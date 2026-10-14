В Казани на улице Рашита Салахова введут одностороннее движение

Решение принято на основании заключения районной комиссии по безопасности дорожного движения Вахитовского и Приволжского районов

Фото: Мария Зверева

С 15 октября в Казани на участке улицы Рашита Салахова от дома №22 на территории Военного городка — 33 до пересечения с улицей Ачинской введут одностороннее движение. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Изменения направлены на оптимизацию дорожной ситуации в новом строящемся микрорайоне.

скриншот с канала в "Максе" Комитета по транспорту Казани

Решение принято на основании заключения районной комиссии по безопасности дорожного движения Вахитовского и Приволжского районов, сообщает комитет по транспорту. Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и учитывать новую схему при планировании маршрутов.

Напомним, на прошлой неделе в Казани на четырех улицах поменяли приоритеты движения.

Зульфат Шафигуллин