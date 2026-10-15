Как в Дрожжановский район пришла вода

Появление централизованного водоснабжения чуть более 10 лет назад придало новый импульс развитию Дрожжановского района

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В 2013 году с обращения на тот момент главы Дрожжановского района Александра Шадрикова к президенту Татарстана Рустаму Минниханову о содействии в создании центрального водоснабжения для 23 тыс. жителей муниципалитета началась новая жизнь. Какие перемены произошли в самом черноземном и маловодном юго-западном районе республики за прошедшее время — в завершающей, третьей части цикла на страницах «Реального времени».

«Гордость за малую родину»

— Когда Александр Шадриков вернулся в родной Дрожжановский район главой, у нас зашел разговор о необходимости создания централизованного водоснабжения. Обсудили. И он очень рьяно взялся за дело. В проработке проекта, в формировании техзадания для подрядных организаций он принимал непосредственное участие. И источник в Чекурском поселении был взят как один из основных — тоже не случайно. В нем — самая лучшая вода, — вспоминает сегодня председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов — сам уроженец этих мест.

Альберт Шигабутдинов: «Когда Александр Шадриков вернулся в родной Дрожжановский район главой, у нас зашел разговор о необходимости создания централизованного водоснабжения». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В книге Джаудата Миннахметова под названием «В чем смысл?» есть слова: «Это непередаваемое ощущение, когда у тебя есть дело жизни, а у твоих односельчан, благодаря этому делу, есть работа, достаток и гордость за свою малую родину, которая с каждым днем становится только краше».

Джаудат Миннахметов: «Возрождайте деревни, благо у нас в стране их не просто много, а очень много — на всех хватит». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И еще одна цитата из той же книги: «Возрождайте деревни, благо у нас в стране их не просто много, а очень много — на всех хватит. Но помните: чтобы что-то получилось, нужно много работать — думать — соображать, включать самодисциплину». Более пяти лет, следуя этому девизу, велись работы по созданию системы обеспечения централизованным водоснабжением жителей Дрожжановского района.

И решение одной масштабной проблемы тянет за собой улучшение условий и по множеству других направлений. В этом уверен экс-замглавы, а позже руководитель исполкома Дрожжановского района Шаукат Алиуллов:

— Водоснабжение очень много решило проблем. В частности, начались новые предпринимательские инициативы. Дрожжановцы поняли: здесь есть условия для жизни, есть сырье для бизнеса, есть трудовые ресурсы для развития. Особенно в связи с сельскохозяйственной деятельностью. Водоснабжение для сельхозформирований, предпринимательства и быта играет одну из ключевых ролей.

Решение одной масштабной проблемы тянет за собой улучшение условий и по множеству других направлений. Елена Веселова

Еще на начальном этапе реализации проекта по созданию системы централизованного водоснабжения в Дрожжановском районе был решен еще один важный вопрос:

— В первый же год мы построили 12 пожарных депо. За счет муниципалитета. На следующий год — еще 4 пожарных депо. Сами делали за счет муниципалитета и при поддержке инициативных граждан. Мы в промышленных котельных, что раньше углем топили, после газоснабжения на освободившихся площадях переоборудовали пространство, поставили мотопомпы, резервуары на прицепах, сделали въезд под пожарные машины. Теперь истопник приписан к штату пожарной части, а машина в тепле стоит. Это же эффективно! — поделился с журналистом «Реального времени» заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) — экс-министр Минэкологии РТ, а в те годы — глава Дрожжановского района Александр Шадриков.

Всего за 4,5 месяца в лесу рядом с Нижним Чекурским построили оздоровительный лагерь, отдохнуть в котором сегодня стремятся дети не только из Дрожжановского района, но и из-за пределов республики. взято с сайта tatarstan.ru

Еще один важный проект, реализованный в процессе строительства водопровода, — знаменитый детский оздоровительный лагерь «Чайка», что расположился в живописном лесу рядом с Нижним Чекурским:

