В комбо-отеле Millennium Panorama стартует новый проект «Millennium Jazz с Ольгой Скепнер»

Ольга Скепнер и Андрей Руденко представят гостям программу «И это все о любви…»

Фото: соцсети отеля Millennium Panorama

30 октября откроется новый проект Ольги Скепнер и комбо-отеля Millennium Panorama Hotels. Проект называется «Millennium Jazz* с Ольгой Скепнер». Серию концертов открывает вечер в ресторане Морион с программой «И это все о любви» в исполнении акустического дуэта «Джаз для двоих» (Ольга Скепнер и Андрей Руденко).



Джаз-дива Ольга Скепнер — вокалистка, педагог Казанской консерватории, президент фестивалей «Джаз в Кремле» и «Джаз в усадьбе Сандецкого». Ее называют известнейшим джазовым голосом Казани. Пианист и композитор Андрей Руденко — известный российский музыкант, автор пяти альбомов джазовой музыки, лидер Ruden Jazz Band**.

Чтобы насладиться музыкой в полной мере, не обязательно разбираться в джазе. Ведь авторская программа Ольги Скепнер «И это все о любви…» включает и самые знаменитые джазовые стандарты, и популярные хиты в оригинальной аранжировке Андрея Руденко.

Романтическую атмосферу можно будет дополнить изысканным ужином от бренд-шефа ресторана «Морион». А панорамный вид на огни вечернего города над водной гладью добавит вечеру красок.

Концерт состоится 30 октября в 19.00 по адресу: ул. Фатыха Амирхана, 1И.

Количество мест ограничено. Забронировать столик можно по телефону +78435247403.

Возрастное ограничение 18+

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