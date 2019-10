Исследование «Реального времени»: как федералы разделили экономику Башкирии

Топ-150 крупнейших компаний Башкортостана по выручке: влияние Сечина, лоббисты Миллера и крохи для республики

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила исследование крупнейших компаний Башкортостана по выручке на основе данных «СПАРК-Интерфакс». Наследство главе РБ Радию Хабирову досталось непростое. Казалось бы, богатый край, второй после Татарстана по размеру экономики в ПФО, но жителям республики достается богатств ее недр не так много, как хотелось бы. Насколько усилилось влияние федеральных игроков, что осталось республике и как из региона уходят деньги в офшоры, — в нашем обзоре.

Вторые в ПФО

«Реальное время» ежегодно составляет обзор компаний, формирующих экономику регионов Поволжья. И под прицел аналитической службы нашей интернет-газеты снова попадает Башкортостан. Республика является одним из ключевых регионов ПФО, и интерес к ней неслучаен.

Экономика Башкирии, если судить по общему обороту первой сотни компаний за 12 месяцев 2018 года (это самые свежие данные в открытых источниках «СПАРК-Интерфакс», — прим. ред.), показывает неплохой рост за последние годы. Так, по итогам 2016 года, провального для региона, их совокупный доход составлял 1,711 трлн рублей, но по итогам 2017-го — 2,062 трлн рублей. За прошлый год обороты предприятий увеличились, и общая выручка топ-100 превысила 2,5 трлн рублей (а если точнее — 2,521 трлн). Можно с уверенностью говорить о некоторой реабилитации после снижения оборотов в 2016 году по сравнению с 2015-м (1,757 трлн рублей).

В Приволжском федеральном округе Башкортостан смотрится неплохо, уступая по этому показателю лишь Татарстану (3,18 трлн рублей) и обгоняя Нижегородскую область (2,4 трлн рублей), Самарскую (1,9 трлн рублей) и Пермский край (1,65 трлн рублей). Республика превосходит Оренбургскую область в 2,5 раза (995 млрд рублей), Удмуртию — в 4 раза (682 млрд рублей), Саратовскую область — в 5 раз (547 млрд рублей), Пензенскую область — в 7 раз (370 млрд рублей), Ульяновскую область — в 8 раз (327 млрд рублей), Мордовию — в 9 раз (285 млрд рублей), Марий Эл — в 11 раз (229 млрд рублей) и Чувашию — в 11,5 раз (224 млрд рублей).

Главным богатством республики по-прежнему остается нефть. Фото ufa.rbc.ru

Главным богатством республики по-прежнему остается нефть. А цены на «черное золото» после кризисного 2016 года стабилизировались. Соответственно, ситуация положительно отразилась и на Башкортостане. Однако не одна «нефтянка» повлияла на общую картину. Еще с прошлого года в топе стали появляться новые игроки, показывающие значительный рост своей выручки, и в этом году они продолжили бить собственные рекорды. И далеко не все эти компании связаны с нефтью.

При этом пьедестал почета по-прежнему занимают предприятия, добывающие, перерабатывающие, транспортирующие и продающие нефть, газ или продукты из них. И в первой десятке (вместе с обслуживающими нефтегазовую сферу) таковых набирается уже семь. А в сотне — почти треть. А если к ним добавить компании, связанные с добычей полезных ископаемых (а также переработкой, транспортировкой и продажей), то список пополнится еще на десяток, достигнув 42%. Так что по-прежнему ключевым фактором экономики республики является сырьевая составляющая. Кроме того, Башкирия является индустриально-аграрным регионом, поэтому в «хит-парад» попало немало предприятий, связанных с разными сферами производства, а также агропромышленные компании.

Каждый из участников топ-100 в 2018 году смог преодолеть рубеж в 3,4 млрд рублей, тогда как в 2017 году таким порогом вхождения в «золотую сотню» были 3,2 млрд рублей. Самые жирные куски башкирского пирога достались лицам, «прописанным» в Москве и других городах России, а также зарубежным компаниям. Теперь активы республики принадлежат «Роснефти» и «Интер РАО» Игоря Сечина, «Газпрому» Алексея Миллера, «Ростеху» Сергея Чемезова и «Лукойлу» Вагита Алекперова. Кусочки поскромнее достались «Сибуру» Леонида Михельсона, «Транснефти» Николая Токарева, «УГМК» Искандера Махмудова, АФК «Система» Владимира Евтушенкова, «Мечелу» Игоря Зюзина и другим. Кое-что осталось республике и ее жителям. Немало компаний имеют акционеров в офшорах.

Топ-150 компаний Башкортостана

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 год, тыс. руб. Выручка за 2017 год, тыс. руб. Изменение 1 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК НК РОСНЕФТЬ, ПАО 57.66%

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 25.00%

БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО 4.41%

ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО 0.000020%

Боржемский Александр Вячеславович 0.0010%

Марданшин Наиль Галеевич 0.00050%

Лапшин Александр Алексеевич 0.00020%

Иванов Олег Сергеевич 0.000010% Производство нефтепродуктов 755.435.333 558.568.027 35% 2 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО 100% Производство нефтепродуктов 261.116.224 176.172.818 48% 3 БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА, ООО БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 119.287.006 100.086.063 19% 4 ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ, ООО ЛУКОЙЛ, ПАО 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 110.616.621 62.014.998 78% 5 НИПИ НГ ПЕТОН, ООО Мнушкин Игорь Анатольевич 40%

Поляков Олег Владимирович 40%

Гранкин Андрей Викторович 20% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 81.175.804 60.372.814 34% 6 БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА, ООО БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100% Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 77.414.787 64.835.341 19% 7 ОДК-УМПО, ПАО ОДК, АО 87.12%

МОТОР-АВИА, ЗАО 9.35%

Артюхов Александр Викторович 0.0072% Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 74.967.838 73.771.883 2% 8 БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ БСК, АО 100% Торговля оптовая промышленными химикатами 58.120.323 49.963.471 16% 9 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 64.55%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 35.45% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 52.170.934 43.015.016 21% 10 БГК, ООО ИНТЕР РАО, ПАО 100% Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 46.779.492 43.316.261 8% 11 БСК, АО БАШХИМ, АО 57.18%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 38.28%

БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 0.26% Производство прочих основных неорганических химических веществ 44.543.468 39.817.063 12% 12 ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ, АО ТРАНСНЕФТЬ, ПАО 76.34% Транспортирование по трубопроводам нефти 42.347.838 49.040.090 -14% 13 ЭСКБ, ООО ИНТЕР РАО, ПАО 100%

ИНТЕР РАО, ПАО 508.7 руб. Торговля электроэнергией 39.278.462 37.320.967 5% 14 РЕИЛГО, ООО Халилов Рахман Искендер Оглы 70%

Халилов Искендер Агасалим Оглы 30% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 36.392.292 27.551.294 32% 15 ОАЗИС, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 33.485.371 19.690.989 70% 16 УФАОРГСИНТЕЗ, ПАО ОНК, АО 67.53%

БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 19.04%

ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО 7.71%

ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО 0.77% Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 28.702.972 27.626.653 4% 17 БМК, АО МЕЧЕЛ, ПАО 91.45%

Тертычный Олег Валентинович 0.0020%

Борисова Татьяна Ивановна 0.00070% Производство проволоки методом холодного волочения 25.365.491 23.932.324 6% 18 БАШКИРЭНЕРГО, ООО БЭСК, АО 100%

БСК, ООО 10,000 руб. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 23.669.907 21.663.535 9% 19 УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО УГМК-ХОЛДИНГ, ООО 97.08%

Исмагилов Эльфат Рахматуллович 0.00020% Добыча и обогащение медной руды 21.957.775 20.486.417 7% 20 ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА, ОАО ФАРМСТАНДАРТ, АО 100% Производство фармацевтических субстанций 20.628.136 17.334.898 19% 21 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА, ООО ГАЗПРОМ, ПАО 100% Транспортирование по трубопроводам газа 18.753.149 18.735.939 0% 22 ПЕТОН КОНСТРАКШН, ООО Гасанов Эдуард Сарифович 51%

Поляков Дмитрий Владимирович 40%

Ахундов Эмин Ровшан Оглы 9% Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 18.730.060 16.695.209 12% 23 КОМПАНИЯ УФАОЙЛ, АО Фаттахов Ринат Рашитович 100% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 18.436.089 18.648.903 -1% 24 ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100% Торговля электроэнергией 17.340.717 18.492.281 -6% 25 РН-ТРАНСПОРТ, ООО РН-СЕРВИС, ООО 100% Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 17.216.049 9.361.105 84% 26 БАШРТС, ООО БГК, ООО 100%

БАШЭНЕРГОТРАНС, ООО 2,541.8086 руб. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 16.254.078 15.322.086 6% 27 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА, АО Адиев Явдат Равилович 0.53%

Шилов Александр Александрович 0.37%

Белошицкий Алексей Васильевич 0.090%

Адиев Рустем Явдатович 0.090%

Мунасыпов Наиль Зуфарович 0.090%

Альмухаметов Алмаз Ахметсафович 0.040%

Паньков Юрий Анатольевич 0%

Харичкина Ирина Николаевна 0%

Сираев Ильнур Айратович 0% Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 14.229.059 12.899.000 10% 28 НСТЭЦ, ООО САЛАВАТИНВЕСТ, ООО 100% Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 14.017.429 13.172.640 6% 29 НЕФАЗ, ПАО КАМАЗ, ПАО 50.02%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 28.50%

Гилимьянова Гульнара Насыровна 0.00038% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 12.878.987 12.193.274 6% 30 ЗСМИК, ООО СНХРС, АО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 12.848.189 11.728.559 10% 31 ФАРМЛЕНД, АО Олег Муров Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 12.329.019 10.946.236 13% 32 КУМАПП, АО ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, АО 100% Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 11.407.004 7.656.713 49% 33 СНХЗ, ОАО Рутман Иосиф Григорьевич 45%

Мугинов Дамир Фатхуллович 45% Производство синтетического каучука в первичных формах 11.366.504 8.253.638 38% 34 СИНТЕЗ-КАУЧУК, ОАО АКТИВ, ООО 100% Производство синтетического каучука в первичных формах 11.274.071 11.874.489 -5% 35 АК ВНЗМ, ПАО ТРЕСТ, ООО 23.66%

УПРАВЛЕНИЕ-5, ООО 18.98%

М-СЕРВИС, ООО 18.23%

УПРАВЛЕНИЕ-15, ООО 15.20%

Бикмухаметов Халит Абдулсаматович 0.040%

Кузнецов Владислав Олегович 0.035%

Арсланов Руслан Наилович 0.023%

Мухаметшин Камиль Вилинович 0.020%

Брусникина Ольга Борисовна 0.010%

Хуснутдинов Фаниль Тагирович 0.010%

...* Строительство жилых и нежилых зданий 11.047.128 18.526.944 -40% 36 ЕВРОТЭК, ООО Гуров Андрей Викторович 50%

Ибрагимов Сергей Абсалиевич 50% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 10.647.874 10.553.757 1% 37 КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН, ООО КРОНОШПАН ГМХ, ООО 99.58%

КРОНО ФИНАНС ЛТД 0.21%

КРОНОИСТ ФИНАНС ЛИМИТЕД 0.21% Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов 10.421.067 5.703.996 83% 38 ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, АО БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 25% Торговля оптовая промышленными химикатами 10.021.859 8.085.757 24% 39 БЕТА УФА, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 9.838.129 7.688.911 28% 40 САЛАВАТСТЕКЛО, АО КОМПАНИЯ РИА, ООО 74.99%

ИСКОЖ-ИНВЕСТ, ООО 19.99%

Гумеров Фаниль Наильевич 1.63%

Смирнова Светлана Николаевна 0.0017%

Донстер Артур Владиславович 0.000040% Производство листового стекла 9.269.807 8.013.252 16% 41 КД-ОЙЛ, ООО Мулюкова Гюльшат Ураловна 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 9.172.084 6.290.729 46% 42 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА, ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 49.99%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 43.61% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 8.938.571 8.499.814 5% 43 ЭЛЕВАТОР, ООО Махрова Марина Ивановна 100% Производство масел и жиров 8.402.747 4.390.976 91% 44 ПАТИМ, ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 100% Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 8.321.686 7.420.657 12% 45 ЛАЙТ-ИНВЕСТ, ООО Ишназаров Валерий Амирович 100% Вложения в ценные бумаги 7.978.084 - - 46 ЛАБИРИНТ-УФА, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 7.497.234 6.785.005 10% 47 ТОРГМАСТЕР, ООО Гарифуллин Ильдар Мулланурович 99%

Гарифуллина Алиса Ильдаровна 1% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 7.401.610 6.708.551 10% 48 БАШКИРАВТОДОР, АО МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 7.166.590 8.336.257 -14% 49 НТЦ ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО Гасанова Олеся Игоревна 50%

Поляков Дмитрий Владимирович 50% Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства 6.876.397 7.418.553 -7% 50 БАШИНФОРМСВЯЗЬ, ПАО РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 96.32% Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 6.581.321 6.886.848 -4% 51 ЧИШМИНСКИЙ МЭЗ, ООО Махрова Марина Ивановна 100% Производство рафинированных растительных масел и их фракций 6.517.144 6.556.633 -1% 52 НГС, ООО Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 6.274.585 3.309.008 90% 53 БУРИНТЕХ, ООО НПП Ишбаев Гниятулла Гарифуллович 51.55%

