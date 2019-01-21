Не чужие для Аксенова: зачем глава Крыма приезжал в Башкирию?

Политические и экономические итоги визита крымской делегации в Уфу

В конце прошлой недели Башкортостан посетил глава Крыма Сергей Аксенов с группой крымских чиновников. Этот визит в Башкирию для Аксенова далеко не первый. Если с бывшим руководителем РБ Рустэмом Хамитовым Сергея Валерьевича связывали давние и выстроенные отношения, то официальных встреч с врио главы республики Радием Хабировым у него ранее не было. О чем договорились Уфа и Симферополь и какие подводные камни таит в себе сотрудничество регионов — в обзоре «Реального времени».

Не чужой регион для Аксенова

Начало отношениям двух республик положило присоединение полуострова и Севастополя к России. После событий Крымской весны многие регионы страны заключили с новым субъектом РФ двусторонние соглашения «о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве». Такой документ между правительством РБ и Советом министров РК подписали в 2014 году в Симферополе президент Башкортостана Рустэм Хамитов и Сергей Аксенов (тогда еще и.о. главы Крыма и председатель Совета министров региона). Из Башкирии несколько раз на полуостров направлялись фуры с гуманитарной помощью, собранной жителями республики.

Как признался сам Аксенов, Уфа для него — не чужой город. Его родители Валерий Николаевич и Нина Семеновна познакомились именно в башкирской столице. Более того, мать главы Крыма — уроженка Уфы, с отличием закончила Уфимский авиационный институт (ныне УГАТУ) в 1976 году. В мае 2017 года Сергей Аксенов побывал в Уфе и после переговоров с Хамитовым посетил альма-матер матери, где даже ознакомился с ее личным делом.

В мае 2017 года Сергей Аксенов побывал в Уфе. Фото glavarb.ru



В июле уже Хамитов нанес ответный визит в Симферополь и в подшефный Белогорский район. Встречи глав Башкортостана и Крыма проходили и на других площадках.

Шефство над Белогорским районом Крыма Башкирия взяла в 2014 году, помогая муниципалитету интегрироваться в российское политическое и экономическое пространство. Надо отметить, что район сельскохозяйственный и в нем проживает наибольшая доля крымских татар (30%) на полуострове. В Белогорск на длительный срок направили нескольких специалистов из республики — чиновников, юристов и др. Согласно отчету районной администрации, в первый год Башкирия направила белогорцам 217 млн рублей — на ремонт объектов ЖКХ, приобретение транспорта для школ и больниц, закупку материальных средств для социальных учреждений. В следующем году РБ вложилась в сельхозтехнику — республика передала Белогорскому району зерноуборочные машины на 85 млн рублей, 3 млн рублей выделила на закупку запасных частей и комплектующих, 64 млн рублей — на комбайны, жатки, тележки к комбайнам. 92 млн рублей ушло на ремонт детсадов, школ, домов культуры. 3 млн рублей — на приобретение 30 бензиновых электростанций. Сколько Уфа направила средств после 2015 года, неизвестно. В 2016 году башкирские следопыты проводили в районе поиски останков советских солдат и поднимали самолета времен Великой Отечественной войны. В 2017 году Башкортостан приступил к газификации населенных пунктов Белогорского района. Всего Башкирия вложила в муниципалитет более 400 млн рублей.

В 2017 году Башкортостан приступил к газификации населенных пунктов Белогорского района. Фото crimea.gov.ru



«Есть механизмы по обходу санкций»

— После воссоединения полуострова с Россией субъекты РФ оказывали республике финансовую, методическую, правовую помощь. Районы и города Крыма были взяты под шефство субъектами нашей страны. Башкортостан курировал Белогорский район полуострова. Представители бизнес-структур этой республики работают на полуострове. Делегаты из Башкирии принимали участие в работе Ялтинского международного экономического форума, — рассказал «Реальному времени» крымский политолог Иван Мезюхо.

По его словам, Крым, молодой субъект Российской Федерации, заинтересован в сотрудничестве с регионами страны. Республика добилась увеличения турпотока и продолжает работать в этом направлении. Скоро будет введена железнодорожная часть Крымского моста — и регион станет еще более доступным для внутреннего туриста. Сам Крым интересен субъектам страны как новый рынок сбыта, пространство для сотрудничества.

Политолог не скрывает, что имеют место риски для предпринимателей, желающих работать в Крыму — в первую очередь это санкции западных стран. В то же время, по его словам, существуют механизмы по обходу этих ограничительных мер.

— Есть и политический аспект сотрудничества с Крымом, — продолжает Мезюхо. — Не секрет, что регион находится под особым вниманием со стороны федерального центра в силу понятных причин. Сам глава Крыма Сергей Аксенов является не региональным, а федеральным политиком и государственным деятелем. Конечно, руководители регионов страны хотят иметь добрые отношения с Крымом и его руководством.

«Башкортостанцы» от Хабирова

В этот раз Аксенов приехал в постхамитовскую Башкирию. Он побывал в Уфе и Сибае. В преддверии его приезда в телеграм-каналах и соцсетях иронизировали, что глава Крыма будет просить у Радия Хабирова деньги под различные проекты и поддержку полуострова. Но, по данным открытых источников, разговор об этом так и не зашел.

