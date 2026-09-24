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Доходы бюджета Татарстана увеличат на 32,6 млрд, расходы — на 21,7 млрд: что изменилось

15:30, 24.09.2026

Депутаты Комитета Госсовета РТ единогласно поддержали проект увеличения республиканского бюджета

Доходы бюджета Татарстана увеличат на 32,6 млрд, расходы — на 21,7 млрд: что изменилось
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Татарстан пересмотрел параметры бюджета на 2026 год в сторону увеличения: доходы республики вырастут на 32,6 млрд рублей, причем основную прибавку обеспечит налог на прибыль. Одновременно расходы увеличатся на 21,7 млрд рублей, а дефицит бюджета после корректировки составит 20 млрд рублей. За счет чего стали возможны такие изменения — читайте в материале «Реального времени».

Доходы бюджета увеличат

Доходы бюджета Татарстана на 2026 год увеличат на 32,6 млрд рублей — до 633,4 млрд. Расходы республиканского бюджета вырастут на 21,7 млрд рублей и составят 653,4 млрд. В результате дефицит бюджета достигнет 20 млрд рублей. Такие параметры содержатся в законопроекте о внесении изменений в республиканский бюджет, который рассмотрел Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

взято с сайта Госсовета РТ

Главным докладчиком на заседании стал министр финансов республики Марат Файзрахманов. Глава татарстанского Минфина назвал основные потоки доходов:

  1. Налоговые и неналоговые поступления — их планируется увеличить на 30,7 млрд рублей. В том числе поступления по налогу на прибыль организаций вырастут на 25 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — на 1 млрд рублей, поступления по налогам в связи с применением специального налогового режима УСН и АУСН — 1 млрд рублей.
  2. Неналоговые доходы должны вырасти на 3,7 млрд рублей;
  3. Безвозмездные поступления, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета, — 1,9 млрд рублей.

Таким образом, на налог на прибыль приходится более 80% увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета.

На фоне слов о росте налоговых доходов бюджета логичным был вопрос депутата Фадбира Сафина, который спросил у министра финансов: «А как в такой ситуации чувствуют себя представители малого и среднего бизнеса?» Файзрахманова это не смутило. Тот парировал, что перевыполнение планов по налоговой части идет от крупных компаний из области нефтехимии.

взято с сайта Госсовета РТ

Расходы бюджета

Расходы бюджета Татарстана предлагается увеличить на 21,7 млрд рублей. Дополнительное финансирование, в частности, направят на обновление коммунальной техники, реализацию национальных и федеральных проектов, развитие технологий искусственного интеллекта, социально значимые, научные, культурные и спортивные мероприятия.

Также в перечне расходов — меры социальной поддержки, единовременные выплаты врачам — специалистам дефицитных специальностей, субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение энергонасыщенных тракторов, капитальный ремонт и строительство объектов социально-культурной сферы, а также финансирование дорожных работ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом увеличение доходов не позволит полностью закрыть разницу между доходами и расходами. После корректировки доходы бюджета Татарстана составят 633,4 млрд рублей, расходы — 653,4 млрд. Дефицит составит 20 млрд рублей. Он, как сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов, обеспечен источниками финансирования.

Нацпроекты и консолидированный бюджет за полугодие

Отдельно на заседании обсудили исполнение национальных проектов. По словам Файзрахманова, на 1 сентября плановый объем расходов по ним составлял 55,3 млрд рублей, фактически было исполнено 32,6 млрд — около 59% от годового плана.

— Сомнений нет, что до конца года достигнем плана, мы все деньги освоим. Мы это держим на контроле каждый месяц, по всем министерствам, — заявил глава Минфина.

Параллельно с рассмотрением поправок депутаты обсудили исполнение республиканского бюджета за первое полугодие 2026 года. В консолидированный бюджет Татарстана за шесть месяцев поступило 308 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в бюджет республики — 259 млрд рублей.

взято с сайта Госсовета РТ

Крупнейшим источником доходов консолидированного бюджета остается налог на доходы физических лиц: за первое полугодие поступления по нему составили 102 млрд рублей, в бюджет республики — 71 млрд. Значимыми источниками доходов также остаются налог на прибыль и налог на имущество.

Кроме того, на заседании затронули вопрос списания бюджетных кредитов Татарстана. По словам Файзрахманова, из 44 млрд рублей, предусмотренных для республики в рамках программы, в текущем году уже списано 23,6 млрд. По его словам, завершить ее планируется в 2026 году, а в 2027-м ожидается, что спишут еще более 20 млрд рублей. Общий объем реструктурированной задолженности Татарстана ранее составлял около 66 млрд рублей.

На этом фоне нынешняя корректировка показывает, что республика пересматривает бюджетные параметры в сторону увеличения как по доходам, так и по расходам. При этом, несмотря на дополнительные поступления, бюджет 2026 года остается дефицитным.

Что по данным Счетной палаты РФ?

Республика вошла в пятерку российских регионов, обеспечивших более 41% общего прироста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ. Всего за январь — июнь они увеличились на 9,8%, до 10,58 трлн рублей.

Главными источниками роста в Татарстане стали налог на прибыль организаций и НДФЛ. Поступления налога на прибыль за год увеличились на 19,8 млрд рублей, или на 26,6%. Для сравнения, в целом по регионам России рост этого налога составил 7,1%.

Взято с сайта ach.gov.ru

При этом рост налога на прибыль формировался неравномерно в течение года. По данным УФНС по Татарстану, в первом квартале его поступления в консолидированный бюджет республики составляли на 24% меньше, чем годом ранее. Снижение было связано, в частности, с ростом убытков компаний и представлением деклараций к уменьшению по итогам 2025 года и предыдущих периодов. Наибольшее падение тогда пришлось на добычу полезных ископаемых, строительство и обрабатывающие производства.

Однако по итогам первого полугодия динамика развернулась. Наиболее обоснованное объяснение динамики на сегодняшний день — сочетание роста поступлений от прибыли организаций, увеличения доходов населения (НДФЛ) и факторов, связанных с экономической динамикой и нефтяной конъюнктурой.

Зульфат Шафигуллин

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