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Минниханов обсудил с European Aquatics возвращение турниров в Казань

10:25, 14.10.2026

Раис вновь подтвердил готовность республики к организации турниров самого высокого уровня

Минниханов обсудил с European Aquatics возвращение турниров в Казань
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антонио Силвой. Об этом сообщается в пресс-службе татарстанского лидера.

Стороны обсудили развитие международного сотрудничества и перспективы возвращения турниров под эгидой континентальной федерации в Казань. Во встрече также участвовал министр спорта РТ Владимир Леонов.

взято с сайта tatarstan.ru

Минниханов напомнил, что столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований, включая Универсиаду 2013 года и чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года. Несмотря на перенос запланированного на 2025 год чемпионата мира в Сингапур, за Казанью закреплено право принять чемпионат Европы в 2028 году.

Раис вновь подтвердил готовность республики к организации турниров самого высокого уровня.

взято с сайта tatarstan.ru

В ходе рабочей поездки в Казань представители международных федераций в сопровождении первого зампреда ФВВСР Владимира Сальникова ознакомились со спортивной инфраструктурой города.

Ранее глава European Aquatics Антонио Силва высказался о возможности проведения чемпионата Европы по плаванию в России. Сообщалось, что в календаре организации турнир сохраняется за Казанью.

Зульфат Шафигуллин

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