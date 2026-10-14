Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке России

Вице-премьер уверен, что улучшению способствовало усиление защиты объектов

Ситуация на топливном рынке России улучшилась после выхода нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя — 2026».

По его словам, текущая ситуация значительно лучше, чем месяц или две недели назад.

Новак отметил, что улучшению способствовало усиление защиты объектов. Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от атак на энергетическую инфраструктуру.

Вице-премьер также заявил, что добыча нефти в России будет восстанавливаться по мере возможностей инфраструктуры и переработки. Ранее, в кулуарах Восточного экономического форума, Новак прогнозировал небольшое снижение добычи по итогам 2026 года из-за недогрузки НПЗ. По итогам 2025 года добыча нефти составила 511,5 млн тонн.

Напомним, накануне на совещании Новака было доложено о стабилизации цен на бензин в России.

Зульфат Шафигуллин