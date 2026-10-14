Суд Татарстана утвердил посадку экс-жены замглавы исполкома Казани по делу на 5 млрд

Экс-супруге Игоря Куляжева не удалось доказать, что бракоразводный спор нельзя считать вымогательством

Фото: Динар Фатыхов

Только что суд Татарстана признал доказанным факт вымогательства 5 млрд рублей у замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева. Доводы жалоб его бывшей супруги и двух консультантов-отставников МВД о невиновности в этом преступлении суд отклонил, Инесса Куляжева отсидела уже год из назначенных казанским судом 4 лет колонии, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, в феврале 2026-го Московский райсуд Казани под председательством судьи Ирины Саматошенковой вынес обвинительный приговор по этому резонансному делу. Бывшего сотрудника подразделения налоговых проверок УБЭП МВД Татарстана подполковника в отставке Александра Прохорова наказали 2 годами колонии строгого режима, а майор Руслан Заббаров, экс-оперативник угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте, получил на год больше. Однако поскольку лишь Заббаров в ходе предварительного и судебного следствия уже находился под стражей, его срок по приговору фактически истек еще до поступления материалов в Верховный суд РТ. В итоге еще летом он оказался на воле.

Осужденный к 3 годам колонии строгого режима Руслан Заббаров уже на воле. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом после освобождения Заббаров поменял свою позицию. На предварительном суде он отрицал вину, в районном суде стал по примеру Прохорова признавать наличие в своих действиях не вымогательства, а самоуправства, но в Верховном суде республики настаивал на оправдании.

«Я вообще считаю, что у нас все уголовное дело изначально сфабриковано следователем», — заявил Заббаров сегодня в прениях.

Он отметил, что прокуратура данное обвинение поддержало, а суд первой инстанции умышленно не включил в приговор важные детали. В частности, факт, что первое предложение об урегулировании имущественного спора от имени Куляжева заключалось в передаче 10 млн рублей и 4 помещений стоимостью в десятки миллионов. Его озвучил в ресторане «Сэко» представитель Куляжева Сафин.

Также в приговоре, по мнению осужденного, не дана оценка, что инициатором этой ресторанной встречи и последующего разговора «под запись» в формате оперативных мероприятий в «Мангале» выступала не Инесса Куляжева. И аудиофайлы, в отличие от усеченной и скорректированной следователями «стенограммы», содержат неоднократные высказывания бывшей супруги, что она претендует лишь на половину скрытого при разводе имущества.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь Прохоров придерживался прежнего курса и просил лишь о наказании, не связанном с реальным лишением свободы. Его адвокат Мария Маслова неоднократно обращала внимание апелляционной коллегии на позицию потерпевшего ВИП-чиновника, который принял извинения Прохорова и не настаивал на строгом наказании.

Инесса Куляжева и ее адвокат настаивали на полном оправдании. Одним из ключевых аргументов защиты стало вступившее в силу решение Лаишевского райсуда, который обязал замглавы исполкома поделиться с бывшей супругой суммой в 5,3 млн рублей, включив в нее половину хранящихся в данный момент активов на банковских счетах и половину декларированной стоимости акций. Добровольно передавать это имущество Игорь Куляжев не хотел. Более того, в данный момент он оспаривает и брачный договор, утверждая, что заключил его под давлением.

При этом осужденная упрекала экс-супруга в даче заведомо ложных показаний суду первой инстанции о том, что по брачному договору он ей больше ничего не должен. Кроме того, Куляжева озвучила ряд претензий в адрес судьи райсуда, заявив, что та изначально встала на сторону обвинения и провела эту линию в ходе всего процесса, отклонив 68 из 70 ходатайств обвиняемой. В их числе были и представленные для приобщения выписки из банков, подтверждавшие вывод чиновником исполкома в течение двух лет перед разводом 80 млн рублей со счетов.

Александр Прохоров и Инесса Куляжева участвовали в заседании из СИЗО-2. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я невиновна, — убеждала тройку судей бывшая супруга ВИП-чиновника. — Если бы Куляжев сказал министру МВД Татарстана, что он не исполнил брачный договор, никакого дела бы не было. С целью завладения моей 1/2 доли совместного имущества он использовал связи во власти и посадил меня. Чтобы скрыть связь с третьими лицами и фирмами, которую установили Прохоров и Заббаров.

Представитель прокуратуры Татарстана Андрей Андронов настаивал на законности приговора, указывая, в частности, что средства по брачному договору и фигурирующие в обвинении — совершенно разные. Ту же позицию занял адвокат Нияз Абдразаков, представляющий интересы потерпевшего в судебных процессах. Он же подчеркнул — по изложенным в антикоррупционном обращении Инессы Куляжевой в правоохранительные органы фактам неоднократно проводились проверки, результат — отрицательный. Оснований для уголовного дела либо иска об изъятии скрытого имущества нет — силовики не усмотрели.

Суду первой инстанции Игорь Куляжев (справа) сообщал, что в результате скандального дела испытывает трудности на работе. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана сегодня полностью согласился с наказанием всем троим фигурантам дела. Однако исключил из текста приговора утверждение судьи о незаконности любых претензий Куляжевой к бывшему мужу за рамками брачного договора. Кроме того, апелляционная тройка посчитала нужным исключить из итогового решения райсуда ссылки на показания замглавы исполкома при очной ставке с Прохоровым и на показания представителя Куляжева, а ныне свидетеля Рифа Сафина на очной ставке с этим потерпевшим.

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ею для сбора информации отставников МВД обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей ВИП-чиновника информации. По версии силовиков, незаконные действия имели место в июне 2023 года — через месяц после официального развода с супругом.

Оглашенный в феврале приговор сегодня вступил в силу с незначительными коррективами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собственно с Игорем Куляжевым его бывшая жена и привлеченные ею по договорам услуг юристы встречались дважды. Первая встреча была на квартире, вторая в ресторане «Мангал», куда чиновник пришел уже снабженный записывающей аппаратурой. В обоих случаях речь шла о подготовленном по инициативе Инессы Куляжевой обращении в адрес правоохранительных органов и руководства республики. В нем упоминались внебрачные отношения бывшего и сокрытые, по мнению автора обращения, активы Куляжева, включая квартиры, счета и машины. Она просила провести проверку на предмет состава в его действиях признаков ряда преступлений, включая взятку, и оценить соответствие его доходов и расходов.

В итоге дело возбудили на саму заявительницу и тех, кто ей помогал. При этом в суде первой инстанции прокуратура запрашивала 8 лет колонии общего режима для Инессы Куляжевой и по 6—7 лет «строгача» для двух отставников полиции.

Сегодня приговор по этому делу вступил в силу с незначительными коррективами.

По каким причинам апелляционная инстанция отвергла все аргументы защиты трех осужденных, возможно, станет понятно из мотивировочной части определения по делу. Сегодня озвучили лишь резолютивную. Инесса Куляжева намерена оспаривать приговор дальше — в кассации и Верховном суде РФ.