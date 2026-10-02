Цветочные подарки: от древних ритуалов до букета в один клик
Как не ошибиться с выбором букета и почему главное — не цена, а уместность
Цветы сопровождают человеческие праздники с глубокой древности — первые упоминания подарочных гирлянд археологи обнаружили в гробницах Древнего Египта. Знание традиции помогает выбрать подходящую композицию и избежать ошибок с символикой. Классический букет роз по-прежнему лидирует среди цветочных подарков в России: большинство людей хотя бы раз дарили именно розы.
Откуда пришел обычай дарить цветы
Цветочные подарки имеют древние корни: обычай дарить цветы складывался в разных культурах постепенно. Древние греки посвящали венки из лавра и мирта богам в античные времена. Римляне переняли этот обычай и стали украшать цветами пиршества. Однако привычка вручать срезанные цветы живому человеку — заслуга Персии. Персидские поэты Средневековья создали язык цветов «селам». Каждый бутон в нем передавал скрытое послание.
В Россию мода пришла через Петра I. Император привез голландские тюльпаны из Европы. Со временем московские лавки на Кузнецком Мосту торговали розами из Ниццы и фиалками из Пармы. Зимняя роза стоила дорого — как месячное жалованье прислуги.
Что говорит оттенок лепестков
У цветочных подарков есть своя символика оттенков. Викторианская Англия превратила цветочную символику в настоящий код. Вот краткая «шпаргалка» по цветам роз:
- Красные розы означают признание в любви и страсть.
- Белые розы символизируют уважение и чистые намерения.
- Розовые розы выражают благодарность и восхищение.
- Желтые розы означают дружбу и радость (в России их долго считали символом разлуки, но стереотип постепенно уходит).
- Кремовые розы передают элегантный комплимент без романтического подтекста.
Количество тоже несет смысл. Нечетное число — для радостных поводов, четное — для траурных. Правило работает в России, Украине, Грузии, но не действует в большинстве стран Европы и в США.
Как изменился процесс выбора букета?
Цветочные подарки сегодня выбирают иначе, чем раньше. Раньше покупатель приходил в ларек у метро и выбирал «на глаз». Сегодня флористы собирают авторские композиции по цветовым палитрам Pantone. Сейчас в моде монобукеты из одного сорта цветов. Пионовидные розы David Austin стоят в вазе заметно дольше обычных кенийских.
Онлайн-сервисы заметно ускорили доставку. Курьер привозит свежие цветы в течение нескольких часов после оформления заказа. Подробнее о сортах и вариантах композиций с розами смотрите в каталоге.
Чего не расскажут конкуренты: 4 ошибки при выборе цветочных подарков
- Дарить лилии аллергикам — пыльца часто вызывает реакцию у людей с поллинозом.
- Выбирать слишком тугие бутоны — такие цветы срезали рано, и раскрыться полностью они не успеют.
- Игнорировать упаковку — крафтовая бумага сохраняет стебли лучше целлофана.
- Забывать про подкормку — пакетик Chrysal заметно продлевает жизнь букета.
Вместо итога: цветы — это жест, а не формальность
Запоминается не цена, а уместность. Скромные пять кустовых роз в крафте трогают сильнее помпезной корзины из 101 штуки — если выбор сделан с вниманием. Присмотритесь к актуальным композициям из роз и выберите ту, которая скажет за вас больше слов.
А какой цветок вы дарили последним?
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