В Казани запустили чат-бот для жалоб на нарушения курьеров
Столица Татарстана стала вторым городом России, где запустили такой сервис
В Казани заработал чат-бот для сообщений о нарушениях со стороны курьеров, включая небезопасную езду и несоблюдение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
С сегодняшнего дня жители могут отправлять обращения, описав ситуацию, указав геопозицию и приложив фото или видео.
Заявка поступит ответственным сотрудникам службы доставки, которые проверят информацию и подготовят ответ. Статус обращения можно будет отслеживать в разделе «Мои обращения».
Казань стала вторым городом России, где запустили такой сервис. Его цель — наладить взаимодействие жителей, курьерских компаний и города для повышения безопасности на улицах.
Напомним, в сентябре сообщалось, что зарплаты курьеров в России за год выросли на 23%.
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