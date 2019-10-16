«В Башкирии достаточно альтернативных месторождений для БСК, позволяющих сохранить шиханы»

Уфимский геолог разоблачил очередные доводы «Соды» об использовании Торатау и Куштау

АО «Сырьевая компания», входящее в структуру БСК, получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау, которое глава Башкортостана Радий Хабиров отдал содовикам вместо Торатау. Теперь Башкирская содовая компания добилась права разработки шихана, расположенного в Стерлитамакском и Ишимбайском районах РБ. Общественность эта новость, мягко говоря, не обрадовала. Тогда промышленники через различные ресурсы вновь начали рассказывать об отсутствии альтернативных месторождений для добычи сырья, сохранения производства и «неуникальности» шиханов. Ответ «Соде» дал завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, к. г.-м.н. Исхак Фархутдинов в авторской колонке, написанной для «Реального времени». Наш колумнист изучил доводы БСК и привел свои контраргументы.

На днях представители Башкирской содовой компании (БСК) подтвердили получение лицензии на разработку шихана Куш-Тау (Куштау).

Необходимость Куш-Тау для содового производства и невозможность использования альтернативных месторождений известняка БСК аргументирует четырьмя основными доводами:

Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства соды. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется. Содержание диоксида кремния (SiO 2) в альтернативных месторождениях превышает допустимые 0,5%, прописанные в технических условиях БСК (ТУ 5743-008-86142347-2012). Шиханы неуникальны.

Разберем каждый аргумент.

АО «Сырьевая компания», входящее в структуру БСК, получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау. Фото roecocity.ru

1. Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства

Первый аргумент — большое расстоянии транспортировки сырья (60 км и более) сделает производство нерентабельным и не позволит конкурировать с иностранными производителями. Альтернативные месторождения располагаются на расстоянии от 60 до 500 км до содового производства.

Возникает вопрос: как работает в Пермском крае Березниковский содовый завод (принадлежит той же группе компаний «Башхим», что и БСК), который транспортирует известняк с Чаньвинского месторождения на расстояние 85 км? Как работает Крымский содовый завод, который привозит известняк с Баксанского месторождения за 120 км?

В рекомендациях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 30-го (133-го) выездного заседания в Республике Башкортостан 25—28 марта 2019 года говорится: «В открытых источниках имеются данные о том, что доля известняка в себестоимости кальцинированной соды составляет не более 3,2%. Соответственно, увеличение расстояния транспортировки известняка не должно привести к значительному увеличению себестоимости соды».

Березниковский содовый завод, принадлежащий той же группе компаний «Башхим», что и БСК, транспортирует известняк с Чаньвинского месторождения на расстояние 85 км. Фото bsz.ru

2. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется

Сравним рентабельность других крупных компаний по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и операционной рентабельности.

Наименование компании Выручка 2018 г. млрд руб. Операционная прибыль млрд руб. Операционная рентабельность ПАО «НК Лукойл» 8 036 772 9,6% ПАО «НК Роснефть» 8 076 1 284 15,9% CIECH GROUP (содовая компания в Германии), млн евро 3 672 € 379 € 10,3% АО «Башкирская содовая компания» 61 16 25,4% АО «Башкирская содовая компания» при росте транспортных расходов в два раза 61 9,9 16,7%* * В отчетности БСК по МСФО есть выделение всех транспортных расходов. При операционных расходах в 45 631 млн руб., транспортные расходы в них составили 5 660 млн руб. или 12% от операционных расходов. Из этих данный приведен расчет

Рентабельность БСК выше, чем у таких гигантов, как «Лукойл» и «Роснефть», и чем у аналогичного содового завода в Германии. Использование альтернативных месторождений известняка в худшем случае снизит рентабельность до 10—15% при этом компания останется прибыльной.

3. Содержание SiO 2 (диоксида кремния) в альтернативных месторождениях превышает допустимые

Повышенное содержание вредных примесей (SiO 2 , MgCO 3 и др.) приводит к образованию «спёков» в печах и их поломке. Известняк из альтернативных месторождений (Пугачевского — запасы около 50 млн т, Худолазовского — запасы 42 млн т и др.) отвечает параметрам БСК, за исключением содержания SiO 2 . Например, содержание SiO 2 в известняках Худолазовского месторождения составляет 1,02%, при допустимом значении 0,5 % в ТУ 5743-008-86142347-2012.

