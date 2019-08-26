Взамен хамитовского «Мархамата»: попечителями «Имана» стали Салават, Элвин Грей и Эрнст Мулдашев

Радий Хабиров призывает скинуться на новый «верующий» фонд, который уже успел оскандалиться

Фото: Максим Платонов

В Уфе два месяца назад появился благотворительный фонд «Иман-Башкортостан». Именно сюда врио главы РБ призвал жителей региона перечислять деньги на различные цели, в частности на строительство хосписа. Новая организация уже засветилась в другом громком проекте — мечети-долгострое «Ар-Рахим». Возглавил фонд известный театральный деятель, а в качестве «группы поддержки» ему приставили местный культурный бомонд. Однако уже в первые месяцы своей жизни благотворительной структуре пришлось столкнуться со скандалами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Хосписом займется новый фонд

В начале августа врио главы Башкирии Радий Хабиров через соцсети объявил о начале сбора средств на хоспис в Уфе, который построят по примеру казанского. Причем деньги он попросил направлять на счет благотворительного фонда «Иман-Башкортостан». Свою просьбу он снабдил банковскими реквизитами организации. Обращение он назвал «проверкой на зрелость жителей республики, добившихся успеха».

— Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя — до конца 2020 года хоспис должен заработать, — написал врио главы РБ в соцсетях.

Следует отметить, что Хабиров не является основным инициатором строительства хосписа в Уфе. Эту идею на протяжении трех лет вынашивала президент благотворительного фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова. Однако, как она сама признавалась, палки в колеса ей ставили чиновники предыдущего главы республики Рустэма Хамитова. В итоге проект взял на вооружение новый руководитель Башкортостана.

— Я добровольно отстранилась от участия в этом проекте, никто нас от него отодвигал, — отмечает в беседе с корреспондентом «Реального времени» Рауфа Рахимова. — Мы добились главного — хоспис будет построен. В условиях моей конфронтации с некоторыми людьми из окружения Хабирова ответственность была колоссальная. Теперь этот важный социальный проект контролирует человек, консолидирующий общество вокруг себя — Радий Фаритович.

Более того, «Иман-Башкортостан» на днях засветился в другом проекте: строительстве соборной мечети «Ар-Рахим» — том самом долгострое при въезде в Уфу, который жители окрестили «памятником башкирской коррупции». Культовое здание с переменным успехом возводится на средства БФ «Урал» Муртазы Рахимова. С недавних пор к проекту пристроился второй спонсор.

Свадебные генералы

«Иман-Башкортостан» — довольно молодой благотворительный фонд. «Иман» в переводе с башкирского и татарского означает «вера». Организация была зарегистрирована 18 июня 2019 года в Уфе. Основным видом деятельности значится «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки».

Весьма интересен состав руководства фонда. Директором назначен Хурматулла Утяшев — известный башкирский актер, в свое время он работал директором Башдрамтеатра. Согласно открытым источникам, в попечительский совет входят представители культурной элиты республики: певцы Айдар Галимов, Аскар Абдразаков, Салават Фатхутдинов, Радик Юльякшин (Элвин Грей), кураист-виртуоз Роберт Юлдашев, директор городского культурно-досугового центра Расуль Карабулатов, художественный руководитель Русдрамтеатра Михаил Рабинович, писатель и краевед Михаил Чванов. Также в списке значатся бывший замминистра строительства и ЖКХ России Хамит Мавлияров, депутаты Рустем Ахунов и Римма Утяшева, офтальмолог и путешественник Эрнст Мулдашев, ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, биатлонист Максим Чудов и другие.

Директором назначен Хурматулла Утяшев — известный башкирский актер, в свое время он работал директором Башдрамтеатра. Фото kulturarb.ru

Судя по всему, Хабиров любит привлекать звезд различной величины к своим детищам. Еще будучи мэром Красногорска, он поселил в городе борца MMA Джеффа Монсона, который впоследствии стал муниципальным депутатом и позже приезжал в Уфу. Общественная палата столицы Подмосковья при Хабирове пополнилась такими деятелями, как актер Дмитрий Харатьян, певец Валерий Меладзе, политолог Аббас Галлямов, член ОП России Максим Григорьев, актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова, пловец Шаварш Карапетян, футболист и тренер Сергей Юран, знаток «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов и другие. В июне на Сабантуй в Сибай в рамках инвестфорума приезжал другой «свадебный генерал» — Стивен Сигал, который даже показал свою богатырскую силу в схватке с Хабировым в борьбе курэш.

