Ровесник республики: 100 лет Мустаю Кариму

В честь юбилея башкирского классика: аэропорт, теплоход, кино и депутатский флешмоб

Аэропорт, теплоход, самолет, театр, улицы, вершина на Кавказе… Все они носят имя Мустая Карима, которому сегодня исполняется 100 лет. Юбилейные торжества проводятся на федеральном уровне, но основные мероприятия проходят, разумеется, на родине классика в Башкирии. Как в стране отмечается день рождения ровесника республики и что было сделано в преддверии этого юбилея — в обзоре «Реального времени».

Запрос на «мустаевский» язык дружбы

Сто лет назад, 20 октября 1919 года, в селе Кляшево Уфимской губернии (ныне это поселение входит в Чишминский район Башкортостана) в семье крестьянина Сафы Каримова родился мальчик, которого назвали Мустафа. Всей стране он станет известен под именем Мустай Карим. В 1930-х годах он начал писать первые стихи.

Окончил пединститут, прошел Великую Отечественную войну, вел активную общественную и политическую работу, продолжая писать. Из-под его пера вышли сотни стихотворений, повестей, рассказов, драм, очерков. Его произведения были написаны на башкирском языке. Уже при жизни он считался советским классиком. Мустая Карима ставят в один ряд с такими мэтрами национальной литературы, как Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов и др. По его произведениям ставятся спектакли, снимаются фильмы…

В 2005 году башкирский поэт покинул этот мир. Похоронили его на Мусульманском кладбище Уфы. В память о Кариме названы улицы в городах бывшего Советского Союза, географические объекты, установлены памятники и мемориальные таблички, открыта творческая мастерская в БашГУ, выпущена специальная монета, напечатана марка, вышли десятки наименований книг. В 2013 году дети и внуки классика основали фонд им. М. Карима.

— Сам Мустай умел очень хорошо дружить, — отмечал в интервью «Реальному времени» внук поэта Тимербулат Каримов, учредитель фонда. — Мы и сейчас практически ежедневно общаемся уже с потомками его коллег по писательскому цеху, друзей, живущими в разных концах России и Содружества. Сейчас мы чувствуем запрос на «мустаевский» язык между народами, который скрепляет нашу страну. Недавно поступило обращение из Кыргызстана — там хорошо знают Мустая Карима, чтут его память как писателя и как друга Чингиза Айтматова, духовного отца кыргызского народа. Там возникла идея увековечить имена «большой пятерки» — Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, дав их природным объектам — горам. Нам было очень приятно получить из Бишкека эту весточку — дед был очень дружен с Чингизом Айтматовым, и мы надеемся, что этот проект будет реализован там. И если у Мустая появится тезка-гора в братском Кыргызстане, мы обязательно поедем ее навестить.

В 2019 году в Башкирии отмечают два вековых юбилея — самой республики и национального поэта. К слову, в Уфе так и говорят: Карим — ровесник Башкортостана. 100-летие республики отпраздновали уже весной. Сейчас идут торжественные мероприятия в память о Кариме.

В 2013 году дети и внуки классика основали фонд им. М. Карима. Учредитель фонда — внук поэта Тимербулат Каримов. Фото peoples.ru

Человек и аэропорт

Еще за год до юбилея стало известно, что Международный аэропорт «Уфа» получит имя Мустая Карима. Началось все с предложения Общественной палаты РФ переименовать крупнейшие российские аэропорты в честь выдающихся деятелей страны. Проект «Великие имена России» запустили для 45 объектов, потом к ним прибавились еще два.

Изначально среди вариантов имен для воздушных ворот Уфы фигурировали: Мустай Карим, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Салават Юлаев и Сергей Аксаков. В итоге Общественная палата Башкирии назвала десятку популярных имен, одно из которых стоит присвоить аэропорту. Туда уже вошел советский летчик Муса Гареев.

Очень скоро вокруг этой темы начались жаркие споры. Тем не менее первый этап завершился, и ВЦИОМ (на этом этапе работал именно он) отобрал трех главных кандидатов. Ими стали Мустай Карим, Муса Гареев и Салават Юлаев.

Однако споры разгорелись с новой силой. Ряд общественников выступили как раз против писателя Мустая Карима, заявив, что имя литератора уже присвоено улице в Уфе (бывшая Социалистическая) и Молодежному театру. Среди мнений также мелькало и такое: решение назвать аэропорт в честь Карима уже принято, поскольку Тимербулат Каримов, возглавляющий город Плес Ивановской области, является зятем главы «Роснефти» Игоря Сечина, и «непростые» родственники могли повлиять на ход голосования.

Итоги голосования получились ожидаемыми — воздушная гавань Уфы получила имя Мустая Карима. 31 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Еще за год до юбилея стало известно, что Международный аэропорт «Уфа» получит имя Мустая Карима. Фото gorobzor.ru

Самолет и теплоход

В честь корифея башкирской литературы названы и другие объекты, в частности транспортные средства. Так, имя Мустая Карима носил один из самолетов Sukhoi Superjet 100. Однако в мае 2019 года он потерпел катастрофу в аэропорту Шереметьево.

В сентябре под Нижним Новгородом было спущено на воду новое круизное судно «Мустай Карим». На церемонии присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров, который подчеркнул, что теплоходы такого класса не производились в России на протяжении 60 лет.

Строительством новейшего круизного лайнера проекта PV300 с 2017 года занимался завод «Красное Сормово». Плавсредство предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго–Донского судоходного канала.

Для пассажиров на судне работают несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Длина корабля — 141 метр, пассажировместимость — 342 человека, численность экипажа — 144 человека. Скорость — 22,5 км в час.