Ташбулатов Рустэм Фидаилович 7.29%

Балута Андрей Григорьевич 6.06%

Хусаинов Магдан Маснавиевич 6.06%

Сандаков Андрей Валерьевич 4.84%

Ташбулатов Радик Фидаилович 4.84%

Янбухтин Алик Гиратович 4.84%

Головкина Нина Николаевна 4.29%

Акчурин Игорь Рафаилевич 3.61%

Саломатин Андрей Александрович 3.61%

...* Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 5.937.292 7.264.396 -18% 54 БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО "АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД" 100% Разведение свиней 5.714.904 5.062.282 13% 55 УАП ГИДРАВЛИКА, АО ТЕХНОДИНАМИКА, АО 100% Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 5.592.134 5.127.448 9% 56 ОПТАН-УФА, ООО АЛЬЯНС, ООО 100% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 5.386.119 3.846.037 40% 57 БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО КОНЦЕРН ИНТЕЛ КО ГРУППА КОМПАНИЙ НЕРАЛ , ООО 100% Производство сыра и сырных продуктов 5.347.374 5.341.983 0% 58 АЛЬФА-СЕРВИС, ООО Габдинуров Рамиль Кимович 25%

Габдинуров Рустем Кимович 25%

Латыпов Риф Фагимович 25%

Сабиров Альберт Фидаевич 24.99%

Сабирова Татьяна Александровна 0.010% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 5.215.661 4.466.230 17% 59 ПОЛИЭФ, АО СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО 71.58% Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 5.170.968 17.662.056 -71% 60 БАШПЛАСТ, ООО Инновационно-Промышленный, Комбинированный ЗПИФ 100% Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 5.161.673 4.282.248 21% 61 НЕФТЕАВТОМАТИКА, АО Lakasa Investments Limited по реестру акционеров от 26.02.2014 74.99%

Герасимов Филипп Евгеньевич 25.00% Разработка компьютерного программного обеспечения 5.158.227 8.419.155 -39% 62 БАШСПИРТ, АО МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100% Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 5.130.853 4.525.514 13% 63 СНЭМА-СЕРВИС, ООО Багаутдинов Альберт Нуриманович 94.50%

Бикбулатова Зиля Асимовна 5.50% Производство электромонтажных работ 5.097.194 4.450.401 15% 64 ОЗНА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, АО АК ОЗНА, АО 99% Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования 4.870.532 5.575.349 -13% 65 МАУ, АО МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100% Деятельность аэропортовая 4.859.012 3.649.031 33% 66 БАШНЕФТЬ-СЕРВИС НПЗ, ООО БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100% Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 4.853.958 5.329.167 -9% 67 АПК АГРО-2000, ООО БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО 100% Торговля оптовая молочными продуктами 4.853.812 5.112.642 -5% 68 БЕЛЗАН, АО РТ-КАПИТАЛ, ООО 99.22% Производство крепежных изделий 4.661.052 4.811.405 -3% 69 ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК, ООО УК НИКОЛЬ-ПАК, ООО 100% Производство картона 4.587.557 3.770.018 22% 70 ФОРВАРД, АО Онегов Андрей Григорьевич 3.33% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 4.524.084 11.066.651 -59% 71 ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР, ООО ТД ФАБЕРЖЕ, ООО 99.99%

РУССКОЕ ЗЕРНО УФА, ООО 0.010% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 4.486.630 3.746.014 20% 72 РЕГИОН, ООО Гарасюта Евгений Николаевич 100% Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности 4.466.670 4.703.866 -5% 73 ВТОРМЕТРЕСУРС, ООО Потеряхин Александр Сергеевич 100% Обработка отходов и лома черных металлов 4.428.626 3.229.344 37% 74 АКРИЛ САЛАВАТ, ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 100% Производство прочих химических органических основных веществ 4.418.444 3.948.039 12% 75 АК ОЗНА, АО ХК ОЗНА, АО 100% Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей 4.234.625 5.175.250 -18% 76 УКХП, ОАО УКХП ГУП БАШХЛЕБОПРОДУКТ, ДП 100% Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 4.198.890 3.629.729 16% 77 БАШБЕТОН, ООО ХК КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ООО 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 4.145.807 4.851.640 -15% 78 ЛУИДОР-УФА, ООО Корнилов Сергей Александрович 50%

Тихонова Мария Александровна 50% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 4.104.662 3.019.325 36% 79 УАХМ-ФИНАНС, ООО АРДИС, АО 100% Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами 4.093.090 85 4815300% 80 ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ, ОАО ТПФ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ, ДП 100% Разведение сельскохозяйственной птицы 4.052.597 4.061.927 0% 81 ПОЛИПЛЕКС, ООО Починок Сергей Кириллович 100% Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах 4.046.375 3.419.690 18% 82 КРО, ООО ТД Брусиловский Вадим Борисович 100% Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 3.915.177 4.047.804 -3% 83 НСПГУ, ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 50%

ГАЗПРОМ ЭНЕРГОРЕМОНТ, АО 50% Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний 3.863.328 4.143.906 -7% 84 САТУРН, ООО Ершова Юлия Михайловна 100% Торговля оптовая бытовыми электротоварами 3.813.980 703.796 442% 85 АНТК, ООО Сергеева Ирина Петровна 50%

Хакимов Артур Мунирович 50% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 3.808.482 2.184.737 74% 86 УФАНЕТ, АО COLSWICK HOLDINGS LIMITED 99.99%

А.Ф.К.А. ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД по реестру акционеров от 31.12.2013 0.010% Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет 3.745.996 3.241.271 16% 87 БИТУМ, ООО Донцов Дмитрий Юрьевич 66.67%

Юшин Эдуард Анатольевич 33.33% Производство нефтепродуктов 3.727.284 2.764.675 35% 88 БАШМЕДЬ, ООО УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 100%

УГМК-ХОЛДИНГ, ООО 150 руб. Добыча и обогащение медной руды 3.721.352 3.838.857 -3% 89 ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС, ООО МИАРА, ООО 100% Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 3.658.420 3.411.832 7% 90 РН-БАШНИПИНЕФТЬ, ООО РН-АКТИВ, ООО 100% Деятельность в области архитектуры 3.641.980 4.406.995 -17% 91 СТН-Б, АО Борминцев Валерий Владимирович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 3.632.693 2.738.637 33% 92 ВТОРМЕТПРОМ, ООО Нигматуллин Альберт Фанильевич 100% Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 3.611.578 6.067.869 -40% 93 БАШПРОММЕТ, ООО Андреев Александр Константинович 100% Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных 3.588.436 4.438.283 -19% 94 ФОРВАРД-ТРЕЙД, ООО Онегова Юлия Владимировна 50%

Рамазанова Наталья Владимировна 50% Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 3.577.218 6.048.827 -41% 95 АТЭК, ООО КОМП ДЕПАННЕЗ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД 74.34%

Бидило Евгений Викторович 14.85%

Григорьев Александр Вениаминович 9.86%

Грицун Геннадий Григорьевич 0.70%

Анисимов Владимир Леонидович 0.15%

Киселев Дмитрий Юрьевич 0.10% Торговля оптовая сырой нефтью 3.563.559 2.757.997 29% 96 УАПО, АО ТЕХНОДИНАМИКА, АО 100% Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 3.546.203 3.219.402 10% 97 БАШФАРМАЦИЯ РБ, ГУП МИНЗДРАВ РБ 50%