Фонд под фондом и с «ЕдРом»

Учредителем «Имана» является Фонд социальных целевых программ. ФСЦП, как сообщало «Реальное время», является лидером среди благотворительных организаций республики по расходам. Например, в 2016 году он потратил 4,5 млрд рублей — на 1 млрд рублей больше в сравнении с предыдущим годом. А поступило тогда 3,8 млрд рублей. На эти средства в Башкортостане строят и ремонтируют больницы, школы, детские сады, проводят благотворительные акции и различные республиканские мероприятия.

Работает Фонд социальных целевых программ с 2009 года. Среди его партнеров называются такие компании, как АНК «Башнефть», «УГМК-Холдинг», «Интер РАО ЕЭС», АК «Транснефть», «Сибур» и др.

ФСЦП, в свою очередь, является «дочкой» АО «Региональный фонд», основанным Минземимущества РБ. Организации спонсируют хоккейный клуб «Салават Юлаев», футбольный клуб «Уфа», волейбольные команды «Урал» и «Уфимочка». Регфонду, напомним, принадлежат активы в компаниях «Нефаз», «Газпром газораспределение Уфа», «Башкирская содовая компания» (БСК) и т. п.

Кроме того, фонд «прописан» по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 17, каб. 26. По сути, организация «живет» под одной крышей с региональным отделением «Единой России», которая занимает значительную часть здания. В том же доме находятся упомянутый выше ФСЦП, Башкортостанстат и местная «Деловая Россия».

Максим Забелин ответил в «Фейсбуке», что никакой разнарядки не было, он лишь «предложил своим коллегам принять участие в таком нужном для всех нас проекте». Фото bashinform.ru

Первые скандалы

Отметим, врачи уже начали жаловаться, что им «в добровольно-принудительном порядке» предложили скинуться на хоспис. Позже о подобных вещах сообщили бюджетники из других сфер. А в социальных сетях даже опубликовали фото бланков заявлений на имя руководителей больниц. В документе работник просит удержать и перечислить на счет фонда «Иман-Башкортостан» однодневный заработок на строительство хосписа.

Оправдываться пришлось и.о. министра здравоохранения Максиму Забелину. Он ответил в «Фейсбуке», что никакой разнарядки не было, он лишь «предложил своим коллегам принять участие в таком нужном для всех нас проекте». Однако он не стал отрицать существование бланка. Такая бумага, по его словам, была разработана из-за того, что снимать деньги со счетов медработников без заявления не имеет права.

К слову, в Башкирии «Иман» уже начали сравнивать с благотворительным образовательным фондом «Мархамат», учрежденным Гульшат Хамитовой, супругой тогдашнего главы РБ. В отличие от хамитовской частной структуры, «Иман» — все же де-юре республиканская.

«Мархамат» создан в 2010 году, когда Рустэм Хамитов стал президентом региона. С того времени республиканские издания, вероятно, не без установки сверху стали уделять больше внимания новой организации. Предприятия республики стали отчислять средства «милосердному» фонду. Первоначально у «Мархамата» были два основных спонсора, перечислявших в 2012—2014 годах многомиллионные суммы, — это ООО «Урал Лото» и «Промтрансбанк». Тем временем на Башкирском телевидении долгое время активно крутилась реклама от «Урал Лото», ликвидированного после банкротства.

К деятельности «Мархамата» были претензии со стороны правозащитных организаций, обнаруживших некие нарушения в финансовой отчетности. Рауфа Рахимова, в свою очередь, жаловалась в интервью «Реальному времени», что чета Хамитовых ставила подножки работе «Изгелека» и «Урала». Скандалы вокруг «милосердного» фонда стали притчей во языцех и поводом для карикатур Камиля Бузыкаева.

В Башкирии «Иман» уже начали сравнивать с благотворительным образовательным фондом «Мархамат», учрежденным Гульшат Хамитовой. Фото bashinform.ru

Позже Рустэм Хамитов заявил, что «Мархамат» столкнулся с дискредитацией благотворительной деятельности и «едва ли не был втянут в политику». Также бывший глава признался, что разочарован тем фактом, что он единственный из работников Белого дома перечислял часть зарплаты в благотворительный фонд.

«Мархамат» существует и по сей день. Однако о нем уже почти никто не вспоминает, как и о главных покровителях — супругах Хамитовых. Станет ли «Иман-Башкортостан» аналогом «Мархамата» со всеми вытекающими, узнаем в ближайшее время.