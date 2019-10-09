Исследование «Реального времени»: как федералы разделили экономику Башкирии
Топ-150 крупнейших компаний Башкортостана по выручке: влияние Сечина, лоббисты Миллера и крохи для республики
Аналитическая служба «Реального времени» подготовила исследование крупнейших компаний Башкортостана по выручке на основе данных «СПАРК-Интерфакс». Наследство главе РБ Радию Хабирову досталось непростое. Казалось бы, богатый край, второй после Татарстана по размеру экономики в ПФО, но жителям республики достается богатств ее недр не так много, как хотелось бы. Насколько усилилось влияние федеральных игроков, что осталось республике и как из региона уходят деньги в офшоры, — в нашем обзоре.
Вторые в ПФО
«Реальное время» ежегодно составляет обзор компаний, формирующих экономику регионов Поволжья. И под прицел аналитической службы нашей интернет-газеты снова попадает Башкортостан. Республика является одним из ключевых регионов ПФО, и интерес к ней неслучаен.
Экономика Башкирии, если судить по общему обороту первой сотни компаний за 12 месяцев 2018 года (это самые свежие данные в открытых источниках «СПАРК-Интерфакс», — прим. ред.), показывает неплохой рост за последние годы. Так, по итогам 2016 года, провального для региона, их совокупный доход составлял 1,711 трлн рублей, но по итогам 2017-го — 2,062 трлн рублей. За прошлый год обороты предприятий увеличились, и общая выручка топ-100 превысила 2,5 трлн рублей (а если точнее — 2,521 трлн). Можно с уверенностью говорить о некоторой реабилитации после снижения оборотов в 2016 году по сравнению с 2015-м (1,757 трлн рублей).
В Приволжском федеральном округе Башкортостан смотрится неплохо, уступая по этому показателю лишь Татарстану (3,18 трлн рублей) и обгоняя Нижегородскую область (2,4 трлн рублей), Самарскую (1,9 трлн рублей) и Пермский край (1,65 трлн рублей). Республика превосходит Оренбургскую область в 2,5 раза (995 млрд рублей), Удмуртию — в 4 раза (682 млрд рублей), Саратовскую область — в 5 раз (547 млрд рублей), Пензенскую область — в 7 раз (370 млрд рублей), Ульяновскую область — в 8 раз (327 млрд рублей), Мордовию — в 9 раз (285 млрд рублей), Марий Эл — в 11 раз (229 млрд рублей) и Чувашию — в 11,5 раз (224 млрд рублей).
Главным богатством республики по-прежнему остается нефть. А цены на «черное золото» после кризисного 2016 года стабилизировались. Соответственно, ситуация положительно отразилась и на Башкортостане. Однако не одна «нефтянка» повлияла на общую картину. Еще с прошлого года в топе стали появляться новые игроки, показывающие значительный рост своей выручки, и в этом году они продолжили бить собственные рекорды. И далеко не все эти компании связаны с нефтью.
При этом пьедестал почета по-прежнему занимают предприятия, добывающие, перерабатывающие, транспортирующие и продающие нефть, газ или продукты из них. И в первой десятке (вместе с обслуживающими нефтегазовую сферу) таковых набирается уже семь. А в сотне — почти треть. А если к ним добавить компании, связанные с добычей полезных ископаемых (а также переработкой, транспортировкой и продажей), то список пополнится еще на десяток, достигнув 42%. Так что по-прежнему ключевым фактором экономики республики является сырьевая составляющая. Кроме того, Башкирия является индустриально-аграрным регионом, поэтому в «хит-парад» попало немало предприятий, связанных с разными сферами производства, а также агропромышленные компании.
Каждый из участников топ-100 в 2018 году смог преодолеть рубеж в 3,4 млрд рублей, тогда как в 2017 году таким порогом вхождения в «золотую сотню» были 3,2 млрд рублей. Самые жирные куски башкирского пирога достались лицам, «прописанным» в Москве и других городах России, а также зарубежным компаниям. Теперь активы республики принадлежат «Роснефти» и «Интер РАО» Игоря Сечина, «Газпрому» Алексея Миллера, «Ростеху» Сергея Чемезова и «Лукойлу» Вагита Алекперова. Кусочки поскромнее достались «Сибуру» Леонида Михельсона, «Транснефти» Николая Токарева, «УГМК» Искандера Махмудова, АФК «Система» Владимира Евтушенкова, «Мечелу» Игоря Зюзина и другим. Кое-что осталось республике и ее жителям. Немало компаний имеют акционеров в офшорах.
|№
|Наименование
|Совладельцы
|Вид деятельности
|Выручка за 2018 год, тыс. руб.
|Выручка за 2017 год, тыс. руб.
|Изменение
|1
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК
|НК РОСНЕФТЬ, ПАО 57.66%
МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 25.00%
БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО 4.41%
ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО 0.000020%
Боржемский Александр Вячеславович 0.0010%
Марданшин Наиль Галеевич 0.00050%
Лапшин Александр Алексеевич 0.00020%
Иванов Олег Сергеевич 0.000010%
|Производство нефтепродуктов
|755.435.333
|558.568.027
|35%
|2
|ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО
|ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО 100%
|Производство нефтепродуктов
|261.116.224
|176.172.818
|48%
|3
|БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА, ООО
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|119.287.006
|100.086.063
|19%
|4
|ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ, ООО
|ЛУКОЙЛ, ПАО 100%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|110.616.621
|62.014.998
|78%
|5
|НИПИ НГ ПЕТОН, ООО
|Мнушкин Игорь Анатольевич 40%
Поляков Олег Владимирович 40%
Гранкин Андрей Викторович 20%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|81.175.804
|60.372.814
|34%
|6
|БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА, ООО
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100%
|Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
|77.414.787
|64.835.341
|19%
|7
|ОДК-УМПО, ПАО
|ОДК, АО 87.12%
МОТОР-АВИА, ЗАО 9.35%
Артюхов Александр Викторович 0.0072%
|Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
|74.967.838
|73.771.883
|2%
|8
|БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
|БСК, АО 100%
|Торговля оптовая промышленными химикатами
|58.120.323
|49.963.471
|16%
|9
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА, ООО
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 64.55%
ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 35.45%
|Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям
|52.170.934
|43.015.016
|21%
|10
|БГК, ООО
|ИНТЕР РАО, ПАО 100%
|Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
|46.779.492
|43.316.261
|8%
|11
|БСК, АО
|БАШХИМ, АО 57.18%
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 38.28%
БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 0.26%
|Производство прочих основных неорганических химических веществ
|44.543.468
|39.817.063
|12%
|12
|ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ, АО
|ТРАНСНЕФТЬ, ПАО 76.34%
|Транспортирование по трубопроводам нефти
|42.347.838
|49.040.090
|-14%
|13
|ЭСКБ, ООО
|ИНТЕР РАО, ПАО 100%
ИНТЕР РАО, ПАО 508.7 руб.
|Торговля электроэнергией
|39.278.462
|37.320.967
|5%
|14
|РЕИЛГО, ООО
|Халилов Рахман Искендер Оглы 70%
Халилов Искендер Агасалим Оглы 30%
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
|36.392.292
|27.551.294
|32%
|15
|ОАЗИС, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
|33.485.371
|19.690.989
|70%
|16
|УФАОРГСИНТЕЗ, ПАО
|ОНК, АО 67.53%
БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 19.04%
ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО 7.71%
ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО 0.77%
|Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
|28.702.972
|27.626.653
|4%
|17
|БМК, АО
|МЕЧЕЛ, ПАО 91.45%
Тертычный Олег Валентинович 0.0020%
Борисова Татьяна Ивановна 0.00070%
|Производство проволоки методом холодного волочения
|25.365.491
|23.932.324
|6%
|18
|БАШКИРЭНЕРГО, ООО
|БЭСК, АО 100%
БСК, ООО 10,000 руб.