— Во время встречи Хабирова и Аксенова речь шла не о поддержке полуострова и Белогорского района, с которым несколько лет плотно взаимодействовал наш регион. На основе тех партнерских отношений, которые достигнуты с Крымом, Хабиров ставит вопрос о поддержке собственного региона. Управленческий стиль врио главы РБ характерен тем, что он проводит не просто протокольные встречи дежурного характера, а конкретные рабочие переговоры, где первое лицо Башкирии публично обозначает интересы республики, которые транслируются в информационное пространство, — говорит уфимский политолог Дмитрий Казанцев.

В подтверждение своих слов он приводит пример достигнутых договоренностей о направлении 500 сибайских детей на профилактику и лечение в санатории Крыма.

Напомним, осенью прошлого года жители Сибая стали жаловаться на смог над городом. В декабре ситуация стала невыносимой, и граждане, задыхающиеся от едкого запаха серы, вышли на стихийный митинг перед городской администрацией. Тогда республиканские власти начали спешно разруливать вопрос.

— В свете экологической проблемы Сибая республиканские власти оказывают всемерную поддержку зауральскому городу, направляя туда медбригады и выезжая на место события. Даже в рамках визита главы Крыма ресурсы полуострова тоже будут задействованы в помощи, — отмечает Казанцев.



В этот раз Аксенов приехал в постхамитовскую Башкирию. Он побывал в Уфе и Сибае. Фото glavarb.ru

Собеседник «Реального времени» обращает внимание на то, что во время переговоров Хабиров применил слово «башкортостанцы», подчеркнув общерегиональную самоидентификацию жителей республики. Его предшественники (Хамитов, Рахимов) в своих выступлениях иногда также использовали такие слова.

— Хабиров подчеркивает этим, что руководит полиэтническим регионом, в котором проживают представители более 100 национальностей. С другой стороны, в этом термине не забывается территория проживания коренного населения республики (башкиры) и социокультурная составляющая, — отмечает политолог.

Как и полагается, глава Крыма прибыл в гости со свитой из чиновников, курирующих разные направления. Так, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между мэриями Уфы и Симферополя. В башкирскую столицу приедут крымские специалисты для ознакомления с системой управления городским хозяйством. Другое соглашение заключили Совет министров РК, АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и Корпорация развития Крыма. На полуострове начинается экспериментальная эксплуатация троллейбуса с возможностью автономного питания от аккумуляторов. Первые такие машины будут перевозить пассажиров по маршруту Симферополь — Алушта — Ялта. Третье соглашение подписали главы Корпораций развития Башкортостана и Крыма.

Когда подарок в тягость

Тем не менее вложения Башкортостана в Крым, причем немалые, все же продолжатся. Так, отдельного внимания стоит кейс с детским санаторием «Юбилейный» в Евпатории, о котором говорили главы регионов. В 2017 году Крым подарил Башкирии эту здравницу. Она специализируется на лечении и реабилитации детей с заболеваниями системы кровообращения, верхних дыхательных путей и сопутствующей патологией. Санаторий находится в 30 метрах от берега Черного моря и в 200 метрах от озера Мойнаки, в окружении живописного парка. Реновации требуют не только здания, но и вся территория, инженерная, сетевая и лечебная инфраструктуры. Учреждение функционирует с 1969 года.

Реновации требуют не только здания, но и вся территория, инженерная, сетевая и лечебная инфраструктуры. Фото tor-info.ru

Капитальный ремонт курортного учреждения не проводился с советских времен. По разным оценкам, на доведение его до ума потребуется от 300 млн до 3,7 млрд рублей. По словам директора санатория Рената Галимова, на реконструкцию необходимо 800 млн рублей. Предполагается, что к 2021 году это будет современный санаторий на 500 мест с развитой инфраструктурой для отдыха и лечения.

И среди уфимцев появились скептические отзывы о таком «подарке» — они называют его чемоданом без ручки. Однако экономист Константин Кузьминых считает, что при грамотном менеджменте и современном подходе к маркетингу санаторий сможет довольно быстро выйти на самоокупаемость и приносить прибыль.

— Близость моря, климатические, бальнеологические ресурсы Крыма, конечно, отличаются от башкирских. У «Юбилейного» есть свои «изюминки», которые они должны подчеркнуть в своих объявлениях, рекламных акциях. У нас же есть вода, грязи, пар, радоновые источники. Но в Башкирии нехватка йода. Крымцы йод получают через воду, продукты, воздух, — отмечает он.

По его мнению, взаимодействие в туротрасли поможет продвижению друг у друга брендов Terra Bashkiria и «Я. Крым — точка притяжения».

— О нашем бренде Terra Bashkiria мало говорят и о нем практически не слышно, — сетует Кузьминых. — В каждом муниципалитете Крыма главы администраций должны задуматься, как продвигать этот бренд — на сайтах, конференциях, для гостей. Узнаваемость Башкирии нужно поднимать. В Крыму тоже есть сплавы, конные маршруты. Мы возьмем их своим колоритом, своими особенностями. Например, в Крыму, как мы знаем, проживают крымские татары. Возможно, их заинтересуют проживающие в нашей республике родственные мусульманские народы — башкиры и татары. У нас есть исламские памятники истории и архитектуры. Можно сыграть на общности культуры, религии, близости языка.