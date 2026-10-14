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В Казани запустили чат-бот для жалоб на нарушения курьеров

14:26, 14.10.2026

Столица Татарстана стала вторым городом России, где запустили такой сервис

В Казани запустили чат-бот для жалоб на нарушения курьеров
Фото: Максим Платонов

В Казани заработал чат-бот для сообщений о нарушениях со стороны курьеров, включая небезопасную езду и несоблюдение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

С сегодняшнего дня жители могут отправлять обращения, описав ситуацию, указав геопозицию и приложив фото или видео.

Заявка поступит ответственным сотрудникам службы доставки, которые проверят информацию и подготовят ответ. Статус обращения можно будет отслеживать в разделе «Мои обращения».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Казань стала вторым городом России, где запустили такой сервис. Его цель — наладить взаимодействие жителей, курьерских компаний и города для повышения безопасности на улицах.

Напомним, в сентябре сообщалось, что зарплаты курьеров в России за год выросли на 23%.

Зульфат Шафигуллин

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