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|23.669.907
|21.663.535
|9%
|19
|УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО
|УГМК-ХОЛДИНГ, ООО 97.08%
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 0.00020%
|Добыча и обогащение медной руды
|21.957.775
|20.486.417
|7%
|20
|ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА, ОАО
|ФАРМСТАНДАРТ, АО 100%
|Производство фармацевтических субстанций
|20.628.136
|17.334.898
|19%
|21
|ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА, ООО
|ГАЗПРОМ, ПАО 100%
|Транспортирование по трубопроводам газа
|18.753.149
|18.735.939
|0%
|22
|ПЕТОН КОНСТРАКШН, ООО
|Гасанов Эдуард Сарифович 51%
Поляков Дмитрий Владимирович 40%
Ахундов Эмин Ровшан Оглы 9%
|Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
|18.730.060
|16.695.209
|12%
|23
|КОМПАНИЯ УФАОЙЛ, АО
|Фаттахов Ринат Рашитович 100%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|18.436.089
|18.648.903
|-1%
|24
|ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100%
|Торговля электроэнергией
|17.340.717
|18.492.281
|-6%
|25
|РН-ТРАНСПОРТ, ООО
|РН-СЕРВИС, ООО 100%
|Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
|17.216.049
|9.361.105
|84%
|26
|БАШРТС, ООО
|БГК, ООО 100%
БАШЭНЕРГОТРАНС, ООО 2,541.8086 руб.
|Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
|16.254.078
|15.322.086
|6%
|27
|БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА, АО
|Адиев Явдат Равилович 0.53%
Шилов Александр Александрович 0.37%
Белошицкий Алексей Васильевич 0.090%
Адиев Рустем Явдатович 0.090%
Мунасыпов Наиль Зуфарович 0.090%
Альмухаметов Алмаз Ахметсафович 0.040%
Паньков Юрий Анатольевич 0%
Харичкина Ирина Николаевна 0%
Сираев Ильнур Айратович 0%
|Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
|14.229.059
|12.899.000
|10%
|28
|НСТЭЦ, ООО
|САЛАВАТИНВЕСТ, ООО 100%
|Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
|14.017.429
|13.172.640
|6%
|29
|НЕФАЗ, ПАО
|КАМАЗ, ПАО 50.02%
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 28.50%
Гилимьянова Гульнара Насыровна 0.00038%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|12.878.987
|12.193.274
|6%
|30
|ЗСМИК, ООО
|СНХРС, АО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|12.848.189
|11.728.559
|10%
|31
|ФАРМЛЕНД, АО
|Олег Муров
|Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
|12.329.019
|10.946.236
|13%
|32
|КУМАПП, АО
|ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, АО 100%
|Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
|11.407.004
|7.656.713
|49%
|33
|СНХЗ, ОАО
|Рутман Иосиф Григорьевич 45%
Мугинов Дамир Фатхуллович 45%
|Производство синтетического каучука в первичных формах
|11.366.504
|8.253.638
|38%
|34
|СИНТЕЗ-КАУЧУК, ОАО
|АКТИВ, ООО 100%
|Производство синтетического каучука в первичных формах
|11.274.071
|11.874.489
|-5%
|35
|АК ВНЗМ, ПАО
|ТРЕСТ, ООО 23.66%
УПРАВЛЕНИЕ-5, ООО 18.98%
М-СЕРВИС, ООО 18.23%
УПРАВЛЕНИЕ-15, ООО 15.20%
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович 0.040%
Кузнецов Владислав Олегович 0.035%
Арсланов Руслан Наилович 0.023%
Мухаметшин Камиль Вилинович 0.020%
Брусникина Ольга Борисовна 0.010%
Хуснутдинов Фаниль Тагирович 0.010%
...*
|Строительство жилых и нежилых зданий
|11.047.128
|18.526.944
|-40%
|36
|ЕВРОТЭК, ООО
|Гуров Андрей Викторович 50%
Ибрагимов Сергей Абсалиевич 50%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|10.647.874
|10.553.757
|1%
|37
|КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН, ООО
|КРОНОШПАН ГМХ, ООО 99.58%
КРОНО ФИНАНС ЛТД 0.21%
КРОНОИСТ ФИНАНС ЛИМИТЕД 0.21%
|Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
|10.421.067
|5.703.996
|83%
|38
|ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, АО
|БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 25%
|Торговля оптовая промышленными химикатами
|10.021.859
|8.085.757
|24%
|39
|БЕТА УФА, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|9.838.129
|7.688.911
|28%
|40
|САЛАВАТСТЕКЛО, АО
|КОМПАНИЯ РИА, ООО 74.99%
ИСКОЖ-ИНВЕСТ, ООО 19.99%
Гумеров Фаниль Наильевич 1.63%
Смирнова Светлана Николаевна 0.0017%
Донстер Артур Владиславович 0.000040%
|Производство листового стекла
|9.269.807
|8.013.252
|16%
|41
|КД-ОЙЛ, ООО
|Мулюкова Гюльшат Ураловна 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|9.172.084
|6.290.729
|46%
|42
|ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА, ПАО
|ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 49.99%
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО 43.61%
|Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
|8.938.571
|8.499.814
|5%
|43
|ЭЛЕВАТОР, ООО
|Махрова Марина Ивановна 100%
|Производство масел и жиров
|8.402.747
|4.390.976
|91%
|44
|ПАТИМ, ООО
|ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 100%
|Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
|8.321.686
|7.420.657
|12%
|45
|ЛАЙТ-ИНВЕСТ, ООО
|Ишназаров Валерий Амирович 100%
|Вложения в ценные бумаги
|7.978.084
|-
|-
|46
|ЛАБИРИНТ-УФА, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|7.497.234
|6.785.005
|10%
|47
|ТОРГМАСТЕР, ООО
|Гарифуллин Ильдар Мулланурович 99%
Гарифуллина Алиса Ильдаровна 1%
|Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
|7.401.610
|6.708.551
|10%
|48
|БАШКИРАВТОДОР, АО
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|7.166.590
|8.336.257
|-14%
|49
|НТЦ ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО
|Гасанова Олеся Игоревна 50%
Поляков Дмитрий Владимирович 50%
|Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
|6.876.397
|7.418.553
|-7%
|50
|БАШИНФОРМСВЯЗЬ, ПАО
|РОСТЕЛЕКОМ, ПАО 96.32%
|Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
|6.581.321
|6.886.848
|-4%
|51
|ЧИШМИНСКИЙ МЭЗ, ООО
|Махрова Марина Ивановна 100%
|Производство рафинированных растительных масел и их фракций
|6.517.144
|6.556.633
|-1%
|52
|НГС, ООО
|Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович 100%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|6.274.585
|3.309.008
|90%
|53
|БУРИНТЕХ, ООО НПП
