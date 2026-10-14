Спрос на отели в Казани на ноябрьские праздники вырос в 1,5 раза

В топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кисловодск, Краснодар и Ярославль

Фото: Мария Зверева

Спрос на бронирование отелей в Казани на начало ноября вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Ozon Travel.

В целом по России спрос на отели на эти даты увеличился в 1,5 раза год к году. Ранних бронирований в Санкт-Петербурге стало почти вдвое больше, в Екатеринбурге спрос вырос в 1,4 раза. На поездки по России приходится 61% бронирований на период с 31 октября по 8 ноября.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В топ-10 направлений на ноябрьский отдых вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кисловодск, Краснодар и Ярославль.

При этом общий объем бронирований на ноябрьский период на 7% ниже прошлогоднего. Среди возможных причин РСТ называет менее удобную конфигурацию выходных: в 2026 году праздник выпадает на среду, тогда как в 2025 году выходные образовали три дня отдыха подряд. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях составляет 5,4–6 тыс. рублей, что на 1–2% ниже прошлогоднего показателя.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ регионов по бронированию жилья на ноябрь, а Казань оказалась в числе городов-лидеров по бронированиям посуточных квартир.

Зульфат Шафигуллин