— Мы его построили за 4,5 месяца и ввели в эксплуатацию. Протянули туда также воду. Помню, как встал вопрос о подключении электроснабжения на этом объекте. Связались с Ильшатом Шаеховичем (Фардиевым — генеральным директором АО «Сетевая компания», — прим. ред.). И вот в первый посленовогодний день еду на строительство детского лагеря, а на подъезде к «Чайке» уже кипит работа: на столбах сотрудники «Сетевой компании» тянут провода. Моментальный отклик на просьбу помочь в этом важном деле. Огромная ему благодарность, — рассказал Александр Шадриков. И добавил: — Но главные оценки — от воспитанников, от тех, кто посещает этот лагерь. Я считаю, что это совершенно уникальное место. В первую очередь, вода. Человек более чем на 80% состоит из воды. Потом — лес. Лагерь построен прямо посреди леса. Сегодня все смены расписаны. В «Чайку» хотят попасть не только из нашего района. Там и спортивные площадки, и озеро с фонтанами, и дорога, и газопровод, и оптоволокно, и надежное электроснабжение, и спортивные площадки. И еще это место, которое просто не способно оставить и детей, и взрослых равнодушными к этой земле, к ее природе, к истории. Простой пример: сами учителя вместе с детьми сделали 5 экологических троп. Это было еще в 2015 году. А еще тут и Екатерининская дорога, и Пугачевская гора, где, по преданию, Пугачев стоял со своей армией. Место очень интересное. Особо охраняемая природная территория.

Более 1000 участков под «Сталинские посадки»

Засуха 2010 года и повторение ситуации спустя 3 года наглядно продемонстрировали: природа полна сюрпризов, и лучше заблаговременно позаботиться о том, чтобы уберечь родники от пересыхания. Тем более что способ предотвратить избыточное испарение известен давно. Им еще в советские времена активно пользовались для влагоудержания и предотвращения эрозии и выдувания плодородных слоев почвы.

Александр Шадриков: «Мы оформили более тысячи гектаров земельных участков для посадки леса». взято с сайта tatarstan.ru

— Минлесхоз нас поддержал. Тогда Наиль Гамбарович (Магдеев — сегодня мэр г. Набережные Челны, — прим. ред.) министром лесного хозяйства был. Мы сделали лесопосадку там, где каптажи, чтобы сохранить воду на перспективу. Мы понимали, что это будет работать не сразу, а через 10 лет, но будет! И действовать потом будет десятки лет. Было важно, чтобы после зимы посадка задерживала талые воды. И главное — нужны были такие породы деревьев, чтобы они воду именно сохраняли, а не испаряли через листья. С Минлесхозом тогда мы сажали до 140 гектаров в год. А следующий этап мы сделали также с Минлесхозом — «Сталинские посадки». Специально общались со старожилами и полностью воссоздали ту методику: высаживали деревья там, где образуются вихри, ураганы из-за больших открытых территорий. А у нас есть поля по 4-5 тыс. гектаров площадью. Представляете, какая там аэродинамика! На усилении ветра завихрение может до такой степени разойтись, что у нас после посева свеклы все посадки просто выдирались ветром и уносились. Мы оформили более тысячи гектаров земельных участков для посадки леса, согласовали планы с агрономами-ветеранами. То есть мы не только родники, каптажи усилили лесонасаждениями, мы еще и дальше пошли, — пояснил журналисту «Реального времени» Александр Шадриков.

Следующим этапом озеленения Дрожжановского района стали «Сталинские посадки». взято с сайта tatarstan.ru

Для информации: Дрожжановский район обладает самой низкой в Республике Татарстан лесистостью — всего 2,5% территории. Развернувшаяся чуть менее полутора десятков лет назад лесопосадочная работа решала сразу несколько задач: сохранение влаги в почве, защита каптажей родников, предотвращение выдувания и эрозии плодородной почвы, снижение рисков образования ветров штормовой силы, создание благоприятных условий для миграции диких животных и формирование «зеленых легких» района — лесов, поглощающих углекислоту и вырабатывающих кислород. Наконец, новые лесопосадки стали популярны у населения и как места для прогулок, и под сбор грибов и ягод.

Как меняется район

Планировать и просчитывать шаги на много лет вперед — один из принципов Республики Татарстан в целом. Так действует бизнес, так работают и районы.

— Когда мы одними из первых защищали стратегию развития до 2030 года, проект Дрожжановского района вошел в топ-5 в Сколково. Это живой документ: безопасность, инфраструктура, возможности для предпринимательской деятельности, а также для занятий спортом, система здравоохранения и отдыха. И всегда в центре — человек. За счет самообложения мы сделали более 200 км дорог из цеолита. На легковых машинах можно по любым улицам проехать. Причем работа эта была начата за 3 года до старта программы самообложения в масштабах республики. Инициатива жителей была поддержана администрацией района: если улица собирает более 100 тыс., мы добавляли еще 100 тыс. Цеолит по постановлению Минэкологии на собственные нужды района мы могли добывать без оплаты, средства были нужны только на транспорт и спецтехнику. Позже Рустам Нургалиевич поддержал и эту нашу инициативу, и софинансирование составило уже не 1:1, а на каждый рубль, собранный в районе, республикой дополнительно выделялись 4 рубля. Соответственно, и сделать мы смогли еще больше, — рассказал Александр Шадриков.

Александр Шадриков: «За счет самообложения мы сделали более 200 км дорог из цеолита». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между тем процессы преобразований, запущенные реализацией одного из самых масштабных проектов в истории Дрожжановского района — водоснабжения, — шли по нарастающей. Молодежь уже не стремилась покинуть родной край, а активно включилась в реализацию социальных проектов, отметил экс-глава района:

— Нужно доверять молодежи. Мы выбрали 12 самых запущенных, обойденных вниманием мест в районе. 12 тем раздали будущим архитекторам казанского архитектурного университета. Провели встречу, я рассказал свое видение. И пока студенты работали над курсовыми, мы уже начали их идеи воплощать. Они защищали, а мы строили. Сейчас эти площадки знают все, кто бывал в Дрожжаном: парк Выпускников, парк Дементьева, аллея — где доска почета, амфитеатр… Все это проектировали студенты. Самое главное — мы должны дать молодежи возможность почувствовать свою нужность и ответственность.

Евгений Иванцов: «Много появляется новых абонентов единичных — практически в каждом поселении». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продолжается работа по подключению пользователей к централизованному водоснабжению. Обслуживание действующей сети и наращивание клиентской базы с 2019 года поручены МУП «Прогресс».

— Сейчас много появляется единичных абонентов практически в каждом поселении. Бизнес также подключается. ООО «Цильна» — наши пользователи, а также компания ООО «АгроТранс» — из Чекурского, мини-пекарни, шаурмичные, молочное производство в Цильне. Частные предприниматели постоянно подключаются. В Технопарке 3-4 абонента, на стадии развития — промпарк «Дрожжаное». Будут новые предприятия, — рассказал директор МУП «Прогресс» Дрожжановского муниципального района Евгений Иванцов.

Марат Гафаров: «Дрожжановский район укрепил свои позиции в агропромышленном комплексе». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— За последние годы район претерпел значительные позитивные изменения, став одним из примеров успешной реализации национальных проектов в сельской местности, — подчеркивает возглавляющий Дрожжановский муниципальный район сегодня Марат Гафаров. — Мы стараемся развивать не только райцентр, но и район в целом. Вот только несколько цифр: за последние 8 лет построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов, блочно-модульная лыжная база, открытое футбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Старое Дрожжаное, 3 многофункциональных центра в деревнях и селах. Кроме того, возведены 6 блочно-модульных магазинов в селах, построено здание Старокакерлинского сельского совета, подростковый клуб «Созидание». Также проведена капитальная реконструкция участковой больницы в селе Старое Шаймурзино, обновлены здания 8 сельских домов культуры, 15 пищеблоков в школах района, организованы ремонтные работы 10 школ и 7 садиков, построен спальный корпус лицея-интерната с устройством теплого перехода. В 4 многоквартирных домах, в зданиях молодежного центра «Патриот», Дрожжановского техникума отраслевых технологий и в здании архива в селе Старое Дрожжаное также были проведены ремонтные работы. Наконец, Дрожжановский район укрепил свои позиции в агропромышленном комплексе. В отрасли сельского хозяйства район по итогам 2025 года занимает 11-е место в республике, по сравнению с 2018 годом мы поднялись на 16 позиций. Активно ведется работа по благоустройству населенных пунктов, обновлению социальной инфраструктуры и развитию дорожной сети.

В минувшем году Дрожжановские «Дувановские сады» собрали урожай в 850 тонн яблок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Знаменитые «Дувановские сады», образованные в 2013 году и, благодаря появлению центрального водоснабжения, получившие возможность развиваться нарастающими темпами, — пример успешного агробизнеса. 50 гектаров многолетних насаждений в 2025 году были оборудованы системой орошения. Итог: собрали урожай в 850 тонн яблок. Свежие, сочные, ароматные, они известны не только всему Татарстану, но и соседним регионам. А фермер расширяет производство: строит цех по сортировке и переработке яблок, а также создает собственный питомник саженцев плодово-ягодных культур.

Свой сад плодово-ягодных культур и овощей заложил владелец КФХ Бикчуров. 40 гектаров перекрыты мелиоративной системой капельного полива, а рядом вырастет хранилище под будущие урожаи. И у него же еще с 2020 года действует каскадная плотина с оросительной системой, перекрывающей 350 гектаров.

Активно развивается молочное и мясомолочное животноводство. И крупные хозяйства, и фермеры, и КФХ наращивают и поголовье, и надои. Растет производство зерновых культур и их переработка.

Дрожжановский район концентрирует на своей территории 13% российских запасов цеолита. Он востребован и в животноводстве, и аграриями, и строителями, и в производстве резинотехнических изделий, в нефтепереработке, энергетике, а также в медицине. Район готов рассмотреть предложения инвесторов, готовых построить выгодный бизнес по разработке месторождений и переработке фосфоритов, а также красной и светложгущейся глины.

Марат Гафаров: «Дрожжановский район занимает первое место в Республике Татарстан по доле вовлеченности предпринимателей в получение финансовой поддержки». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Причем здесь настроены не только на то, чтобы принять на своей территории тех, кто готов инвестировать в строительство и развитие бизнеса. Дрожжановский район готов обеспечить со своей стороны всю возможную поддержку:

— Дрожжановский район занимает первое место в Республике Татарстан по доле вовлеченности предпринимателей в получение финансовой поддержки. Выстроена система взаимодействия, где предприниматель не остается один на один с проблемами. Мы оперативно доводим до бизнеса все новые возможности и программы, организуем выездные встречи в соседние регионы для установления новых контактов и сотрудничества. Результат очевиден: наши предприниматели чувствуют реальную поддержку и стремятся к развитию, что является главным показателем эффективности нашей работы, — подчеркивает глава района.

На сегодняшний день в Дрожжановском районе успешно работают 456 субъектов малого и среднего бизнеса, представители которого действуют практически во всех сферах. Добившись успеха, многие из них вкладываются не только в дальнейшее развитие бизнеса, но и в благотворительность:

— Они принимают непосредственное участие в ремонте школ, где учились, в реставрации памятников, благоустройстве парков, детских площадок и в других различных мероприятиях, — отмечает в интервью «Реальному времени» Марат Гафаров.

Гидротехнические сооружения — необходимы

Не осталась без внимания и доставшаяся еще в наследство от СССР система гидротехнических сооружений — тех самых озер на окраинах полей, что собирают в себя воду и из ближайших ключей, но в большей степени концентрируют и сохраняют талые и дождевые воды.

Александр Шадриков: «Сейчас работу по приведению в порядок и поддержанию ГТС в надлежащем состоянии продолжает нынешнее руководство района». Елена Веселова

За годы без должного внимания они заилились. Некоторые пересохли. Но те, что остались, дождались своего часа.

— Когда главой работал, мы в год по 3 гидросооружения ремонтировали и восстанавливали. 16 ГТС восстановили. В Дрожжановском районе рек мало, и они сами маленькие. Гидротехнические сооружения необходимы. Кроме того, это же красота. Место отдыха для жителей и рыбалка. Куда жителям ездить отдыхать? Опять-таки противопожарный водоем. Если что подъехал, насос поставил и воду взял. Сейчас работу по приведению в порядок и поддержанию ГТС в надлежащем состоянии продолжает нынешнее руководство района, — рассказал журналисту Александр Шадриков.

Альберт Шигабутдинов: «Помню, у нас рядом с селом речка проходила. Вроде маленькая, а сильная!» Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Но работа идет не только по воссозданию искусственных водоемов.

— Помню, у нас рядом с селом речка проходила. Вроде маленькая, а сильная! Родниками подпитывалась. На ней аж 7 водяных мельниц стояло. Но со временем заилилась, русло заросло. А вот сейчас в районе идет серьезная работа по расчистке и родников, и по освобождению русел рек, — рассказал в беседе с журналистом «Реального времени» председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Этап проектирования профинансировал благотворительный фонд «Сокровенное».

— Экология — одно из наших уставных направлений. Сейчас в Нижнечекурском сельском поселении Дрожжановского района у нас два экологических проекта: расчистка русла реки Мемяш и создание на ней двух гидротехнических сооружений. Работа ведется совместно с АО «ТАИФ» и трастовой компанией «Татмелиорация», — рассказал в интервью «Реальному времени» директор благотворительного фонда «Сокровенное» Александр Тарасов.

Александр Тарасов: «Сейчас в Нижнечекурском сельском поселении Дрожжановского района у нас два экологических проекта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В прошлом году трастовой компанией «Татмелиорация», имеющей огромный опыт в реализации проектов по организации расчистки водоемов и строительству гидротехнических сооружений, было проведено обследование. Они изучили состояние водоема и подготовили проект мероприятий по расчистке русла и двух притоков. Общая длина русла реки Мемяш составляет 5,3 километра. Предполагается привлечение тяжелой техники, оборудование подъездных путей и 10 точек погрузки для вывоза извлеченного из русла при расчистке мусора, спиленных деревьев, ила, — сообщил руководитель службы гражданского строительства и технического надзора АО «ТАИФ» Виль Фазлеев.

— Часть русла нами уже была расчищена ранее: например, напротив церкви. Рядом с мечетью оборудовали подпорную береговую стену. Но это было уже достаточно давно. Сейчас уже готова проектная документация по расчистке русла реки Мемяш с двумя притоками. Огромное количество сорной самосевной растительности, деревьев на берегах. Необходимы работы по просветлению лесопосадки. Плюс скопившийся за долгие годы бытовой мусор и наносной грунт. Кроме того, на этой речке принято решение о строительстве двух гидротехнических сооружений. Прудов. Мы получим полноценные гидротехнические сооружения, которые будут оборудованы комплексом водоспусков и водосбросов, позволяющим в половодье избежать рисков затопления примыкающих территорий, а в обычное время не даст воде застаиваться. Река будет проточной, живой, — поделилась нюансами проекта с журналистом «Реального времени» начальник проектно-сметного управления — главный инженер проекта трастовой компании «Татмелиорация» Ирина Соколова.

Несколько лет назад специалистами «Татмелиорации» уже были расчищены несколько участков русла реки Мемяш. Один из них — рядом с церковью. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подтвердила она и то, что в границах населенного пункта должны появиться сразу два больших рукотворных пруда:

— Первый — сюмаксимальной глубиной до 3 метров и с площадью зеркала воды около гектара, второй — глубиной до 6 метров и около 4,5 гектара площадью. В процессе расчистки русла ожидается, что откроются и несколько занесенных песком и илом родников, о существовании которых помнят местные старожилы. В целом по проекту все получается очень неплохо. На самом деле это сильно изменит территорию и повысит качество жизни населения. Документы почти готовы. Остается получить заключение, пройти экспертизы и найти средства для реализации, — сообщила Ирина Соколова.

Ирина Соколова: «Реализация проекта сильно изменит территорию и повысит качество жизни населения». Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Есть в районе и другие планы по дальнейшему развитию. В том числе связанные с водой. Можно предположить, что и сама Группа ТАИФ в стороне от реализации этих идей не останется. Тем более что опыт работы с водными объектами есть. Чего стоит только признанный уникальным проект по возрождению и реновации системы озер Лебяжьи под Казанью. Но деталей Альберт Кашафович пока не раскрывает, следуя давно принятому девизу: сначала делай, а уж потом рассказывай. Тогда уже и показать будет что. А потому это будет уже новая страница истории Дрожжановского района, которую только предстоит написать. Как и множество других историй успешных начинаний, ведущих к общему развитию и процветанию района. А это значит, что продолжение следует.