Стоит отметить, что запасы известняка шихана Шах-Тау (Шахтау), из которого на данный момент добывают известняк для производства соды, подсчитаны по кондициям, утвержденным Государственной комиссией по запасам СССР в 1968 году, и содержание SiO 2 в известняке «для производства соды и цемента» не должно превышать 3%. Производство соды с использованием известняков, разведанных по данным параметрам, не приводит к каким-либо катастрофам.

Протокол №5448 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР по месторождению Шах-Тау

Технические условия для известняка Чаньвинского месторождения для производства соды в Березниковском комбинате предусматривают «присутствие песчаных примесей и глины не более 4%». Песчаные примеси — это и есть SiO 2 .



Технические условия Березниковского содового завода для производства соды

В 2018 году в БСК утверждали, что известняк с Куш-Тау не подходит для производства соды из-за содержания вредной примеси — MgCO 3 . Но сегодня этот известняк уже считается пригодным.



Индийский завод «ТатаКемикалз» в городе Митхапур для производства соды использует известняк с содержанием SiO 2 до 2,5%.

Характеристики пригодного известняка на содовом производстве «ТатаКемикалз» (Индия)

Согласно данным П.С. Финагина — в 2010 году руководитель службы инноваций и технологического развития ОАО «Сода», еще в 2010 году на предприятии предлагалось установить печи немецкой фирмы Eberhardt GmbH, которые работают на известняке с содержанием SiO 2 до 5% и содержанием MgCO 3 до 2%.



Характеристики известняков, пригодных для обжига и виды известково-обжигательных печей

Таким образом, другие содовые заводы используют известняк с содержанием, превышающим «допустимый» барьер SiO 2 в 0,5% без вреда для производства.



4. Шиханы неуникальны

Говоря о неуникальности стерлитамакских шиханов, утверждается:

Шихан — это одиночный холм, таких останцов рельефа в мире много. Рифовые породы пермского возраста есть везде. Шиханам более 260 млн лет, но альтернативным месторождениям более 350 млн лет, поэтому они еще более ценные.

Разберем каждый пункт:

Шихан с тюркского означает «одиночный холм». Одиночные возвышенности в мире есть, но сложены они, как правило, песчаником или гранитом, например, гора Шихан в Челябинской области. Данные останцы не представляют собой одновременно геоморфологический, геологический, ботанический, зоологический и археологический памятники, в отличие от стерлитамакских шиханов. Рифовые породы пермского возраста также в мире присутствуют, но они нигде не формируют такие хорошо сохранившиеся в рельефе остатки пермского рифа в виде гор посреди равнины. Геологическая ценность объекта определяется не возрастом, а самим объектом. Данное утверждение рассчитано на неосведомленность людей в вопросах геологии.

Стерлитамакские шиханы — это уникальные останцы палеорифов пермского периода, выведенные на дневную поверхность, подобные объекты — единственные в мире.

Шиханы — это богатейший геологический музей под открытым небом, у этой территории есть все предпосылки получения статуса геопарка ЮНЕСКО и привлечения туристов со всего мира.

Шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность. На них выявлено большое разнообразие останков морских обитателей древних рифов, это прекрасные образцы геологической летописи нашей планеты.

На шиханах произрастают 18 растений, включенных в Красную книгу Республики Башкортостан. На шихане Куш-Тау выявлено 23 представителя животного мира, включенных в Красную книгу Башкирии, семь из которых — в Красную книгу РФ.

Все три шихана образуют единый комплекс взаимосвязанных территорий в силу общности происхождения, близости расположения, схожести ландшафтного строения, важности для обитания и произрастания большого количества животных и растений, в том числе редких и исчезающих видов. Фото komanda-k.ru

На шихане Куш-Тау установлен объект культурного наследия, памятник археологии — селище Куш-Тау.

В рекомендациях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека говорится: «Все три шихана образуют единый комплекс взаимосвязанных территорий в силу общности происхождения, близости расположения, схожести ландшафтного строения, важности для обитания и произрастания большого количества животных и растений, в том числе редких и исчезающих видов. Каждый из шиханов обладает уникальным своеобразием, которое не позволяет говорить об их взаимозаменяемости и делает их взаимосвязанными и необходимыми для поддержания естественного баланса окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия».

Альтернативных месторождений, позволяющих сохранить и уникальные стерлитамакские шиханы и содовое производство, достаточно. Перефразируя слова выдающегося российского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, можно сказать: «Разрабатывать шиханы ради известняка — все равно, что топить печку ассигнациями». Сохранение и изучение данных природных объектов — это важнейшая задача как ученых, так и всего общества.

Исхак Фархутдинов, иллюстрации предоставлены автором