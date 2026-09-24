«Превратится в ноль»: энергетики просят синхронизировать законы России с мировыми

Российской энергетике грозит «сильнейший удар по конкурентным способностям», предупреждает гендиректор «Татнефти»

Фото: Динар Фатыхов

«Мы накапливаем углеродные единицы, но ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем. Для глобальной системы учета внутренние единицы в нашей стране ничего не значат», — заявил сегодня гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов на пленарном заседании Казанского международного юридического форума. Он призвал синхронизировать российские нормы с мировыми. Какие еще проблемы российского законодательства обсудили в Казани и как протекает борьба между желанием развивать ИИ и защищать авторские права творцов — в материале «Реального времени».

Развитие ИИ или защита авторских прав?

На V Казанский международный юридический форум собрались 2 тыс. участников. Сегодня прошло пленарное заседание, главной темой которого стала ESG-повестка — модель управления бизнесом, где успехи компании измеряются не только прибылью, но и ее отношением к экологии, обществу и качеству управления. Однако спикеры обсудили и другие вопросы, остро стоящие перед юридическим сообществом.

Например, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциация юристов России Павел Крашенинников высказался о недавно вступившем в силу законе об искусственном интеллекте (ИИ). В частности, упомянул о 10-й статье, которую критиковали представители творческих профессий. «Авторское сообщество сильно бурлит по этому поводу», — рассказал о реакции художников спикер.

— Статья говорит о том, что если вы правомерно приобрели авторское произведение, то искусственный интеллект его может перерабатывать и дальше использовать [созданный на основе произведения продукт]. То есть вы купили какую-то программу, художественный фильм, в конце концов, книгу, и все права авторов любых произведений, телекомпаний, газет, в общем-то, уже не считаются. Мне кажется, эта тема достаточно серьезная, проблемная. Мы полагаем, что с ней надо разбираться. У нас есть поручение администрации президента, — заявил Крашенинников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крашенинников подчеркнул, что, хоть сам закон об ИИ вступил в силу 1 сентября, 10-ю статью это ждет только 1 марта. Так что «небольшое время есть». Сейчас эксперты пытаются создать «мостики между искусственным и естественным интеллектом», рассказал Крашенинников. Их задача — урегулировать права правообладателей и в то же время не дать развитию ИИ застопориться.

— Соединить несоединимое — [это] нам абсолютно необходимо. Это вещи почти невозможные, но, конечно, их нужно делать. Сейчас такая работа ведется, — заверил он.



Адвокатской монополии — нет

Крашенинников высказался и о законопроекте о, как стало принято говорить, «адвокатской монополии», с прошлого года вызывающий споры в экспертном сообществе.

— По адвокатам позиция не меняется. Мы не хотим в таком виде, конечно, принимать, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива предполагает установление единых требований к профессиональным участникам судебных процессов. Фактически это будет означать ограничение доступа к ним для юристов без статуса адвоката.

Крашенинников и ранее высказывался против законопроекта. В частности, в октябре прошлого года он говорил о том, что принятие документа отрицательно скажется на защите прав и физических, и юридических лиц. По его словам, в России действует много организаций, которые защищают права людей в судах, в том числе в сферах защиты прав потребителей, защиты при банкротстве, защиты чести и достоинства. Все они рискуют остаться «за бортом».

— Уголовное право — это понятно, там адвокаты. А вот с точки зрения гражданского судопроизводства мы против такого решения, не поддерживаем, — цитировал эксперта ТАСС.



«Ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем»



Российские энергетики не игнорируют ESG-повестку и задумываются о заботе об окружающей среде, заявил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. В частности, ведут углеродные паспорта — фиксируют объем выбросов парниковых газов. Но все усилия пропадут даром, если не синхронизироваться с мировыми нормами.

Наиль Маганов (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы накапливаем углеродные единицы, но ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем. Для глобальной системы учета внутренние единицы в нашей стране ничего не значат. Когда изменится внешнеполитическая ситуация, все это превратится в ноль и международным сообществом учитываться не будет. А мы экспортеры. У нас положительный внешнеэкономический баланс, значит, мы экспортируем больше, чем завозим, — констатировал он.

По словам Маганова, российское законодательство на сегодня с мировыми нормами не гармонизировано.

— Здесь говорили, что были идеи о гармонизации с БРИКС. Это, конечно, замечательно, но мы работаем на весь мир. Экология, климат — это категории трансграничные. Мы должны, я думаю, подстраиваться под мировое законодательство и работать вместе с ним. [Иначе] в будущем это может стать сильнейшим ударом по нашим конкурентным способностям. Когда мы поедем со своим товаром за рубеж, нам скажут: «Ребята, а где у вас климатический паспорт?» Мы покажем наш. Они скажут: «Мы не знаем, о чем вы говорите», — заявил гендиректор «Татнефти».



А что с устойчивой повесткой в Казани?

Муниципальные власти вопросы устойчивого развития тоже волнуют, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Казань очень активно участвует в международной повестке, и, вне зависимости от политической ситуации, у всех мэров вызовы одни и те же. Мы сегодня обсуждаем ESG-повестку. Возьмем простую вещь — мусорообразование. Я начинал работать мэром Казани, когда мы 600 тонн мусора в день вывозили. Сегодня Казань вывозит 1,3 тыс. тонн мусора. Мы радуемся, что Казань впереди планеты всей, но вот это просто меня не просто озадачивает, а сильно тревожит. Никаких полигонов не хватит, если мы не будем ограничивать мусорообразование. А это — цель устойчивого развития. Важно, чтобы об этом думали не только руководители городов. Мы должны воспитывать население с детского сада, школы, чтобы мы все этой огромной проблемой на сегодняшний день были озадачены и снизили образование мусора. И таких примеров очень много, — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Метшина, для позитивной динамики необходимо, чтобы законодательство как минимум поспевало за изменениями, а лучше — опережало. «Такие примеры в мире есть», — подчеркнул он.



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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов