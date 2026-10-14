Над Татарстаном и соседними регионами продолжают свои рейсы десятки самолетов при ракетной опасности
На фоне введения режима ракетной опасности в Татарстане и соседних регионах незначительно изменились маршруты движения гражданских самолетов
На фоне введения режима ракетной опасности в Татарстане и соседних регионах незначительно изменились маршруты движения гражданских самолетов.
На карте — десятки бортов, которые сейчас находятся в воздушном пространстве республики и соседних областей.
Самое насыщенное воздушное движение наблюдается в районе Казани, Ульяновска и Самарской области. При этом часть самолетов, судя по карте, следуют в обход привычных маршрутов.
Напомним, в 22:41 мск в Татарстане объявили ракетную опасность. В Казани и других крупных городах республики звучали сирены. Аналогичный режим ракетной опасности введен в соседних Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях и Чувашии.
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