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 50% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 3.505.671 3.571.260 -2% 98 УФАВОДОКАНАЛ, МУП АДМИНИСТРАЦИЯ ГО Г. УФА РБ 100% Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 3.452.893 3.269.184 6% 99 ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО ОНК, АО 100% Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 3.444.957 1.525.577 126% 100 ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО ОНК, АО 100% Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 3.427.428 1.725.364 99% 101 ТД АЛЬТЕРНАТИВА, ООО Камаев Артур Айратович 26.32%

Камаева Зугра Сардановна 26.32%

Фахретдинов Раиль Камилович 26.32%

ЗПИ АЛЬТЕРНАТИВА, ООО 21.04% Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки 3.328.863 3.413.034 -2% 102 МИЛКА, ООО Мешков Александр Васильевич 100% Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 3.321.875 2.593.525 28% 103 ПРОМИНТЕХ, ООО СИНД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 43.30%

Мамаева Галина Федоровна 31.31%

Бидило Евгений Викторович 8.65%

Григорьев Александр Вениаминович 5.74%

Бэйкер Марина Михайловна 5.22%

Мамаева Наталья Михайловна 5.22%

Грицун Геннадий Григорьевич 0.41%

Анисимов Владимир Леонидович 0.090%

Киселев Дмитрий Юрьевич 0.060% Торговля оптовая твердым топливом 3.317.607 5.475.713 -39% 104 БАШВТОРМЕТ, АО ММК ВТОРМЕТ, ООО 98.73% Обработка отходов и лома черных металлов 3.317.083 2.347.208 41% 105 ДОРТРАНССТРОЙ, ООО УК БВ, ООО 99%

РЕЙС, ООО 1% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 3.280.380 3.642.628 -10% 106 ТРАНСТЕХСЕРВИС-11, ООО Зубарев Вячеслав Викторович 80%

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО 20% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 3.277.309 2.741.149 20% 107 ЗПИ АЛЬТЕРНАТИВА, ООО Камаева Зугра Сардановна 34.21%

Фахретдинов Раиль Камилович 31.58%

Камаев Артур Айратович 17.11%

Камаев Линур Айратович 17.11% Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика 3.277.227 3.206.309 2% 108 ОЙЛ-СЕРВИС, ООО Ишмухаметов Ахмет Валиахметович 100% Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 3.259.761 3.200.897 2% 109 ТРАНСТЕХСЕРВИС-18, ООО Зубарев Вячеслав Викторович 80%

УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО 20% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 3.238.598 1.388.379 133% 110 ПЕТОН ХИМТЭК, ООО Гасанова Олеся Игоревна 51%

Поляков Олег Владимирович 49% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 3.227.977 10.413.315 -69% 111 РЭЙД-21, ООО Ибрагимов Закир Фуатович 50%

Саттаров Рашит Ирекович 50% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 3.195.451 1.466.095 118% 112 БАШВОЛГОТАНКЕР, ЗАО СК Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 3.179.419 2.989.843 6% 113 САПСАН-РЕГИОН, ООО Калеников Игорь Николаевич 50%

Уразбаев Роберт Маратович 50% Торговля оптовая табачными изделиями 3.173.862 3.391.518 -6% 114 АВТОФОРУМ, ООО Пилюгин Михаил Анатольевич 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 3.135.177 2.988.975 5% 115 СИБАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ , АО СИБАЙСКИЙ ГОК, АО УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 100% Добыча и обогащение медной руды 3.118.739 2.817.357 11% 116 МБК-УРАЛ, ООО Крайнов Андрей Александрович 51%

Зайнагутдинов Рустем Шамильевич 49% Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями 3.061.420 2.699.246 13% 117 УЗК, ООО Рамазанов Низам Назимович 100% Утилизация отсортированных материалов 2.967.502 5.000 59250% 118 БСК, ООО БЭСК, АО 100% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 2.962.683 2.013.192 47% 119 САЛЮТ-ТОРГ, ООО ПРОФЕССИОНАЛ, ООО 99.98%

Гарифуллин Ильдар Мулланурович 0.020% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 2.906.195 3.353.328 -13% 120 ЛАССЕЛСБЕРГЕР, ООО ЛБ СИРЭМИКС БЕТАЙЛИГУНГС-ГМБХ 100%

КОМПАНИЯ ЛАССЕЛСБЕРГЕР ХОЛДИНГ ГМБХ 1,100 руб. Производство керамических плит и плиток 2.891.825 2.645.539 9% 121 ПОВОЛЖЬЕ-ИНТЕР, ООО Подковырова Олеся Рашитовна 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 2.886.417 2.035.676 42% 122 УППО, АО КРЭТ, АО 74.28%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 23.62% Производство компьютеров и периферийного оборудования 2.840.182 2.079.322 37% 123 ГСИ СНЭМА, ООО ГСИ, АО 100% Производство электромонтажных работ 2.837.156 2.401.438 18% 124 ТД РУССКОЕ ЗЕРНО, ООО БФИ, ООО 100% Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 2.790.109 2.462.579 13% 125 СНХРС, АО Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 2.774.230 7.158.436 -61% 126 ВВК ДАСКО-ОПТ, ООО КОМПАНИЯ ДАСКО-АЛКО, ООО 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 2.708.152 1.894.872 43% 127 ШСУ, ООО ГАРАНТ, АО 19%

ГОРИЗОНТ, АО 19%

СПЕКТР, АО 19%

СТРАТЕГИЯ, АО 19%

УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 19%

ВЕРТИКАЛЬ, АО 5% Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 2.696.969 2.199.342 23% 128 МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, АО Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» 100% Производство удобрений и азотных соединений 2.625.578 1.287.603 104% 129 ЮВА, ООО ТД Юмуков Виталий Александрович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 2.580.218 1.978.770 30% 130 ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ, АО ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ, ДП 100% Разведение сельскохозяйственной птицы 2.564.199 2.210.081 16% 131 ДЕЛЬФИН, ООО Терегулов Азат Ильсурович 100% Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 2.550.597 1.636.228 56% 132 ТОРГСЕРВИС 102, ООО Шнайдер Валентина Эманнуиловна 61.50%

Шнайдер Андрей Иванович 20%

Шнайдер Иван Иванович 9%

Яковлев Валерий Геннадьевич 6.50%

Вейкулайнен Андрей Алексеевич 3% Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 2.533.031 1.533.990 65% 133 ГЭС-УРАЛ, ООО ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС, ООО 48%

Першин Евгений Иванович 17%

Абзалов Кадим Агзямович 15%

Сихарулидзе Антон Тариэльевич 15%

Сидоров Петр Александрович 5% Строительство жилых и нежилых зданий 2.525.059 1.943.234 30% 134 КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ, АО СМЗ, ООО 69.23%

Шарипов Ильгиз Кадырович 28.95% Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2.449.527 1.745.824 40% 135 БШПУ, НАО ПРОМРЕСУРС, ООО 100% Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 2.447.347 2.573.896 -5% 136 РСК, ООО Шарипов Руслан Халилович 100% Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 2.430.761 1.521.594 60% 137 УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ, АО КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ, ООО 86.65%

Аминов Олег Николаевич 0.19% Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей 2.420.947 1.000.620 142% 138 ПЕТРОТУЛ, ООО КОМПАНИЯ ЛОУНХЕСТЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 20%

