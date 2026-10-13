Экспертиза одобрила проект речного порта под Нижнекамском

Порт станет частью логистического хаба Шарифуллина стоимостью 16 млрд рублей в Афанасовском сельском поселении

Проект строительства речного порта под Нижнекамском, который возведет «ТЭМПО-Порт» Фаила Шарифуллина, получил положительное заключение экспертизы. Речь идет о возведении регуляционных и берегоукрепительных сооружений для будущего речного грузового порта на Каме. Об этом сообщает издание «ЧелныБиз».

Порт станет частью логистического хаба Шарифуллина стоимостью 16 млрд рублей в Афанасовском сельском поселении. Его также реализует «ТЭМПО». Ожидается, что объект будет самым большим в России по хранению металла. Через него будет проходить продукция с Урала на юг — через Черное и Каспийское моря в Иран, Азербайджан и Турцию.

Логистический хаб ранее одобрили на инвестсовете при раисе Татарстана. Объект рассчитан на прием до 120 тыс. тонн металлопродукции, площадь складского комплекса составит 100 тыс. кв. м. Планируется окупить проект за 10 лет.

Дмитрий Зайцев