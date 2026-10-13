Татарстанцы продолжают жаловаться на сбои в «Яндексе», GGSel и VPN
Пик активности приходится на вечерние часы
В Татарстане продолжается рост жалоб пользователей на проблемы с доступом к популярным сервисам. По данным сервиса Downdetector404, больше всего обращений поступает по поводу «Яндекса», GGSel и VPN. Пользователи сообщают о невозможности зайти в свои аккаунты или воспользоваться приложениями.
Жалобы поступают уже несколько дней подряд, а пик активности приходится на вечерние часы. Сервис рекомендует пользователям воздержаться от попыток входа при повторяющихся ошибках из-за возможных технических проблем на стороне инфраструктуры.
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