Рейнгард Олег Викторович 20%

Рязанов Александр Николаевич 20%

Халфин Ильдар Динарович 20%

Шайхлисламов Ильдус Муфаздалович 20% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 2.366.973 1.868.814 27% 139 ФИРМА СУ-10, ООО Мансурова Лилия Мухарлямовна 57%

Мансуров Тагир Валерьевич 36.50%

Губайдуллин Рустэм Халитович 6.50% Строительство жилых и нежилых зданий 2.352.082 820.365 187% 140 МК ВИТЯЗЬ, АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД, АО 99.99% Производство автомобилей специального назначения 2.330.906 1.906.393 22% 141 СТС-АВТОДОР, ОАО Григорьев Александр Вячеславович 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 2.329.987 1.211.277 92% 142 ИНМАН, АО "ПАЛФИНГЕР СИАЙЭС ГМБХ" /PALFINGER CIS GMBH/ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 100% Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования 2.324.490 2.059.555 13% 143 БАШКИР-АГРОИНВЕСТ, ООО ЧСЗ, ОАО 100% Выращивание сахарной свеклы 2.310.652 1.482.795 56% 144 ЭНЕРГОВЕКТОР, ООО Извольская Елена Рафаэльевна 70%

Чижов Сергей Алексеевич 20%

Сайфуллин Руслан Маратович 10% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 2.289.068 1.910.504 20% 145 ВРЗ, АО СМЗ, ГУП 25%

Сомов Виталий Геннадьевич 18.75%

Ларин Олег Геннадьевич 18.75%

Волошенков Алексей Николаевич 18.75%

Остроухов Сергей Анатольевич 18.75% Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 2.285.304 1.501.609 52% 146 БГС, ООО ТРЕСТ ИСК РАЗВИТИЕ, ООО 90%

СЗ ИСК Г. УФЫ, АО 10% Работы каменные и кирпичные 2.274.216 1.714.936 33% 147 ТЕРМОПОЛИМЕР, ООО Валиахметов Марат Флюрович 80%

Валиахметова Лена Ахатовна 20% Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах 2.260.011 1.173.067 93% 148 КАЛИНА-АВТО, ООО Пилюгин Михаил Анатольевич 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.228.329 2.454.673 -9% 149 АМЕТ-СЫРЬЕ, ООО АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД, ПАО 100% Обработка отходов и лома черных металлов 2.200.760 1.680.195 31% 150 АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ, ООО Габдинуров Рамиль Кимович 25%

Габдинуров Рустем Кимович 25%

Латыпов Риф Фагимович 25%

Сабиров Альберт Фидаевич 25% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2.185.243 1.590.043 37%

Владения Сечина

Итак, первую строчку «хит-парада» неизменно занимает ПАО АНК «Башнефть», нарастившее годовую выручку на 35% — до 755,4 млрд рублей. То есть более трети общего оборота «золотой сотни» Башкортостана приходится на это предприятие. Нефтяная компания по этим цифрам опережает своего ближайшего преследователя в три раза.

При этом чистая прибыль «Башнефти» еще к декабрю прошлого года составила 75 млрд рублей, тем самым превысив на 73,5% аналогичный показатель предыдущего года. Благодаря финансовым результатам компании удалось в 1,5 раза увеличить налоговые платежи в бюджет Башкирии, в 2,5 раза сократить чистый долг компании. Согласно отчетности компании, опубликованной летом 2019 года на сервере раскрытия информации, чистая прибыль нефтяной компании составила 101,83 млрд рублей. И акционеры АНК решили направить на дивиденды около 28% прибыли. Таким образом, на выплаты пошли 28,23 млрд рублей. «Башнефть» начислила 23,5 млрд рублей по обыкновенным акциям (158,95 рубля на одну бумагу) и 4,73 млрд рублей по привилегированным (158,95 рубля на одну бумагу). Оставшиеся 73,6 млрд рублей оставили нераспределенными.

После болезненного ухода «Башнефти» из рук Владимира Евтушенкова (АФК «Система»), посадки экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева жемчужина республики досталась «Роснефти» Игоря Сечина, которая владеет 57,66% компании. 25% отдано республике (Министерству земельных и имущественных отношений РБ). Свои крохотные доли есть у ООО «Востокгазинвест» (бо́льшей долей владеют структуры «Роснефти»), Александра Боржемского, Наиля Марданшина, Александра Лапшина и Олега Иванова. И 4,41% находятся у собственной «дочки» нефтяной компании — ООО «Башнефть-Инвест». Фактически Сечин контролирует более 62% «Башнефти».

Как отмечал Радий Хабиров, после интеграции в структуру «Роснефти», башкирская нефтяная компания принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. Фото rbtoday.ru

Как отмечал глава РБ Радий Хабиров, с 2015 года, после интеграции в структуру «Роснефти», башкирская нефтяная компания принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей. В этом году «Башнефть» приобрела 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. тонн год в городе Стерлитамаке.

В августе международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до «BBB» со стабильным прогнозом. Это произошло вслед за повышением суверенного рейтинга России. В агентстве обратили внимание на высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы ее материнской компании — «Роснефти», кредитное качество которой находится на высоком уровне.

В конце прошлого года экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в состав совета директоров. А в сентябре 2019 сменился руководитель компании. Президентское кресло, которое ранее занимал Андрей Шишкин, досталось Хасану Татриеву, с 2015 года возглавлявшему компанию «РН-Юганскнефтегаз», которая тоже контролируется «Роснефтью». Ранее Хасан Курейшевич возглавлял «Ингушнефть» и «Самотлорнефтегаз».

Кроме того, в тройке лидеров оказалась «дочка» этой компании — ООО «Башнефть-Розница», достигшее 119,3 млрд рублей выручки, тем самым подняв собственную планку на 19%. В десятку попало еще одно предприятие семейства «Башнефти» — ООО «Башнефть-Добыча» (6-е место, 77,4 млрд рублей).

Президентское кресло, которое ранее занимал Андрей Шишкин, досталось Хасану Татриеву. Фото angi.ru

В топ-100 вошли еще несколько предприятий, связанных с «Башнефтью»: ПАО «Уфаоргсинтез» (16-е место, 28,7 млрд рублей), ООО «Энергосбытовая компания» (24-е место, 17,3 млрд), «Башнефть-Сервис НПЗ» (66-е место, 4,85 млрд), «Шкаповское ГПП» (99-е место, 3,4 млрд рублей) и «Туймазинское ГПП» (100-е место, 3,4 млрд рублей).



В структуры «Роснефти» на территории Башкирии входят еще несколько компаний из «большой сотни»: ООО «РН-Транспорт» (25-е место, 17,2 млрд рублей), ООО «БашНИПИнефть» (90-е место, 3,6 млрд).

Игорь Сечин к тому же занимает кресло председателя совета директоров ПАО «Интер РАО». Таким образом, в нашем топ-100 империю бывшего офицера ГРУ также представляют ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК, 10-е место, 46,8 млрд рублей) и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ, 24-е место, 39,3 млрд рублей). То есть как минимум 12 компаний из топ-100 Башкирии контролирует Сечин. Их совокупная выручка составила 1,117 трлн рублей — почти половина оборота топ-100 республики. За пределами сотни остались и другие башкирские предприятия, связанные с «Роснефтью» и «Интер РАО». И судя по росту их экономического влияния в регионе, Игорь Иванович продолжает наращивать мускулы.

Как минимум 12 компаний из топ-100 Башкирии контролирует Сечин. Фото kremlin.ru

Лоббисты Миллера

Второе место досталось ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Компания показала рост годовой выручки в 48% (261,1 млрд рублей). Компания из структуры Алексея Миллера второй год удерживается на пьедестале почета.

В список «сотни крупнейших» попали и другие члены ассоциации «Газпром в Башкортостане». В «горячую десятку» вновь вошло ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (9-е место, 52,2 млрд рублей), в прошлогоднем рейтинге компания была 11-й. На две строчки опустилось ООО «Газпром трансгаз Уфа» (21-е место, 18,75 млрд рублей). ПАО «Газпром газораспределение Уфа» опустилось на пять позиций (42-е место, 8,9 млрд рублей). Другие башкирские «дочки» газовой монополии снова пролетели мимо сотни (всего в газпромовской группе в РБ — 13 организаций). Эти предприятия не снизили выручку, скорее показали те же результаты, что и годом ранее. Однако другие башкирские компании оказались «пошустрее» газовиков, тем самым оставив их позади.

Однако в списке значатся дочерние и «внучатые» общества ГНС: ООО «НСТЭЦ» (28-е место, 14 млрд рублей), ООО «Патим» (44-е место, 8,3 млрд рублей), ООО «Акрил Салават» (74-е место, 4,4 млрд рублей), ООО «НСПГУ» (83-е место, 3,9 млрд рублей).

Предприятия ассоциации «Газпром в Башкортостане» работают в республике не один десяток лет. Однако объединены в сообщество они были лишь в 2013 году по инициативе гендиректора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. Планировалось, что они будут «координировать усилия в достижении совместных целей». Как пояснили «Реальному времени» сотрудники компаний, близкие к руководству, фактически это означает лоббирование интересов газового гиганта в республике.

Предприятия ассоциации «Газпром в Башкортостане» объединены в сообщество были в 2013 году по инициативе гендиректора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова (на фото — слева). Фото ufa-tr.gazprom.ru

Более того, среди целей объединения значатся такие пункты, как «развитие сотрудничества ПАО «Газпром» и Республики Башкортостан», а также «взаимодействие с органами власти и продвижение законодательных инициатив на региональном уровне». И некоторые руководители газпромовских компаний попали в шестой созыв Госсобрания — Курултая РБ. Теперь интересы Алексея Миллера в региональном парламенте представляют депутаты Айрат Каримов (ГНС) и Шамиль Шарипов («Газпром трансгаз Уфа»).

Как сообщала наша интернет-газета, в этом году главный инженер — заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усманов возглавил аналогичное предприятие в Татарстане — ООО «Газпром трансгаз Казань». На этом посту он сменил другого выходца из Башкирии — Рафката Кантюкова.

В целом выручка корпорации в регионе растет, а сфера влияния газового концерна в последние годы только расширяется. Весьма неплохо газовики сработались с Рустэмом Хамитовым. Смогли найти общий язык и с Радием Хабировым: новый глава дает зеленый свет проектам «Газпрома» (строительство комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов, создание ОЭЗ на базе ГНС, проведение фестивалей, спортивных мероприятий, отраслевых конференций и др.). Можно считать, что башкирские лоббисты Миллера свою работу выполняют вполне успешно.

Можно считать, что башкирские лоббисты Миллера свою работу выполняют вполне успешно. Фото Максима Платонова

«Король госзаказа»

С каждым годом улучшает свои позиции ООО «НИПИ НГ Петон». Одна из крупнейших инжиниринговых организаций России выручила 81,2 млрд рублей (рост 34%), поднявшись за год на две строчки и заняв 5-е место.

За последние годы научно-исследовательский институт нефти и газа показал просто феноменальный рост выручки. Инжиниринговый холдинг уже который год подряд попадает в топ-500 крупнейших компаний страны. В этом году в федеральном рейтинге РБК «Петон» укрепил свои позиции, занял 168-е место (годом ранее башкирские инженеры довольствовались 196-й строчкой). Вполне логично, что уфимская компания в 2017 году возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

Причина — в крупных тендерах, которые получила скромная уфимская компания. Например, «Петон» получал солидные заказы от «Роснефти» (в том числе «Башнефти») и «Газпрома». Что касается последнего, в 2017 году уфимские инженеры стали подрядчиками на строительстве терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области. Были контракты на объекты в Черном море. Затем «Петон» заключил контракт с «Газпромом» на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона. Сделка в 50 млрд рублей стала крупнейшей в истории холдинга Алексея Миллера. Правда, СМИ обнаружили, что контракт был заключен без конкурса.

Состав собственников остается прежним: по 40% владеют Игорь Анатольевич Мнушкин и Олег Владимирович Поляков. Оставшиеся 20% принадлежат Андрею Викторовичу Гранкину.

Надо отметить, что в списке присутствуют еще несколько компаний с похожими названиями и фамилиями владельцев. Например, ООО «Петон Констракшн»: 22-е место, 18,7 млрд рублей. Выручка общества, занимающегося строительством инженерных конструкций, показала рост в 12%. Собственниками являются Эдуард Сарифович Гасанов (51%), Дмитрий Владимирович Поляков (40%) и Эмин Ровшан оглы Ахундов (9%).

В этот список можно записать и ООО «НТЦ Энергоавтоматика» (49-е место, 6,9 млрд рублей). Фирмой, торгующей машинами для добычи полезных ископаемых, в равных долях владеют Олеся Игоревна Гасанова и Дмитрий Владимирович Поляков.

С каждым годом улучшает свои позиции ООО «НИПИ НГ Петон». Фото ntcea.ru

Чемезов — Сердюков: работа на оборонку

Продолжает сползать вниз ПАО «ОДК-УМПО». Еще 2 года назад «Уфимское моторостроительное производственное объединение» занимало вторую строчку «хит-парада», через год предприятие опустилось на 4-е место, а теперь — на 7-е. Хотя незначительный рост выручки продолжается: в 2018 году он составил 2% (75 млрд рублей).

Одна из важнейших компаний ВПК выпускает двигатели для истребителей и штурмовиков серии «Су», агрегаты и оборудование для вертолетов семейств «Ка» и «Ми», приводы для компрессорных станций «Газпрома». В структуре заказов экспорт составляет 60%, доля гособоронзаказа — 40%. Российская военная техника, работающая на уфимских двигателях, задействована в Сирии.

Управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко с 2012-го по 2016 год возглавлял Уфимский горсовет. В рейтинге элит республики, составленном экспертами «Реального времени», он занимает 22-е место. В прошлом году в составе руководства появился Камиль Хамитов (директор информационных технологий) — сын тогдашнего главы Башкортостана.

