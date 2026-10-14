Инфляция в Татарстане в сентябре составила 0,24%

Наибольший вклад в замедление месячной инфляции внесла плодоовощная продукция, которая подешевела на 4,54% к августу

Фото: Мария Зверева

Индекс потребительских цен в Татарстане в сентябре 2026 года составил 100,24% к августу и 105,60% к декабрю 2025 года. В годовом выражении (к сентябрю 2025 года) инфляция ускорилась до 7,13%.

За девять месяцев 2026 года цены выросли на 7,04% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продовольственные товары подорожали на 3,64% с начала года, непродовольственные — на 4,04%, а услуги — на 9,85%.

Базовый индекс цен, исключающий волатильные компоненты, достиг 105,35% к декабрю.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Наибольший вклад в замедление месячной инфляции внесла плодоовощная продукция, которая подешевела на 4,54% к августу. При этом без учета овощей и фруктов продовольственная корзина подорожала на 0,79%. Стоимость услуг практически не изменилась за месяц, прибавив всего 0,02%.

Ранее в Центробанке России заявили, что темпы роста цен в сентябре замедлились по сравнению с июлем и августом, однако в целом по итогам третьего квартала инфляционный фон сложился несколько выше, чем ожидалось в июльском прогнозе.

Зульфат Шафигуллин