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Татарстанцы продолжают жаловаться на сбои в «Яндексе», GGSel и VPN

21:33, 13.10.2026

Пик активности приходится на вечерние часы

Татарстанцы продолжают жаловаться на сбои в «Яндексе», GGSel и VPN
Фото: скриншот c сайта Downdetector

В Татарстане продолжается рост жалоб пользователей на проблемы с доступом к популярным сервисам. По данным сервиса Downdetector404, больше всего обращений поступает по поводу «Яндекса», GGSel и VPN. Пользователи сообщают о невозможности зайти в свои аккаунты или воспользоваться приложениями.

Жалобы поступают уже несколько дней подряд, а пик активности приходится на вечерние часы. Сервис рекомендует пользователям воздержаться от попыток входа при повторяющихся ошибках из-за возможных технических проблем на стороне инфраструктуры.

Дмитрий Зайцев

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