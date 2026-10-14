Минниханов обсудил с European Aquatics возвращение турниров в Казань

Раис вновь подтвердил готовность республики к организации турниров самого высокого уровня

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антонио Силвой. Об этом сообщается в пресс-службе татарстанского лидера.

Стороны обсудили развитие международного сотрудничества и перспективы возвращения турниров под эгидой континентальной федерации в Казань. Во встрече также участвовал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Минниханов напомнил, что столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований, включая Универсиаду 2013 года и чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года. Несмотря на перенос запланированного на 2025 год чемпионата мира в Сингапур, за Казанью закреплено право принять чемпионат Европы в 2028 году.

Раис вновь подтвердил готовность республики к организации турниров самого высокого уровня.

В ходе рабочей поездки в Казань представители международных федераций в сопровождении первого зампреда ФВВСР Владимира Сальникова ознакомились со спортивной инфраструктурой города.

Ранее глава European Aquatics Антонио Силва высказался о возможности проведения чемпионата Европы по плаванию в России. Сообщалось, что в календаре организации турнир сохраняется за Казанью.

Зульфат Шафигуллин