн), на медицинскую реабилитацию — 2,2 млрд рублей (увеличение на 220 млн).

Среди значимых изменений — перераспределение части расходов: финансирование санитарной авиации и высокотехнологичной помощи, не входящей в базовую программу ОМС, со следующего года будет осуществляться через Минздрав РТ в форме целевой субсидии, из‑за чего объемы межбюджетных трансфертов на эти цели в бюджете фонда снижаются. Отдельно отмечено финансирование ЭКО: на 2027 год запланировано 350 млн рублей (против 334 млн в текущем году), однако по итогам 8 месяцев исполнение составило лишь 56% — наблюдается спад числа проведенных процедур. Также растет объем межтерриториальных расчетов: значительная часть расходов (40% от общего объема таких трат за 8 месяцев) приходится на онкологическую помощь, чаще всего пациенты направляются в Москву и Башкирию.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд острых вопросов. Так, прозвучали претензии к качеству медпомощи (длительные очереди, нехватка врачей, санитарные условия) и просьба усилить контроль с опорой на рейтинговые показатели, собираемые профильной службой. Был затронут вопрос участия частных клиник в программе «Госгарантия»: несмотря на то что 56% клиник в программе коммерческие, они зачастую заявляют объемы лишь по наиболее прибыльным видам помощи.

Кроме того, подняли проблему неисполнения плана по льготному зубопротезированию: среди причин названы нехватка стоматологов в ряде ЦРБ, снижение числа льготников в отдельных районах, а также отказ граждан от бесплатной услуги в пользу платных протезов из более дорогих материалов. Важным ограничивающим фактором является и норма закона, согласно которой федеральный льготник теряет право на региональное льготное зубопротезирование.

На эти вопросы представители фонда и профильных ведомств дали развернутые пояснения. По линии контроля за целевым расходованием средств проведены проверки в 51 медицинской организации и свыше тысячи медико‑экономических экспертиз: нарушения выявлены лишь в единичных случаях, материалы по самым серьезным направлены в правоохранительные органы. Относительно частных клиник депутатам пояснили, что их включение в программу «Госгарантия» носит заявительный характер, а регулирование объемов и перечня услуг — зона ответственности комиссии.

В части зубопротезирования отмечена необходимость актуализировать утвержденный еще в 2013 году перечень услуг с учетом современных технологий и материалов — эта работа должна быть проведена Минздравом РТ совместно с профильными специалистами, что, вероятно, потребует корректировки стоимости услуг и дополнительного финансирования.