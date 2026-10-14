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Минобрнауки предложило ограничить льготы за олимпиады 10—11-ми классами

13:58, 14.10.2026

На них уровень заданий соответствует университетскому

Минобрнауки предложило ограничить льготы за олимпиады 10—11-ми классами
Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России предлагает учитывать победы в олимпиадах при поступлении в вузы только ученикам 10—11-х классов, где уровень заданий соответствует университетскому. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в Совете Федерации.

— Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов, — сказал Фальков в рамках «правительственного часа».

взято с сайта tatarstan.ru

Министр также сообщил о планах внедрить единый стандарт вузовских олимпиад во Всероссийскую олимпиаду школьников для обеспечения общих требований и контроля. Ранее Фальков сообщал, что количество вузовских олимпиад уже сокращено с 83 до 60.

Почему в России хотят ограничить места в вузах для олимпиадников, объяснил Анатолий Вассерман.

Зульфат Шафигуллин

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