|Ишбаев Гниятулла Гарифуллович 51.55%
Ташбулатов Рустэм Фидаилович 7.29%
Балута Андрей Григорьевич 6.06%
Хусаинов Магдан Маснавиевич 6.06%
Сандаков Андрей Валерьевич 4.84%
Ташбулатов Радик Фидаилович 4.84%
Янбухтин Алик Гиратович 4.84%
Головкина Нина Николаевна 4.29%
Акчурин Игорь Рафаилевич 3.61%
Саломатин Андрей Александрович 3.61%
...*
|Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
|5.937.292
|7.264.396
|-18%
|54
|БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|"АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД" 100%
|Разведение свиней
|5.714.904
|5.062.282
|13%
|55
|УАП ГИДРАВЛИКА, АО
|ТЕХНОДИНАМИКА, АО 100%
|Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
|5.592.134
|5.127.448
|9%
|56
|ОПТАН-УФА, ООО
|АЛЬЯНС, ООО 100%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|5.386.119
|3.846.037
|40%
|57
|БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО
|КОНЦЕРН ИНТЕЛ КО ГРУППА КОМПАНИЙ НЕРАЛ , ООО 100%
|Производство сыра и сырных продуктов
|5.347.374
|5.341.983
|0%
|58
|АЛЬФА-СЕРВИС, ООО
|Габдинуров Рамиль Кимович 25%
Габдинуров Рустем Кимович 25%
Латыпов Риф Фагимович 25%
Сабиров Альберт Фидаевич 24.99%
Сабирова Татьяна Александровна 0.010%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|5.215.661
|4.466.230
|17%
|59
|ПОЛИЭФ, АО
|СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО 71.58%
|Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
|5.170.968
|17.662.056
|-71%
|60
|БАШПЛАСТ, ООО
|Инновационно-Промышленный, Комбинированный ЗПИФ 100%
|Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
|5.161.673
|4.282.248
|21%
|61
|НЕФТЕАВТОМАТИКА, АО
|Lakasa Investments Limited по реестру акционеров от 26.02.2014 74.99%
Герасимов Филипп Евгеньевич 25.00%
|Разработка компьютерного программного обеспечения
|5.158.227
|8.419.155
|-39%
|62
|БАШСПИРТ, АО
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100%
|Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
|5.130.853
|4.525.514
|13%
|63
|СНЭМА-СЕРВИС, ООО
|Багаутдинов Альберт Нуриманович 94.50%
Бикбулатова Зиля Асимовна 5.50%
|Производство электромонтажных работ
|5.097.194
|4.450.401
|15%
|64
|ОЗНА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, АО
|АК ОЗНА, АО 99%
|Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
|4.870.532
|5.575.349
|-13%
|65
|МАУ, АО
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 100%
|Деятельность аэропортовая
|4.859.012
|3.649.031
|33%
|66
|БАШНЕФТЬ-СЕРВИС НПЗ, ООО
|БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 100%
|Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
|4.853.958
|5.329.167
|-9%
|67
|АПК АГРО-2000, ООО
|БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО 100%
|Торговля оптовая молочными продуктами
|4.853.812
|5.112.642
|-5%
|68
|БЕЛЗАН, АО
|РТ-КАПИТАЛ, ООО 99.22%
|Производство крепежных изделий
|4.661.052
|4.811.405
|-3%
|69
|ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК, ООО
|УК НИКОЛЬ-ПАК, ООО 100%
|Производство картона
|4.587.557
|3.770.018
|22%
|70
|ФОРВАРД, АО
|Онегов Андрей Григорьевич 3.33%
|Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
|4.524.084
|11.066.651
|-59%
|71
|ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР, ООО ТД
|ФАБЕРЖЕ, ООО 99.99%
РУССКОЕ ЗЕРНО УФА, ООО 0.010%
|Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
|4.486.630
|3.746.014
|20%
|72
|РЕГИОН, ООО
|Гарасюта Евгений Николаевич 100%
|Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
|4.466.670
|4.703.866
|-5%
|73
|ВТОРМЕТРЕСУРС, ООО
|Потеряхин Александр Сергеевич 100%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|4.428.626
|3.229.344
|37%
|74
|АКРИЛ САЛАВАТ, ООО
|ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 100%
|Производство прочих химических органических основных веществ
|4.418.444
|3.948.039
|12%
|75
|АК ОЗНА, АО
|ХК ОЗНА, АО 100%
|Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
|4.234.625
|5.175.250
|-18%
|76
|УКХП, ОАО
|УКХП ГУП БАШХЛЕБОПРОДУКТ, ДП 100%
|Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
|4.198.890
|3.629.729
|16%
|77
|БАШБЕТОН, ООО ХК
|КОРПОРАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН, ООО 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|4.145.807
|4.851.640
|-15%
|78
|ЛУИДОР-УФА, ООО
|Корнилов Сергей Александрович 50%
Тихонова Мария Александровна 50%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|4.104.662
|3.019.325
|36%
|79
|УАХМ-ФИНАНС, ООО
|АРДИС, АО 100%
|Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
|4.093.090
|85
|4815300%
|80
|ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ, ОАО
|ТПФ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ, ДП 100%
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|4.052.597
|4.061.927
|0%
|81
|ПОЛИПЛЕКС, ООО
|Починок Сергей Кириллович 100%
|Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
|4.046.375
|3.419.690
|18%
|82
|КРО, ООО ТД
|Брусиловский Вадим Борисович 100%
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|3.915.177
|4.047.804
|-3%
|83
|НСПГУ, ООО
|ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО 50%
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОРЕМОНТ, АО 50%
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|3.863.328
|4.143.906
|-7%
|84
|САТУРН, ООО
|Ершова Юлия Михайловна 100%
|Торговля оптовая бытовыми электротоварами
|3.813.980
|703.796
|442%
|85
|АНТК, ООО
|Сергеева Ирина Петровна 50%
Хакимов Артур Мунирович 50%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|3.808.482
|2.184.737
|74%
|86
|УФАНЕТ, АО
|COLSWICK HOLDINGS LIMITED 99.99%
А.Ф.К.А. ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД по реестру акционеров от 31.12.2013 0.010%
|Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет
|3.745.996
|3.241.271
|16%
|87
|БИТУМ, ООО
|Донцов Дмитрий Юрьевич 66.67%
Юшин Эдуард Анатольевич 33.33%
|Производство нефтепродуктов
|3.727.284
|2.764.675
|35%
|88
|БАШМЕДЬ, ООО
|УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 100%
УГМК-ХОЛДИНГ, ООО 150 руб.
|Добыча и обогащение медной руды
|3.721.352
|3.838.857
|-3%
|89
|ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС, ООО
|МИАРА, ООО 100%
|Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
|3.658.420
|3.411.832
|7%
|90
|РН-БАШНИПИНЕФТЬ, ООО
|РН-АКТИВ, ООО 100%
|Деятельность в области архитектуры
|3.641.980
|4.406.995
|-17%
|91
|СТН-Б, АО
|Борминцев Валерий Владимирович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|3.632.693
|2.738.637
|33%
|92
|ВТОРМЕТПРОМ, ООО
|Нигматуллин Альберт Фанильевич 100%
|Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
|3.611.578
|6.067.869
|-40%
|93
|БАШПРОММЕТ, ООО
|Андреев Александр Константинович 100%
|Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
|3.588.436
|4.438.283
|-19%
|94
|ФОРВАРД-ТРЕЙД, ООО
|Онегова Юлия Владимировна 50%
Рамазанова Наталья Владимировна 50%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
|3.577.218
|6.048.827
|-41%
|95
|АТЭК, ООО
|КОМП ДЕПАННЕЗ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД 74.34%
Бидило Евгений Викторович 14.85%
Григорьев Александр Вениаминович 9.86%
Грицун Геннадий Григорьевич 0.70%
Анисимов Владимир Леонидович 0.15%
Киселев Дмитрий Юрьевич 0.10%
|Торговля оптовая сырой нефтью
|3.563.559
|2.757.997
|29%
|96
|УАПО, АО
|ТЕХНОДИНАМИКА, АО 100%
|Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
|3.546.203
|3.219.402
|10%
|97
|БАШФАРМАЦИЯ РБ, ГУП
|МИНЗДРАВ РБ 50%
МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ 50%
|Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
|3.505.671
|3.571.260
|-2%
|98
|УФАВОДОКАНАЛ, МУП
|АДМИНИСТРАЦИЯ ГО Г. УФА РБ 100%
|Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
|3.452.893
|3.269.184
|6%
|99
|ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО
|ОНК, АО 100%
|Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
|3.444.957
|1.525.577
|126%
|100
|ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО
|ОНК, АО 100%
|Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
|3.427.428
|1.725.364
|99%
|101
|ТД АЛЬТЕРНАТИВА, ООО
|Камаев Артур Айратович 26.32%
Камаева Зугра Сардановна 26.32%
Фахретдинов Раиль Камилович 26.32%
ЗПИ АЛЬТЕРНАТИВА, ООО 21.04%
|Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
|3.328.863
|3.413.034
|-2%
|102
|МИЛКА, ООО
|Мешков Александр Васильевич 100%
|Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
|3.321.875
|2.593.525
|28%
|103
|ПРОМИНТЕХ, ООО
|СИНД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 43.30%
Мамаева Галина Федоровна 31.31%
Бидило Евгений Викторович 8.65%
Григорьев Александр Вениаминович 5.74%
Бэйкер Марина Михайловна 5.22%
Мамаева Наталья Михайловна 5.22%
Грицун Геннадий Григорьевич 0.41%
Анисимов Владимир Леонидович 0.090%
Киселев Дмитрий Юрьевич 0.060%
|Торговля оптовая твердым топливом
|3.317.607
|5.475.713
|-39%
|104
|БАШВТОРМЕТ, АО
|ММК ВТОРМЕТ, ООО 98.73%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|3.317.083
|2.347.208
|41%
|105
|ДОРТРАНССТРОЙ, ООО
|УК БВ, ООО 99%
РЕЙС, ООО 1%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|3.280.380
|3.642.628
|-10%
|106
|ТРАНСТЕХСЕРВИС-11, ООО
|Зубарев Вячеслав Викторович 80%
УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО 20%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|3.277.309
|2.741.149
|20%
|107
|ЗПИ АЛЬТЕРНАТИВА, ООО
|Камаева Зугра Сардановна 34.21%
Фахретдинов Раиль Камилович 31.58%
Камаев Артур Айратович 17.11%
Камаев Линур Айратович 17.11%
|Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
|3.277.227
|3.206.309
|2%
|108
|ОЙЛ-СЕРВИС, ООО
|Ишмухаметов Ахмет Валиахметович 100%
|Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
|3.259.761
|3.200.897
|2%
|109
|ТРАНСТЕХСЕРВИС-18, ООО
|Зубарев Вячеслав Викторович 80%
УК ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО 20%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|3.238.598
|1.388.379
|133%
|110
|ПЕТОН ХИМТЭК, ООО
|Гасанова Олеся Игоревна 51%
Поляков Олег Владимирович 49%
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|3.227.977
|10.413.315
|-69%
|111
|РЭЙД-21, ООО
|Ибрагимов Закир Фуатович 50%
Саттаров Рашит Ирекович 50%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
|3.195.451
|1.466.095
|118%
|112
|БАШВОЛГОТАНКЕР, ЗАО СК
|Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
|3.179.419
|2.989.843
|6%
|113
|САПСАН-РЕГИОН, ООО
|Калеников Игорь Николаевич 50%
Уразбаев Роберт Маратович 50%
|Торговля оптовая табачными изделиями
|3.173.862
|3.391.518
|-6%
|114
|АВТОФОРУМ, ООО
|Пилюгин Михаил Анатольевич 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|3.135.177
|2.988.975
|5%
|115
|СИБАЙСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ , АО СИБАЙСКИЙ ГОК, АО
|УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 100%
|Добыча и обогащение медной руды
|3.118.739
|2.817.357
|11%
|116
|МБК-УРАЛ, ООО
|Крайнов Андрей Александрович 51%
Зайнагутдинов Рустем Шамильевич 49%
|Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями
|3.061.420
|2.699.246
|13%
|117
|УЗК, ООО
|Рамазанов Низам Назимович 100%
|Утилизация отсортированных материалов
|2.967.502
|5.000
|59250%
|118
|БСК, ООО
|БЭСК, АО 100%
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|2.962.683
|2.013.192
|47%
|119
|САЛЮТ-ТОРГ, ООО
|ПРОФЕССИОНАЛ, ООО 99.98%
Гарифуллин Ильдар Мулланурович 0.020%
|Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
|2.906.195
|3.353.328
|-13%
|120
|ЛАССЕЛСБЕРГЕР, ООО
|ЛБ СИРЭМИКС БЕТАЙЛИГУНГС-ГМБХ 100%
КОМПАНИЯ ЛАССЕЛСБЕРГЕР ХОЛДИНГ ГМБХ 1,100 руб.
|Производство керамических плит и плиток
|2.891.825
|2.645.539
|9%
|121
|ПОВОЛЖЬЕ-ИНТЕР, ООО
|Подковырова Олеся Рашитовна 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|2.886.417
|2.035.676
|42%
|122
|УППО, АО
|КРЭТ, АО 74.28%
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 23.62%
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|2.840.182
|2.079.322
|37%
|123
|ГСИ СНЭМА, ООО
|ГСИ, АО 100%
|Производство электромонтажных работ
|2.837.156
|2.401.438
|18%
|124
|ТД РУССКОЕ ЗЕРНО, ООО
|БФИ, ООО 100%
|Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|2.790.109
|2.462.579
|13%
|125
|СНХРС, АО
|Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
|2.774.230
|7.158.436
|-61%
|126
|ВВК ДАСКО-ОПТ, ООО
|КОМПАНИЯ ДАСКО-АЛКО, ООО 100%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
|2.708.152
|1.894.872
|43%
|127
|ШСУ, ООО
|ГАРАНТ, АО 19%
ГОРИЗОНТ, АО 19%
СПЕКТР, АО 19%
СТРАТЕГИЯ, АО 19%
УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 19%
ВЕРТИКАЛЬ, АО 5%
|Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
|2.696.969
|2.199.342
|23%
|128
|МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, АО
|Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» 100%
|Производство удобрений и азотных соединений
|2.625.578
|1.287.603
|104%
|129
|ЮВА, ООО ТД
|Юмуков Виталий Александрович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|2.580.218
|1.978.770
|30%
|130
|ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ, АО
|ПТИЦЕФАБРИКА БАШКИРСКАЯ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ, ДП 100%
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|2.564.199
|2.210.081
|16%
|131
|ДЕЛЬФИН, ООО
|Терегулов Азат Ильсурович 100%
|Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
|2.550.597
|1.636.228
|56%
|132
|ТОРГСЕРВИС 102, ООО
|Шнайдер Валентина Эманнуиловна 61.50%
Шнайдер Андрей Иванович 20%
Шнайдер Иван Иванович 9%
Яковлев Валерий Геннадьевич 6.50%
Вейкулайнен Андрей Алексеевич 3%
|Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|2.533.031
|1.533.990
|65%
|133
|ГЭС-УРАЛ, ООО
|ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС, ООО 48%
Першин Евгений Иванович 17%
Абзалов Кадим Агзямович 15%
Сихарулидзе Антон Тариэльевич 15%
Сидоров Петр Александрович 5%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2.525.059
|1.943.234
|30%
|134
|КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ, АО
|СМЗ, ООО 69.23%
Шарипов Ильгиз Кадырович 28.95%
|Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
|2.449.527
|1.745.824
|40%
|135
|БШПУ, НАО
|ПРОМРЕСУРС, ООО 100%
|Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
|2.447.347
|2.573.896
|-5%
|136
|РСК, ООО
|Шарипов Руслан Халилович 100%
|Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
|2.430.761
|1.521.594
|60%
|137
|УРАЛТЕХНОСТРОЙ-ТУЙМАЗЫХИММАШ, АО
|КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ, ООО 86.65%
Аминов Олег Николаевич 0.19%
|Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей
|2.420.947
|1.000.620
|142%
|138
|ПЕТРОТУЛ, ООО
|КОМПАНИЯ ЛОУНХЕСТЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 20%
Рейнгард Олег Викторович 20%
Рязанов Александр Николаевич 20%
Халфин Ильдар Динарович 20%
Шайхлисламов Ильдус Муфаздалович 20%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|2.366.973
|1.868.814
|27%
|139
|ФИРМА СУ-10, ООО
|Мансурова Лилия Мухарлямовна 57%
Мансуров Тагир Валерьевич 36.50%
Губайдуллин Рустэм Халитович 6.50%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2.352.082
|820.365
|187%
|140
|МК ВИТЯЗЬ, АО
|НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД, АО 99.99%
|Производство автомобилей специального назначения
|2.330.906
|1.906.393
|22%
|141
|СТС-АВТОДОР, ОАО
|Григорьев Александр Вячеславович 100%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|2.329.987
|1.211.277
|92%
|142
|ИНМАН, АО
|"ПАЛФИНГЕР СИАЙЭС ГМБХ" /PALFINGER CIS GMBH/ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 100%
|Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования
|2.324.490
|2.059.555
|13%
|143
|БАШКИР-АГРОИНВЕСТ, ООО
|ЧСЗ, ОАО 100%
|Выращивание сахарной свеклы
|2.310.652
|1.482.795
|56%
|144
|ЭНЕРГОВЕКТОР, ООО
|Извольская Елена Рафаэльевна 70%
Чижов Сергей Алексеевич 20%
Сайфуллин Руслан Маратович 10%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|2.289.068
|1.910.504
|20%
|145
|ВРЗ, АО
|СМЗ, ГУП 25%
Сомов Виталий Геннадьевич 18.75%
Ларин Олег Геннадьевич 18.75%
Волошенков Алексей Николаевич 18.75%
Остроухов Сергей Анатольевич 18.75%
|Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава
|2.285.304
|1.501.609
|52%
|146
|БГС, ООО ТРЕСТ
|ИСК РАЗВИТИЕ, ООО 90%
СЗ ИСК Г. УФЫ, АО 10%
|Работы каменные и кирпичные
|2.274.216
|1.714.936
|33%
|147
|ТЕРМОПОЛИМЕР, ООО
|Валиахметов Марат Флюрович 80%
Валиахметова Лена Ахатовна 20%
|Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
|2.260.011
|1.173.067
|93%
|148
|КАЛИНА-АВТО, ООО
|Пилюгин Михаил Анатольевич 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|2.228.329
|2.454.673
|-9%
|149
|АМЕТ-СЫРЬЕ, ООО
|АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД, ПАО 100%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|2.200.760
|1.680.195
|31%
|150
|АЛЬФА-СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ, ООО
|Габдинуров Рамиль Кимович 25%
Габдинуров Рустем Кимович 25%
Латыпов Риф Фагимович 25%
Сабиров Альберт Фидаевич 25%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|2.185.243
|1.590.043
|37%
Владения Сечина
Итак, первую строчку «хит-парада» неизменно занимает ПАО АНК «Башнефть», нарастившее годовую выручку на 35% — до 755,4 млрд рублей. То есть более трети общего оборота «золотой сотни» Башкортостана приходится на это предприятие. Нефтяная компания по этим цифрам опережает своего ближайшего преследователя в три раза.
При этом чистая прибыль «Башнефти» еще к декабрю прошлого года составила 75 млрд рублей, тем самым превысив на 73,5% аналогичный показатель предыдущего года. Благодаря финансовым результатам компании удалось в 1,5 раза увеличить налоговые платежи в бюджет Башкирии, в 2,5 раза сократить чистый долг компании. Согласно отчетности компании, опубликованной летом 2019 года на сервере раскрытия информации, чистая прибыль нефтяной компании составила 101,83 млрд рублей. И акционеры АНК решили направить на дивиденды около 28% прибыли. Таким образом, на выплаты пошли 28,23 млрд рублей. «Башнефть» начислила 23,5 млрд рублей по обыкновенным акциям (158,95 рубля на одну бумагу) и 4,73 млрд рублей по привилегированным (158,95 рубля на одну бумагу). Оставшиеся 73,6 млрд рублей оставили нераспределенными.
После болезненного ухода «Башнефти» из рук Владимира Евтушенкова (АФК «Система»), посадки экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева жемчужина республики досталась «Роснефти» Игоря Сечина, которая владеет 57,66% компании. 25% отдано республике (Министерству земельных и имущественных отношений РБ). Свои крохотные доли есть у ООО «Востокгазинвест» (бо́льшей долей владеют структуры «Роснефти»), Александра Боржемского, Наиля Марданшина, Александра Лапшина и Олега Иванова. И 4,41% находятся у собственной «дочки» нефтяной компании — ООО «Башнефть-Инвест». Фактически Сечин контролирует более 62% «Башнефти».
Как отмечал глава РБ Радий Хабиров, с 2015 года, после интеграции в структуру «Роснефти», башкирская нефтяная компания принесла Башкирии почти 174 млрд рублей доходов. В том числе сумма дивидендов достигла 26 млрд рублей. В этом году «Башнефть» приобрела 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тыс. тонн год в городе Стерлитамаке.
В августе международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до «BBB» со стабильным прогнозом. Это произошло вслед за повышением суверенного рейтинга России. В агентстве обратили внимание на высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы ее материнской компании — «Роснефти», кредитное качество которой находится на высоком уровне.