В июле 2016 года председателем совета директоров предприятия стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, о коррупционных скандалах которого не слышал разве что ленивый. УМПО входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), возглавляемого Александром Артюховым, который около 10 лет руководил уфимским предприятием. Материнской компанией ОДК является «Ростех» Сергея Чемезова, в котором еще в 2015 году бывший министр обороны был назначен индустриальным директором по авиапрому.

Анатолий Сердюков стал председателем совета директоров предприятия в июле 2016 года. Фото rostec.ru

В Башкирии есть другие компании, входящие в сферу влияния тандема Чемезов — Сердюков. Бывший глава военного ведомства в конце 2015 года вошел в руководство «Вертолетов России» — еще одного холдинга из структуры «Ростеха» и «Оборонпрома». На территории Башкирии расположена «дочка» этого холдинга — АО «КумАПП» («Кумертауское авиационное производственное предприятие», выпускающее боевые и гражданские вертолеты типов «Ка»). Предприятие в топ-100 за год поднялось на 13 строчек, заняв 32-е место с выручкой 11,4 млрд рублей (рост 49%).

Напомним, в 2015 году компания из Кумертау вошла под управление Казанского вертолетного завода. Гендиректором КВЗ стал Юрий Пустовгаров, ранее занимавший аналогичную должность в башкирском предприятии.

Также в зону влияния Чемезова входит ПАО «НЕФАЗ» (29-е место, 12,6 млрд рублей). Половина Нефтекамаского автозавода принадлежит татарстанскому КАМАЗу, а 49,9% автогиганта из Набережных Челнов распоряжается «Ростех». В сентябре генеральным директором нефтекамского автозавода стал Владимир Курганов, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Транспортная реформа, задуманная Радием Хабировым, оказалась весьма на руку нефтекамцам. Из бюджета Башкирии на закупку 72 автобусов НЕФАЗ и нескольких ЛиАЗов выделили 2,6 млрд рублей для ГУП «Башавтотранс».

АО «УАП Гидравлика» (55-е место, 5,6 млрд рублей) и АО «УАПО» (96-е место, 3,5 млрд рублей) принадлежат АО «Технодинамика», входящему в «Ростех». АО «Белзан» (67-е место, 4,7 млрд рублей) управляется Чемезовым через «РТ-Капитал».

В зону влияния Чемезова входит и ПАО «НЕФАЗ». Фото Максима Платонова

«Содовая война» не закончена

Восьмое место по-прежнему сохраняет за ООО «Торговый дом Башхим» (58,1 млрд рублей, рост на 16%). Им полностью владеет АО «Башкирская содовая компания» (БСК), которое за год поднялось на одну позицию и заняло 11-ю строчку (44,5 млрд рублей, 12%). А БСК распоряжаются московское АО «Башхим» (57,18%), АО «Региональный фонд» (38,28%), принадлежащее Минземимуществу РБ, и ООО «ТД Башхим» (0,26%). Именно БСК принадлежат два стерлитамакских предприятия — «Сода» и «Каустик», а также «Березниковский содовый завод» в Пермском крае. В число организаций с участием «Башкирской химии» можно включить и АО «Единая торговая компания» («ТД Башхим» владеет 25% предприятия) — 38-е место (10 млрд рублей, 24%).

У семейства можно найти и офшорных владельцев. Зарегистрированный в Москве холдинг «Башхим», в свою очередь, принадлежит кипрской Modisanna Limited, которая прописана в «финансово-курортном центре» Лимасоле.

Наиболее узнаваемый продукт группы компаний — пищевая сода в характерной красно-желто-белой пачке. Однако более востребована кальцинированная сода (карбонат натрия), применяемая при производстве стекла, мыла, чистящих средств, стиральных порошков, эмалей и красок, выплавке чугуна, переработке нефти и даже в пищепроме (E500). С изделиями из ПВХ, который выпускают в «Каустике» каждый сталкивается в быту. Каустическая сода нужна при изготовлении бумаги, стройматериалов, косметики, текстиля.

До июля гендиректором БСК был Ан Ен Док, впоследствии его перевели в московский филиал. А «генеральское» кресло занял Эдуард Давыдов. Председателем совета директоров по-прежнему остается Григорий Рапота, бывший полпред в ПФО.

Председателем совета директоров БСК по-прежнему остается Григорий Рапота. Фото kremlin.ru

«Башкирская содовая компания» на протяжении нескольких лет спорит за башкирские шиханы с местными активистами. Долгое время БСК добивалась разрешения на промышленную разработку известняка на шихане Торатау (Тратау) в Ишимбайском районе. Компания убеждала власти и общественность, что других доступных источников сырья, помимо Торатау (памятника природы и важного для башкир места), у нее нет. Однако тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов выступал против разработки шихана. Менеджмент компании смог привлечь на свою сторону политтехнологов, федеральных чиновников (министр Денис Мантуров), блогеров. Оппоненты промышленников считают, что БСК просто не хотят тратить деньги на модернизацию производства и воспользоваться альтернативными источниками сырья.

В защиту шиханов выступили многие известные общественные деятели, артисты, ученые, политики, блогеры, журналисты, предприниматели, в том числе лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Впоследствии выдающийся выходец из Башкирии снялся в клипе «Шиханы должны жить!». Активисты вышли с одиночными пикетами в защиту гор.

Возглавивший республику год назад Радий Хабиров сначала попросил время для выработки решения, но впоследствии предложил отдать в разработку другой шихан — Куштау. И в БСК скрипя зубами согласились с таким поворотом. Аффилированные с башкирским руководством информационные ресурсы, политологи и блогеры преподнесли это как оптимальный выход из конфликта. Более того, вокруг Торатау решили создать геопарк и в честь шихана назвали конгресс-холл в Уфе. Однако общественники остались недовольны, поскольку теперь вместо одного шихана химики грозят сравнять с землей другую уникальную гору. Масла в огонь подлил Росприроднадзор РБ, который пытается взыскать с БСК излишки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Тем временем БСК начала набирать кредиты в различных банках. Только за последние месяцы содовики заключили договоры с ВТБ (на 3,9 млрд рублей), «Росбанком» (7,5 млрд рублей), «ЮниКредитБанком» (3,5 млрд и 5,6 млрд рублей). На какие цели компания собирается потратить средства, остается только догадываться.

Вокруг Торатау решили создать геопарк и в честь шихана назвали конгресс-холл в Уфе. Фото Евгения Калашникова

Башкирская доля

Кое-что досталось и самой республике. Правда, в сравнении с активами «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и «Ростеха» ее доля может показаться не столь огромной.

Главным источником пополнения республиканского бюджета по-прежнему остается «Башнефть». 25% основного предприятия башкирского ТЭКа принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений РБ. В совете директоров интересы республики должен отстаивать Олег Полстовалов, возглавляющий Минзем Башкирии. Предполагалось, что экс-«башлык» Рустэм Хамитов, присутствующий в СД, тоже будет человеком от Башкортостана. Однако в «Башнефти» он представляет другую сторону — «Интер РАО», в котором Рустэм Закиевич значится советником председателя правления.