Строительством новейшего круизного лайнера проекта PV300 с 2017 года занимался завод «Красное Сормово». Фото bashinform.ru

«Сестренка», попавшая на родину Хабирова

В конце сентября в прокат вышел фильм режиссера Александра Галибина «Сестренка», снятый по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Продюсером картины выступил все тот же Тимербулат Каримов, а продвижением занимается компания Walt Disney. Ранее лента была удостоена звания «Лучший фильм» на кинофестивале «Евразийский мост».

Главные роли в ней исполнили юные актеры — 7-летний Арслан Крымчурин, дебютировавший на экране, и 9-летняя Марта Тимофеева, за плечами которой десятки работ в сериалах и полнометражках. В фильме используются башкирский, русский и украинский языки.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшую украинскую девочку Оксану находит в разоренном доме советский солдат из Башкирии. Она обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Ее отношения со сводным братом Ямилем и деревенскими ребятами складываются непросто. Но мальчик, помня наказ родителей, заботится о новоявленной родственнице. Ямиль учит молчаливую девочку понимать башкирский язык, делится игрушками и уступает свою кровать. Сам мальчик тайно готовится пойти на фронт, чтобы найти там отца и помочь победить врага.

В целом зритель тепло встретил картину — фильм получился трогательный. Критики отметили, что кинематографисты сумели сохранить дух первоисточника и передать национальный колорит. Тем не менее среди недостатков называют некоторые расхождения с оригиналом — пресловутое «книга лучше». Кроме того, сценаристы деревне, в которой проживают Ямиль с Оксаной, дали название Сайраново, а именно в Сайраново Ишимбайского района БАССР родился Радий Хабиров. Над этим «совпадением» не поиронизировал только ленивый.

Главные роли исполнили 7-летний Арслан Крымчурин и 9-летняя Марта Тимофеева. Фото bashinform.ru

Состоялась и премьера документального фильма «Мустай» — в начале этой недели в Москве, а накануне — в Уфе (в конгресс-холле «Торатау»). К работе над картиной удалось привлечь зарубежных (Рэйф Файнс) и российских звезд (Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Владимир Спиваков, Аскар Абдразаков, Михаил Швыдкой, Алсу, Иосиф Кобзон), а также первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

К слову, сегодня, в ночь с воскресенья на понедельник, телеканал «Россия 1» покажет «Мустая» и сразу после него — «Сестренку».

Депутатский флешмоб и культурная декада

Надо отметить, эта неделя была весьма насыщенной на мероприятия, посвященные башкирскому классику. И торжества еще будут продолжаться. Их участникам президент России Владимир Путин направил отдельное письмо.

На неделе депутаты Государственного собрания — Курултая РБ запустили флешмоб «Мой Мустай», посвященный 100-летию литератора. В музее Нестерова они сняли ролик: парламентарии по очереди зачитали по строфе стихотворения «Эту песню мать мне пела». В отдельных видео депутаты делились размышлениями о том, какую роль Мустай Карим сыграл в их жизни. Народные избранники предложили жителям региона и всем россиянам, неравнодушным к творчеству литератора, присоединиться к акции и разместить в соцсетях видео с чтением стихов поэта или с рассказами о нем.



Депутаты Государственного собрания — Курултая РБ запустили флешмоб «Мой Мустай», посвященный 100-летию литератора. Фото gsrb.ru

В пятницу в уфимском кинотеатре «Родина» прошел закрытый показ фильма Айнура Аскарова «Отряд Таганок» (по повести «Таганок»). Свою программу подготовили и служители Мельпомены. Национальный молодежный театр им. Мустая Карима объявил декадник в память о поэте. Актеры показывают пять спектаклей, поставленных по его произведениям.

Зрители могут посмотреть «Долгое-долгое детство», спектакль-концерт «Тоҡ эсендә бесәй» («Башкирская пленница»), спектакль-размышление «Батя Ялалетдин», лирическую комедию «Загир, Гульшат и ключи от Берлина», «Радость нашего дома» (в рамках проекта для школьников «Культурная суббота»). В Русском академическом драмтеатре поставили лирическую драму «Луна и листопад» (по повести «Помилование»).

В Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы открыли именную аудиторию Мустая Карима, а в фойе третьего корпуса БГПУ установили бюст поэта (скульптор — Юрий Солдатов).

Накануне в сквере имени Мустая Карима возле Дома профсоюзов звучали стихотворения поэта на разных языках. В мероприятии приняли участие писатели, актеры, студенты и школьники.

Башкирское отделение Русского географического общества сегодня проводит восхождение на пик Мустая Карима в Кабардино-Балкарии. Высота вершины — 3 700 метров. Для участия в кавказской экспедиции из Башкирии приехали руководитель медиагруппы БО РГО, тележурналист Рустам Сиразетдинов, директор ООО «Эксперимент» Андрей Шмальц, руководитель российского аэрокосмического общества в Башкортостане пилот Владимир Филипишин и другие. Пик на Кавказе назвали в честь поэта в прошлом году, он расположен в 200 метрах от вершины Кайсына Кулиева.

Башкирское отделение Русского географического общества сегодня проводит восхождение на пик Мустая Карима в Кабардино-Балкарии. Фото bashinform.ru

Сегодня юбилейные мероприятия пройдут на малой родине писателя — в селе Кляшево Чишминского района.

На этом торжества не закончатся. 22 октября в Республиканском музее Боевой Славы проведут встречу «Мустай Карим — писатель-фронтовик». Уфимские школьники пообщаются с писателями и журналистами Башкортостана. В ходе мероприятия будут демонстрироваться отрывки фильмов о Мустае Кариме и его фотографии. Учащиеся уфимских школ выступят с творческими номерами.

В Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова продолжает работу фотовыставка Вячеслава Стрижевского «Встречи с Мустаем». Творческие вечера пройдут в школах и вузах республики.