В конце прошлого года экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в состав совета директоров. А в сентябре 2019 сменился руководитель компании. Президентское кресло, которое ранее занимал Андрей Шишкин, досталось Хасану Татриеву, с 2015 года возглавлявшему компанию «РН-Юганскнефтегаз», которая тоже контролируется «Роснефтью». Ранее Хасан Курейшевич возглавлял «Ингушнефть» и «Самотлорнефтегаз».
Кроме того, в тройке лидеров оказалась «дочка» этой компании — ООО «Башнефть-Розница», достигшее 119,3 млрд рублей выручки, тем самым подняв собственную планку на 19%. В десятку попало еще одно предприятие семейства «Башнефти» — ООО «Башнефть-Добыча» (6-е место, 77,4 млрд рублей).
В топ-100 вошли еще несколько предприятий, связанных с «Башнефтью»: ПАО «Уфаоргсинтез» (16-е место, 28,7 млрд рублей), ООО «Энергосбытовая компания» (24-е место, 17,3 млрд), «Башнефть-Сервис НПЗ» (66-е место, 4,85 млрд), «Шкаповское ГПП» (99-е место, 3,4 млрд рублей) и «Туймазинское ГПП» (100-е место, 3,4 млрд рублей).
В структуры «Роснефти» на территории Башкирии входят еще несколько компаний из «большой сотни»: ООО «РН-Транспорт» (25-е место, 17,2 млрд рублей), ООО «БашНИПИнефть» (90-е место, 3,6 млрд).
Игорь Сечин к тому же занимает кресло председателя совета директоров ПАО «Интер РАО». Таким образом, в нашем топ-100 империю бывшего офицера ГРУ также представляют ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК, 10-е место, 46,8 млрд рублей) и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ЭСКБ, 24-е место, 39,3 млрд рублей). То есть как минимум 12 компаний из топ-100 Башкирии контролирует Сечин. Их совокупная выручка составила 1,117 трлн рублей — почти половина оборота топ-100 республики. За пределами сотни остались и другие башкирские предприятия, связанные с «Роснефтью» и «Интер РАО». И судя по росту их экономического влияния в регионе, Игорь Иванович продолжает наращивать мускулы.
Лоббисты Миллера
Второе место досталось ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Компания показала рост годовой выручки в 48% (261,1 млрд рублей). Компания из структуры Алексея Миллера второй год удерживается на пьедестале почета.
В список «сотни крупнейших» попали и другие члены ассоциации «Газпром в Башкортостане». В «горячую десятку» вновь вошло ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (9-е место, 52,2 млрд рублей), в прошлогоднем рейтинге компания была 11-й. На две строчки опустилось ООО «Газпром трансгаз Уфа» (21-е место, 18,75 млрд рублей). ПАО «Газпром газораспределение Уфа» опустилось на пять позиций (42-е место, 8,9 млрд рублей). Другие башкирские «дочки» газовой монополии снова пролетели мимо сотни (всего в газпромовской группе в РБ — 13 организаций). Эти предприятия не снизили выручку, скорее показали те же результаты, что и годом ранее. Однако другие башкирские компании оказались «пошустрее» газовиков, тем самым оставив их позади.
Однако в списке значатся дочерние и «внучатые» общества ГНС: ООО «НСТЭЦ» (28-е место, 14 млрд рублей), ООО «Патим» (44-е место, 8,3 млрд рублей), ООО «Акрил Салават» (74-е место, 4,4 млрд рублей), ООО «НСПГУ» (83-е место, 3,9 млрд рублей).
Предприятия ассоциации «Газпром в Башкортостане» работают в республике не один десяток лет. Однако объединены в сообщество они были лишь в 2013 году по инициативе гендиректора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. Планировалось, что они будут «координировать усилия в достижении совместных целей». Как пояснили «Реальному времени» сотрудники компаний, близкие к руководству, фактически это означает лоббирование интересов газового гиганта в республике.
Более того, среди целей объединения значатся такие пункты, как «развитие сотрудничества ПАО «Газпром» и Республики Башкортостан», а также «взаимодействие с органами власти и продвижение законодательных инициатив на региональном уровне». И некоторые руководители газпромовских компаний попали в шестой созыв Госсобрания — Курултая РБ. Теперь интересы Алексея Миллера в региональном парламенте представляют депутаты Айрат Каримов (ГНС) и Шамиль Шарипов («Газпром трансгаз Уфа»).
Как сообщала наша интернет-газета, в этом году главный инженер — заместитель гендиректора «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усманов возглавил аналогичное предприятие в Татарстане — ООО «Газпром трансгаз Казань». На этом посту он сменил другого выходца из Башкирии — Рафката Кантюкова.
В целом выручка корпорации в регионе растет, а сфера влияния газового концерна в последние годы только расширяется. Весьма неплохо газовики сработались с Рустэмом Хамитовым. Смогли найти общий язык и с Радием Хабировым: новый глава дает зеленый свет проектам «Газпрома» (строительство комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов, создание ОЭЗ на базе ГНС, проведение фестивалей, спортивных мероприятий, отраслевых конференций и др.). Можно считать, что башкирские лоббисты Миллера свою работу выполняют вполне успешно.
«Король госзаказа»
С каждым годом улучшает свои позиции ООО «НИПИ НГ Петон». Одна из крупнейших инжиниринговых организаций России выручила 81,2 млрд рублей (рост 34%), поднявшись за год на две строчки и заняв 5-е место.
За последние годы научно-исследовательский институт нефти и газа показал просто феноменальный рост выручки. Инжиниринговый холдинг уже который год подряд попадает в топ-500 крупнейших компаний страны. В этом году в федеральном рейтинге РБК «Петон» укрепил свои позиции, занял 168-е место (годом ранее башкирские инженеры довольствовались 196-й строчкой). Вполне логично, что уфимская компания в 2017 году возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа».
Причина — в крупных тендерах, которые получила скромная уфимская компания. Например, «Петон» получал солидные заказы от «Роснефти» (в том числе «Башнефти») и «Газпрома». Что касается последнего, в 2017 году уфимские инженеры стали подрядчиками на строительстве терминала по отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области. Были контракты на объекты в Черном море. Затем «Петон» заключил контракт с «Газпромом» на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона. Сделка в 50 млрд рублей стала крупнейшей в истории холдинга Алексея Миллера. Правда, СМИ обнаружили, что контракт был заключен без конкурса.
Состав собственников остается прежним: по 40% владеют Игорь Анатольевич Мнушкин и Олег Владимирович Поляков. Оставшиеся 20% принадлежат Андрею Викторовичу Гранкину.
Надо отметить, что в списке присутствуют еще несколько компаний с похожими названиями и фамилиями владельцев. Например, ООО «Петон Констракшн»: 22-е место, 18,7 млрд рублей. Выручка общества, занимающегося строительством инженерных конструкций, показала рост в 12%. Собственниками являются Эдуард Сарифович Гасанов (51%), Дмитрий Владимирович Поляков (40%) и Эмин Ровшан оглы Ахундов (9%).
В этот список можно записать и ООО «НТЦ Энергоавтоматика» (49-е место, 6,9 млрд рублей). Фирмой, торгующей машинами для добычи полезных ископаемых, в равных долях владеют Олеся Игоревна Гасанова и Дмитрий Владимирович Поляков.
Чемезов — Сердюков: работа на оборонку
Продолжает сползать вниз ПАО «ОДК-УМПО». Еще 2 года назад «Уфимское моторостроительное производственное объединение» занимало вторую строчку «хит-парада», через год предприятие опустилось на 4-е место, а теперь — на 7-е. Хотя незначительный рост выручки продолжается: в 2018 году он составил 2% (75 млрд рублей).
Одна из важнейших компаний ВПК выпускает двигатели для истребителей и штурмовиков серии «Су», агрегаты и оборудование для вертолетов семейств «Ка» и «Ми», приводы для компрессорных станций «Газпрома». В структуре заказов экспорт составляет 60%, доля гособоронзаказа — 40%. Российская военная техника, работающая на уфимских двигателях, задействована в Сирии.
Управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко с 2012-го по 2016 год возглавлял Уфимский горсовет. В рейтинге элит республики, составленном экспертами «Реального времени», он занимает 22-е место. В прошлом году в составе руководства появился Камиль Хамитов (директор информационных технологий) — сын тогдашнего главы Башкортостана.
В июле 2016 года председателем совета директоров предприятия стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, о коррупционных скандалах которого не слышал разве что ленивый. УМПО входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), возглавляемого Александром Артюховым, который около 10 лет руководил уфимским предприятием. Материнской компанией ОДК является «Ростех» Сергея Чемезова, в котором еще в 2015 году бывший министр обороны был назначен индустриальным директором по авиапрому.
В Башкирии есть другие компании, входящие в сферу влияния тандема Чемезов — Сердюков. Бывший глава военного ведомства в конце 2015 года вошел в руководство «Вертолетов России» — еще одного холдинга из структуры «Ростеха» и «Оборонпрома». На территории Башкирии расположена «дочка» этого холдинга — АО «КумАПП» («Кумертауское авиационное производственное предприятие», выпускающее боевые и гражданские вертолеты типов «Ка»). Предприятие в топ-100 за год поднялось на 13 строчек, заняв 32-е место с выручкой 11,4 млрд рублей (рост 49%).
Напомним, в 2015 году компания из Кумертау вошла под управление Казанского вертолетного завода. Гендиректором КВЗ стал Юрий Пустовгаров, ранее занимавший аналогичную должность в башкирском предприятии.
Также в зону влияния Чемезова входит ПАО «НЕФАЗ» (29-е место, 12,6 млрд рублей). Половина Нефтекамаского автозавода принадлежит татарстанскому КАМАЗу, а 49,9% автогиганта из Набережных Челнов распоряжается «Ростех». В сентябре генеральным директором нефтекамского автозавода стал Владимир Курганов, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Транспортная реформа, задуманная Радием Хабировым, оказалась весьма на руку нефтекамцам. Из бюджета Башкирии на закупку 72 автобусов НЕФАЗ и нескольких ЛиАЗов выделили 2,6 млрд рублей для ГУП «Башавтотранс».
АО «УАП Гидравлика» (55-е место, 5,6 млрд рублей) и АО «УАПО» (96-е место, 3,5 млрд рублей) принадлежат АО «Технодинамика», входящему в «Ростех». АО «Белзан» (67-е место, 4,7 млрд рублей) управляется Чемезовым через «РТ-Капитал».
«Содовая война» не закончена
Восьмое место по-прежнему сохраняет за ООО «Торговый дом Башхим» (58,1 млрд рублей, рост на 16%). Им полностью владеет АО «Башкирская содовая компания» (БСК), которое за год поднялось на одну позицию и заняло 11-ю строчку (44,5 млрд рублей, 12%). А БСК распоряжаются московское АО «Башхим» (57,18%), АО «Региональный фонд» (38,28%), принадлежащее Минземимуществу РБ, и ООО «ТД Башхим» (0,26%). Именно БСК принадлежат два стерлитамакских предприятия — «Сода» и «Каустик», а также «Березниковский содовый завод» в Пермском крае. В число организаций с участием «Башкирской химии» можно включить и АО «Единая торговая компания» («ТД Башхим» владеет 25% предприятия) — 38-е место (10 млрд рублей, 24%).
У семейства можно найти и офшорных владельцев. Зарегистрированный в Москве холдинг «Башхим», в свою очередь, принадлежит кипрской Modisanna Limited, которая прописана в «финансово-курортном центре» Лимасоле.
Наиболее узнаваемый продукт группы компаний — пищевая сода в характерной красно-желто-белой пачке. Однако более востребована кальцинированная сода (карбонат натрия), применяемая при производстве стекла, мыла, чистящих средств, стиральных порошков, эмалей и красок, выплавке чугуна, переработке нефти и даже в пищепроме (E500). С изделиями из ПВХ, который выпускают в «Каустике» каждый сталкивается в быту. Каустическая сода нужна при изготовлении бумаги, стройматериалов, косметики, текстиля.
До июля гендиректором БСК был Ан Ен Док, впоследствии его перевели в московский филиал. А «генеральское» кресло занял Эдуард Давыдов. Председателем совета директоров по-прежнему остается Григорий Рапота, бывший полпред в ПФО.
«Башкирская содовая компания» на протяжении нескольких лет спорит за башкирские шиханы с местными активистами. Долгое время БСК добивалась разрешения на промышленную разработку известняка на шихане Торатау (Тратау) в Ишимбайском районе. Компания убеждала власти и общественность, что других доступных источников сырья, помимо Торатау (памятника природы и важного для башкир места), у нее нет. Однако тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов выступал против разработки шихана. Менеджмент компании смог привлечь на свою сторону политтехнологов, федеральных чиновников (министр Денис Мантуров), блогеров. Оппоненты промышленников считают, что БСК просто не хотят тратить деньги на модернизацию производства и воспользоваться альтернативными источниками сырья.
В защиту шиханов выступили многие известные общественные деятели, артисты, ученые, политики, блогеры, журналисты, предприниматели, в том числе лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Впоследствии выдающийся выходец из Башкирии снялся в клипе «Шиханы должны жить!». Активисты вышли с одиночными пикетами в защиту гор.
Возглавивший республику год назад Радий Хабиров сначала попросил время для выработки решения, но впоследствии предложил отдать в разработку другой шихан — Куштау. И в БСК скрипя зубами согласились с таким поворотом. Аффилированные с башкирским руководством информационные ресурсы, политологи и блогеры преподнесли это как оптимальный выход из конфликта. Более того, вокруг Торатау решили создать геопарк и в честь шихана назвали конгресс-холл в Уфе. Однако общественники остались недовольны, поскольку теперь вместо одного шихана химики грозят сравнять с землей другую уникальную гору. Масла в огонь подлил Росприроднадзор РБ, который пытается взыскать с БСК излишки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Тем временем БСК начала набирать кредиты в различных банках. Только за последние месяцы содовики заключили договоры с ВТБ (на 3,9 млрд рублей), «Росбанком» (7,5 млрд рублей), «ЮниКредитБанком» (3,5 млрд и 5,6 млрд рублей). На какие цели компания собирается потратить средства, остается только догадываться.
Башкирская доля
Кое-что досталось и самой республике. Правда, в сравнении с активами «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и «Ростеха» ее доля может показаться не столь огромной.
Главным источником пополнения республиканского бюджета по-прежнему остается «Башнефть». 25% основного предприятия башкирского ТЭКа принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений РБ. В совете директоров интересы республики должен отстаивать Олег Полстовалов, возглавляющий Минзем Башкирии. Предполагалось, что экс-«башлык» Рустэм Хамитов, присутствующий в СД, тоже будет человеком от Башкортостана. Однако в «Башнефти» он представляет другую сторону — «Интер РАО», в котором Рустэм Закиевич значится советником председателя правления.
