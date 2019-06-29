«Давайте прекратим эти внутриэлитные конфликты»: наставления Радия Хабирова и потасовка с «Башкортом»

Что произошло на всемирном съезде башкир?

Фото: Тимур Рахматуллин

Накануне в Уфе открылся V Всемирный курултай башкир, подготовка к которому сопровождалась отчасти скандальными происшествиями. И если до форума они разворачивались лишь в виртуальном пространстве, то вчера конфликт вылился «наружу». Что не помешало председателю исполкома ВКБ Даниру Гайнуллину и врио главы РБ Радию Хабирову выступить с программными речами, а делегатам — избрать нового председателя исполкома организации. Подробнее — в репортаже корреспондента «Реального времени».

Началось с инцидента

В Уфе в эти дни проходит V Всемирный курултай башкир. 512 делегатов из Башкортостана, регионов России и стран зарубежья принимают участие в этом съезде. В частности, из Татарстана приехала делегация из пяти человек, плюс журналисты и специальный гость — начальник управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.



Перед началом форума в городе разместили баннеры с популярным певцом Элвином Греем (Радик Юльякшин), анонсирующим курултай. К слову, привлекали внимание и другие баннеры — с фотографией врио главы Башкирии и надписью «Счастье работать дома», которые горожане воспринимают не иначе как предвыборную агитацию руководителя региона. Сам форум представляет собой собрание политического и культурного бомонда Башкирии. Вчера здесь присутствовали врио главы РБ Радий Хабиров, спикер Госсобрания — Курултая республики Константин Толкачев, верховный муфтий Талгат Таджуддин, врио муфтия Башкортостана Айнур Биргалин, тот же Элвин Грей, мэр Уфы Ульфат Мустафин, его предшественник Ирек Ялалов, региональные министры, депутаты Госдумы, писатели, спортсмены, музыканты, кинематографисты.

Еще за несколько недель до съезда появились сообщения о том, что некоторых делегатов, изначально включенных в списки, лишили мандата. Так, у Ильсура Сулейманова, проживающего в Англии, уже был куплен билет до Уфы и обратно. Однако потом делегату позвонили и сообщили, что его приглашение аннулировано. На съезд не смогла попасть и дочь Заки Валиди — профессор Исенбике Тоган. В связи с этим в соцсетях даже запустили флешмоб «Я не иду на курултай, а вы?»

Форум представляет собой собрание политического и культурного бомонда Башкирии

На этом скандалы не закончились. Накануне на собрание попытался попасть председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов (Алчинов). По его словам, у него был мандат Зилаирского района. Однако заместитель руководителя управления по внутренней политике администрации главы РБ Азат Бадранов остановил общественника у входа и обратился к сотрудникам МВД. Полицейские увезли Алсынова в отделение полиции №9 Уфы. Отметим, сам Бадранов до 2018 года был руководителем Ассоциации студентов и аспирантов в Москве и Санкт-Петербурге. Также он работал специалистом в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

— Причину задержания мне не сообщили. Я имел право быть на заседании. Но организаторы не захотели меня видеть, — сказал глава организации «Башкорт» корреспонденту «Реального времени» по телефону.

Позже на пленарном заседании, когда модерировавший форум начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев спросил после выступления одного из спикеров, есть ли у кого вопросы и предложения, с места на балконе поднялся зампредседателя «Башкорта» Эльмир Мухаметьянов, представляющий Гафурийский район. Прямо с балкона он раскритиковал исполком ВКБ за то, что организация «вычеркивает неудобных людей из списков делегатов», и заявил, что полиция задерживает несогласных, обратив внимание на случай с Алсыновым. Кильсенбаев попросил его спуститься и подойти к микрофону. Однако когда молодой человек попытался зайти в партер, ЧОПовцы скрутили и его.

— Почему вы молчите? На ваших глазах творится беспредел! — успел выкрикнуть Мухаметьянов, переходя с башкирского на русский, пока его выталкивали из зала.

Собравшиеся зашумели, многие потребовали вернуть зампреда «Башкорта», чтоб тот закончил свое выступление. Кильсенбаев успокоил присутствующих, пообещав дать слово каждому. Как выяснилось позже, Мухаметьянова увезли в ОП-9 Уфы, куда ранее доставили Алсынова. Так что выступить в тот день ему было не суждено.

Этот инцидент, пожалуй, стал самым запоминающимся моментом форума. Многие делегаты в беседах с нашим журналистом выразили сочувствие двум возмутителям спокойствия, посчитав, что охрана явно «перегнула палку».

Инцидент с Мухаметьяновым стал, пожалуй, самым запоминающимся моментом форума

Быть талантливым, как Элвин Грей, и красивым, как Ляйсан Утяшева

Что касается официальных спикеров, то руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в своем выступлении отметил роль башкир, которые героически защищали интересы государства в составе ополчения Минина и Пожарского, в войнах с Наполеоном и Гитлером.