Своя доля у региона имеется в БСК (38,28% — у «Регфонда»), а через нее — в «Башхиме» и «Единой торговой компанией». Когда-то предприятия содового холдинга полностью принадлежал республике. Но Хамитов сначала объединил «Соду» с «Каустиком», а потом передал в частные руки, пройдя через сопротивление общественности.

Свои активы республика сохранила в НЕФЗе (28,5%), «Газпром газораспределение Уфа» (49,99%).

Власти республики полностью контролируют компании «Башкиравтодор» (48-е место, 8,3 млрд рублей), «Башспирт» (62-е место, 5,1 млрд рублей), АО «МАУ» (65-е место, 4,86 млрд рублей), ГУП «Башфармация РБ» (97-е место, 3,5 млрд рублей). Администрации города Уфы (мэр — Ульфат Мустафин) принадлежит МУП «Уфаводоканал» (98-е место, 3,45 млрд рублей).

Республика сохранила свои активы в «Нефазе». Фото autogear.ru

Прокормим заграницу

Часть доходов от башкирской земли получают и заграничные компании, многие из которых зарегистрированы в офшорах. Больше всего прямых иностранных вложений в регионе сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено от лиц, «прописанных» в Республике Кипр.

Кроме упомянутого кипрского акционера «Башхима» можно назвать еще десяток компаний.

Так, на Кипре (в Никосии) имеется «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», владеющая российскими сетями «Красное и Белое», «Дикси». Из башкирских компаний к ней относятся ООО «Оазис» (15-е место, 33,5 млрд рублей) и ООО «Бета Уфа» (39-е место, 9,8 млрд рублей). Обе фирмы торгуют алкоголем.

На острове в Средиземном море зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая фактически является собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (20-е место, 20,6 млрд рублей, оно же — Уфимский витаминный завод), — через АО «Фармстандарт».

Компания «Кроношпан Башкортостан» (37-е место, 10,4 млрд рублей), деятельность которой вызывает неоднозначную реакцию уфимцев и башкирских экологов, входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая, в свою очередь, является частью австрийской группы Kronospan.

Деятельность компании «Кроношпан Башкортостан» вызывает неоднозначную реакцию уфимцев и башкирских экологов. Фото waltercompany.ru

Фирма из Лимасола Avg Agro Global Ltd полностью владеет ООО «Башкирская мясная компания» (54-е место, 5,7 млрд рублей).

Основной акционер АО «Нефтеавтоматика» (61-е место, 5,2 млрд рублей) — Lakasa Investments Ltd (владеет 74,99% уфимского предприятия).

Также связи со средиземноморским островом имеет ООО «Завод Николь-Пак» (69-е место, 4,6 млрд рублей) из Учалов, которое контролируется Rybakov Family Holding Limited.

Крупнейший производитель куриного халяльного мяса ООО ТД «Турбаслинский бройлер» (71-е место, 4,5 млрд рублей), ОАО «Турбаслинские бройлеры» (80-е место, 4 млрд рублей) и уфимский хлебозавод ОАО «УКХП» (76-е место, 4,2 млрд рублей) входят в сельхозкорпорацию «Русгрэйн Холдинг», известную как «Русское Зерно». Совладельцами холдинга являются такие фирмы, как Rusgrain Holding Ltd, Arbogate Investments Ltd, Korvolex Holding Ltd, зарегистрированные на Кипре. Еще один учредитель — Rusgrain (Overseas) Ltd — находится на Британских Виргинских островах.

Впервые в топ-100 попало ООО «УАХМ-Финанс», показавшее рост выручки на 4 815 300% (79-е место, 4,1 млрд рублей). Брокерская фирма принадлежит кипрскому Hotfix Trading Limited.

Интернет-провайдер АО «Уфанет» (86-е место, 3,75 млрд рублей) принадлежит киприотам из Colswick Holdings Limited. ООО «Завод Техноплекс» (89-е место, 2,66 млрд рублей) относится к московскому ООО «Миара», а оно — кипрскому «Гиб-ППК Лимитед». ООО «Атэк» (95-е место, 3,6 млрд рублей), торгующее нефтью, принадлежит «Комп Депаннез Пропертиз Лимитед» (Depannez Propert).

В список можно добавить два стерлитамакских предприятия — ОАО «СНЗХ» (33-е место, 11,4 млрд рублей) и ОАО «Синтез-Каучук» (34-е место, 11,3 млрд рублей). Оба завода находятся под управлением компании «Тау НефтеХим», принадлежащей башкирским бизнесменам Дамиру Мугинову и Иосифу Рутману. Нити их компаний опять ведут за рубеж. Головная организация — Referi Kapital Kholdings Ltd — зарегистрирована в Ларнаке (Кипр).

Два стерлитамакских предприятия — ОАО «СНЗХ» и ОАО «Синтез-Каучук» находятся под управлением компании «Тау НефтеХим». Фото Радика Вахитова

Также на Кипре имеется офис фирмы Fridingen Investments Ltd, которая частично (11%) владеет «Уральской горно-металлургической компанией» Искандера Махмудова, а та через «УГМК-Холдинг» распоряжается АО «Учалинский ГОК» (19-е место, 21,95 млрд рублей). К слову, именно компании из Учалов принадлежит сибайский карьер, который с прошлого года отравлял воздух в зауральском городе. Также башкирское предприятие через материнскую компанию на 28% находится в собственности Feldo Enterprises Corp (Британские Виргинские острова) и на 11% — Brandes Investments Inc (Панама). Учалинская компания, в свою очередь, владеет ООО «Башмедь» (88-е место, 3,7 млрд рублей).

У других зарубежных фирм тоже имеются свои активы в Башкирии, опять же через «матерей». На Британских Виргинских островах зарегистрирована Britta Investmens Ltd, являющаяся совладельцем «Мечела», в который входит «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК», 17-е место, 25,4 млрд рублей). Своя доля в металлургической корпорации имеется у швейцарской Conares Holding AG.

Благовещенское АО «Полиэф» (59-е место, 5,2 млрд рублей) входит в структуру холдинга «Сибур», а его частями владеют китайцы — Sinopec и Фонд Шелкового пути.

Компании из Нидерландов тоже владеют долями в капитале местных компаний. Так, голландскому Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики». Urals Holding B.V. имеет отношение к АО «ОЗНА-Измерительные системы» (64-е место, 4,9 млрд рублей), АО «АК Озна» (75-е место, 4,2 млрд рублей).

Упоминавшийся выше башкирский НЕФАЗ, половиной которого владеет ПАО «КАМАЗ», тоже связан с иностранными компаниями. Концерн Daimler AG (Германия) по-прежнему владеет 15% челнинского автозавода, а через него и нефтекамским предприятием.

Надо заметить, число компаний с иностранным участием в «золотой сотне» становится больше. Активы Башкортостана немного сократились. Однако наращивают влияние «федералы». Не стоит забывать, что еще недавно Радий Хабиров обещал вывести республику в российские лидеры за 5 лет. Как изменится расклад с избранным главой РБ и приблизится ли регион к «процветанию», узнаем в следующем году.