Своя доля у региона имеется в БСК (38,28% — у «Регфонда»), а через нее — в «Башхиме» и «Единой торговой компанией». Когда-то предприятия содового холдинга полностью принадлежал республике. Но Хамитов сначала объединил «Соду» с «Каустиком», а потом передал в частные руки, пройдя через сопротивление общественности.
Свои активы республика сохранила в НЕФЗе (28,5%), «Газпром газораспределение Уфа» (49,99%).
Власти республики полностью контролируют компании «Башкиравтодор» (48-е место, 8,3 млрд рублей), «Башспирт» (62-е место, 5,1 млрд рублей), АО «МАУ» (65-е место, 4,86 млрд рублей), ГУП «Башфармация РБ» (97-е место, 3,5 млрд рублей). Администрации города Уфы (мэр — Ульфат Мустафин) принадлежит МУП «Уфаводоканал» (98-е место, 3,45 млрд рублей).
Прокормим заграницу
Часть доходов от башкирской земли получают и заграничные компании, многие из которых зарегистрированы в офшорах. Больше всего прямых иностранных вложений в регионе сосредоточено в секторе обрабатывающих производств. Более 73% всех прямых инвестиций привлечено от лиц, «прописанных» в Республике Кипр.
Кроме упомянутого кипрского акционера «Башхима» можно назвать еще десяток компаний.
Так, на Кипре (в Никосии) имеется «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед», владеющая российскими сетями «Красное и Белое», «Дикси». Из башкирских компаний к ней относятся ООО «Оазис» (15-е место, 33,5 млрд рублей) и ООО «Бета Уфа» (39-е место, 9,8 млрд рублей). Обе фирмы торгуют алкоголем.
На острове в Средиземном море зарегистрирована фирма Виктора Харитонова и Егора Кулькова Augment Investments Ltd, которая фактически является собственником ОАО «Фармстандарт-Уфавита» (20-е место, 20,6 млрд рублей, оно же — Уфимский витаминный завод), — через АО «Фармстандарт».
Компания «Кроношпан Башкортостан» (37-е место, 10,4 млрд рублей), деятельность которой вызывает неоднозначную реакцию уфимцев и башкирских экологов, входит в кипрскую Kronospan Holdings Ist Limited, которая, в свою очередь, является частью австрийской группы Kronospan.
Фирма из Лимасола Avg Agro Global Ltd полностью владеет ООО «Башкирская мясная компания» (54-е место, 5,7 млрд рублей).
Основной акционер АО «Нефтеавтоматика» (61-е место, 5,2 млрд рублей) — Lakasa Investments Ltd (владеет 74,99% уфимского предприятия).
Также связи со средиземноморским островом имеет ООО «Завод Николь-Пак» (69-е место, 4,6 млрд рублей) из Учалов, которое контролируется Rybakov Family Holding Limited.
Крупнейший производитель куриного халяльного мяса ООО ТД «Турбаслинский бройлер» (71-е место, 4,5 млрд рублей), ОАО «Турбаслинские бройлеры» (80-е место, 4 млрд рублей) и уфимский хлебозавод ОАО «УКХП» (76-е место, 4,2 млрд рублей) входят в сельхозкорпорацию «Русгрэйн Холдинг», известную как «Русское Зерно». Совладельцами холдинга являются такие фирмы, как Rusgrain Holding Ltd, Arbogate Investments Ltd, Korvolex Holding Ltd, зарегистрированные на Кипре. Еще один учредитель — Rusgrain (Overseas) Ltd — находится на Британских Виргинских островах.
Впервые в топ-100 попало ООО «УАХМ-Финанс», показавшее рост выручки на 4 815 300% (79-е место, 4,1 млрд рублей). Брокерская фирма принадлежит кипрскому Hotfix Trading Limited.
Интернет-провайдер АО «Уфанет» (86-е место, 3,75 млрд рублей) принадлежит киприотам из Colswick Holdings Limited. ООО «Завод Техноплекс» (89-е место, 2,66 млрд рублей) относится к московскому ООО «Миара», а оно — кипрскому «Гиб-ППК Лимитед». ООО «Атэк» (95-е место, 3,6 млрд рублей), торгующее нефтью, принадлежит «Комп Депаннез Пропертиз Лимитед» (Depannez Propert).
В список можно добавить два стерлитамакских предприятия — ОАО «СНЗХ» (33-е место, 11,4 млрд рублей) и ОАО «Синтез-Каучук» (34-е место, 11,3 млрд рублей). Оба завода находятся под управлением компании «Тау НефтеХим», принадлежащей башкирским бизнесменам Дамиру Мугинову и Иосифу Рутману. Нити их компаний опять ведут за рубеж. Головная организация — Referi Kapital Kholdings Ltd — зарегистрирована в Ларнаке (Кипр).
Также на Кипре имеется офис фирмы Fridingen Investments Ltd, которая частично (11%) владеет «Уральской горно-металлургической компанией» Искандера Махмудова, а та через «УГМК-Холдинг» распоряжается АО «Учалинский ГОК» (19-е место, 21,95 млрд рублей). К слову, именно компании из Учалов принадлежит сибайский карьер, который с прошлого года отравлял воздух в зауральском городе. Также башкирское предприятие через материнскую компанию на 28% находится в собственности Feldo Enterprises Corp (Британские Виргинские острова) и на 11% — Brandes Investments Inc (Панама). Учалинская компания, в свою очередь, владеет ООО «Башмедь» (88-е место, 3,7 млрд рублей).
У других зарубежных фирм тоже имеются свои активы в Башкирии, опять же через «матерей». На Британских Виргинских островах зарегистрирована Britta Investmens Ltd, являющаяся совладельцем «Мечела», в который входит «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК», 17-е место, 25,4 млрд рублей). Своя доля в металлургической корпорации имеется у швейцарской Conares Holding AG.
Благовещенское АО «Полиэф» (59-е место, 5,2 млрд рублей) входит в структуру холдинга «Сибур», а его частями владеют китайцы — Sinopec и Фонд Шелкового пути.
Компании из Нидерландов тоже владеют долями в капитале местных компаний. Так, голландскому Sibir Holding B.V. принадлежит 28% «Башнефтегеофизики». Urals Holding B.V. имеет отношение к АО «ОЗНА-Измерительные системы» (64-е место, 4,9 млрд рублей), АО «АК Озна» (75-е место, 4,2 млрд рублей).
Упоминавшийся выше башкирский НЕФАЗ, половиной которого владеет ПАО «КАМАЗ», тоже связан с иностранными компаниями. Концерн Daimler AG (Германия) по-прежнему владеет 15% челнинского автозавода, а через него и нефтекамским предприятием.
Надо заметить, число компаний с иностранным участием в «золотой сотне» становится больше. Активы Башкортостана немного сократились. Однако наращивают влияние «федералы». Не стоит забывать, что еще недавно Радий Хабиров обещал вывести республику в российские лидеры за 5 лет. Как изменится расклад с избранным главой РБ и приблизится ли регион к «процветанию», узнаем в следующем году.
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