Председатель исполкома ВКБ Данир Гайнуллин в приветственной речи сообщил, что сегодня в России проживают 1673 тыс. башкир. В Башкортостане зарегистрированы 1 172 тыс. представителей этого народа, что составляет 28,79% от общей численности населения региона. Кроме того, башкиры являются четвертой по численности нацией в России. 26% башкир, соответственно, живут за пределами Башкортостана.

В свою очередь врио главы Башкортостана Радий Хабиров, выступавший на русском языке (на башкирском была только приветственная часть его речи), призвал башкир консолидироваться и изменить устаревшие взгляды на народ, «чтобы нас не воспринимали в мире по каким-то архаичным стереотипам — кураист, танцор, пчеловод, наездник».

— В собирательном образе современного башкира должны присутствовать такие отличительные черты, как вековая мудрость предков, искренность, радушие и гостеприимство, трудолюбие и стойкость перед любым испытанием, мобильность и готовность к современному развитию. Мы органично сочетаем все лучшее, что есть на Востоке и Западе. Башкир должен быть патриотом, любить и служить родине, как генерал Минигали Шаймуратов, должен быть мудрым, как Мустай Карим, умным, как Айрат Шаммазов, талантливым, как Радик Юльякшин, дипломатичным, как Азамат Кульмухаметов, сильным, как Венер Галиев, красивым и статным, как Ляйсан Утяшева, — сказал врио главы РБ.

Практически каждая фраза речи врио главы встречалась бурными аплодисментами.

Игорь Баринов в своем выступлении отметил роль башкир, которые героически защищали интересы государства в составе ополчения Минина и Пожарского, в войнах с Наполеоном и Гитлером

«Сделать язык модным и востребованным»

Отдельно собравшиеся поднимали языковой вопрос. Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин высказался за добровольное изучение национальных языков в учебных заведениях. В Башкортостане и Татарстане разгорелась острая дискуссия о желаемых объемах присутствия родных языков в учебной программе. В 2018 году добровольный принцип изучения языка был закреплен законодательно.

Врио главы Башкирии потребовал прекратить заставлять изучать родные языки.

— Надо перестать заставлять изучать язык насильно. Нужно сделать башкирский язык востребованным и модным. Также нужно прекратить отторгать носителей языка, диалекты которых не вошли в литературный башкирский. По своему духу они могут быть больше башкирами, чем те, кто имеет диплом факультета башкирской филологии.

Врио главы РБ отметил, что башкирский язык нуждается в защите в первую очередь от «равнодушия, политиканства, недальновидности и неумения работать». По словам Хабирова, на смену старым и скучным методикам обучения придут электронные учебники, коммуникативные технологии. Претерпит изменения и система подготовки учителей.

Кроме того, он признался, что сам не разговаривал на башкирском языке, поскольку боялся упреков от тех, кто владеет языком в совершенстве. Но намерен развивать свое знание башкирского.

— Если человек не говорит на башкирском языке, но при этом чувствует себя частицей этого великого народа, гордится им — он башкир. Любой, кто живет в Башкортостане, дорожит республикой и трудится на ее благо, имеет право считать себя башкиром, — поделился руководитель региона.

Он пообещал активнее поддерживать башкирскую литературу, театр, кинематограф, СМИ, открывать языковые курсы.

Хабиров пообещал активнее поддерживать башкирскую литературу, театр, кинематограф, СМИ, открывать языковые курсы

Кроме того, Хабиров попросил у общественности республики поддержки для реализации «многих важных проектов» и призвал перестать конфликтовать друг с другом.

— Давайте прекратим все эти надуманные внутриэлитные конфликты, — обратился он к делегатам форума. — Наши мудрые предки, представляющие разные роды, на народных сходах (йыйынах) договаривались для решения самых важных вопросов. Так и всем нам надо объединиться ради будущего нашей республики.

В конце дня делегаты избрали нового председателя исполкома — им стала Эльвира Аиткулова, вице-спикер Госсобрания-Курултая, в прошлом журналист.

Также в этот день состоялись заседания по секциям, участники форума возложили цветы к памятнику Салавату Юлаеву и открыли монумент поэту Шайхзаде Бабичу, установленный перед Телецентром. Завершением дня стал молодежный праздник «Самрау-шоу» в этнопарке «Ватан» за Конгресс-холлом.

Сегодня курултай продолжится в Ишимбайском районе — у подножия горы-шихана Торатау. В большом шатре состоится заседание исполкома ВКБ, где обсудят Стратегию развития башкирского народа и утвердят резолюцию форума. Для остальных здесь будет организован республиканский фольклорный праздник «Торатау йыйыны».

1 / 44 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин