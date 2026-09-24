Доходы бюджета Татарстана увеличат на 32,6 млрд, расходы — на 21,7 млрд: что изменилось

Депутаты Комитета Госсовета РТ единогласно поддержали проект увеличения республиканского бюджета

Татарстан пересмотрел параметры бюджета на 2026 год в сторону увеличения: доходы республики вырастут на 32,6 млрд рублей, причем основную прибавку обеспечит налог на прибыль. Одновременно расходы увеличатся на 21,7 млрд рублей, а дефицит бюджета после корректировки составит 20 млрд рублей. За счет чего стали возможны такие изменения — читайте в материале «Реального времени».

Доходы бюджета увеличат

Доходы бюджета Татарстана на 2026 год увеличат на 32,6 млрд рублей — до 633,4 млрд. Расходы республиканского бюджета вырастут на 21,7 млрд рублей и составят 653,4 млрд. В результате дефицит бюджета достигнет 20 млрд рублей. Такие параметры содержатся в законопроекте о внесении изменений в республиканский бюджет, который рассмотрел Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

Главным докладчиком на заседании стал министр финансов республики Марат Файзрахманов. Глава татарстанского Минфина назвал основные потоки доходов:

Налоговые и неналоговые поступления — их планируется увеличить на 30,7 млрд рублей. В том числе поступления по налогу на прибыль организаций вырастут на 25 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — на 1 млрд рублей, поступления по налогам в связи с применением специального налогового режима УСН и АУСН — 1 млрд рублей. Неналоговые доходы должны вырасти на 3,7 млрд рублей; Безвозмездные поступления, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета, — 1,9 млрд рублей.

Таким образом, на налог на прибыль приходится более 80% увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета.

На фоне слов о росте налоговых доходов бюджета логичным был вопрос депутата Фадбира Сафина, который спросил у министра финансов: «А как в такой ситуации чувствуют себя представители малого и среднего бизнеса?» Файзрахманова это не смутило. Тот парировал, что перевыполнение планов по налоговой части идет от крупных компаний из области нефтехимии.

Расходы бюджета

Расходы бюджета Татарстана предлагается увеличить на 21,7 млрд рублей. Дополнительное финансирование, в частности, направят на обновление коммунальной техники, реализацию национальных и федеральных проектов, развитие технологий искусственного интеллекта, социально значимые, научные, культурные и спортивные мероприятия.

Также в перечне расходов — меры социальной поддержки, единовременные выплаты врачам — специалистам дефицитных специальностей, субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение энергонасыщенных тракторов, капитальный ремонт и строительство объектов социально-культурной сферы, а также финансирование дорожных работ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом увеличение доходов не позволит полностью закрыть разницу между доходами и расходами. После корректировки доходы бюджета Татарстана составят 633,4 млрд рублей, расходы — 653,4 млрд. Дефицит составит 20 млрд рублей. Он, как сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов, обеспечен источниками финансирования.

Нацпроекты и консолидированный бюджет за полугодие

Отдельно на заседании обсудили исполнение национальных проектов. По словам Файзрахманова, на 1 сентября плановый объем расходов по ним составлял 55,3 млрд рублей, фактически было исполнено 32,6 млрд — около 59% от годового плана.

— Сомнений нет, что до конца года достигнем плана, мы все деньги освоим. Мы это держим на контроле каждый месяц, по всем министерствам, — заявил глава Минфина.

Параллельно с рассмотрением поправок депутаты обсудили исполнение республиканского бюджета за первое полугодие 2026 года. В консолидированный бюджет Татарстана за шесть месяцев поступило 308 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в бюджет республики — 259 млрд рублей.

Крупнейшим источником доходов консолидированного бюджета остается налог на доходы физических лиц: за первое полугодие поступления по нему составили 102 млрд рублей, в бюджет республики — 71 млрд. Значимыми источниками доходов также остаются налог на прибыль и налог на имущество.

Кроме того, на заседании затронули вопрос списания бюджетных кредитов Татарстана. По словам Файзрахманова, из 44 млрд рублей, предусмотренных для республики в рамках программы, в текущем году уже списано 23,6 млрд. По его словам, завершить ее планируется в 2026 году, а в 2027-м ожидается, что спишут еще более 20 млрд рублей. Общий объем реструктурированной задолженности Татарстана ранее составлял около 66 млрд рублей.

На этом фоне нынешняя корректировка показывает, что республика пересматривает бюджетные параметры в сторону увеличения как по доходам, так и по расходам. При этом, несмотря на дополнительные поступления, бюджет 2026 года остается дефицитным.

Что по данным Счетной палаты РФ?

Республика вошла в пятерку российских регионов, обеспечивших более 41% общего прироста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ. Всего за январь — июнь они увеличились на 9,8%, до 10,58 трлн рублей.

Главными источниками роста в Татарстане стали налог на прибыль организаций и НДФЛ. Поступления налога на прибыль за год увеличились на 19,8 млрд рублей, или на 26,6%. Для сравнения, в целом по регионам России рост этого налога составил 7,1%.

При этом рост налога на прибыль формировался неравномерно в течение года. По данным УФНС по Татарстану, в первом квартале его поступления в консолидированный бюджет республики составляли на 24% меньше, чем годом ранее. Снижение было связано, в частности, с ростом убытков компаний и представлением деклараций к уменьшению по итогам 2025 года и предыдущих периодов. Наибольшее падение тогда пришлось на добычу полезных ископаемых, строительство и обрабатывающие производства.

Однако по итогам первого полугодия динамика развернулась. Наиболее обоснованное объяснение динамики на сегодняшний день — сочетание роста поступлений от прибыли организаций, увеличения доходов населения (НДФЛ) и факторов, связанных с экономической динамикой и нефтяной конъюнктурой.