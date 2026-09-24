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«Превратится в ноль»: энергетики просят синхронизировать законы России с мировыми

17:50, 24.09.2026

Российской энергетике грозит «сильнейший удар по конкурентным способностям», предупреждает гендиректор «Татнефти»

«Превратится в ноль»: энергетики просят синхронизировать законы России с мировыми
Фото: Динар Фатыхов

«Мы накапливаем углеродные единицы, но ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем. Для глобальной системы учета внутренние единицы в нашей стране ничего не значат», — заявил сегодня гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов на пленарном заседании Казанского международного юридического форума. Он призвал синхронизировать российские нормы с мировыми. Какие еще проблемы российского законодательства обсудили в Казани и как протекает борьба между желанием развивать ИИ и защищать авторские права творцов — в материале «Реального времени».

Развитие ИИ или защита авторских прав?

На V Казанский международный юридический форум собрались 2 тыс. участников. Сегодня прошло пленарное заседание, главной темой которого стала ESG-повестка — модель управления бизнесом, где успехи компании измеряются не только прибылью, но и ее отношением к экологии, обществу и качеству управления. Однако спикеры обсудили и другие вопросы, остро стоящие перед юридическим сообществом.

Например, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциация юристов России Павел Крашенинников высказался о недавно вступившем в силу законе об искусственном интеллекте (ИИ). В частности, упомянул о 10-й статье, которую критиковали представители творческих профессий. «Авторское сообщество сильно бурлит по этому поводу», — рассказал о реакции художников спикер.

— Статья говорит о том, что если вы правомерно приобрели авторское произведение, то искусственный интеллект его может перерабатывать и дальше использовать [созданный на основе произведения продукт]. То есть вы купили какую-то программу, художественный фильм, в конце концов, книгу, и все права авторов любых произведений, телекомпаний, газет, в общем-то, уже не считаются. Мне кажется, эта тема достаточно серьезная, проблемная. Мы полагаем, что с ней надо разбираться. У нас есть поручение администрации президента, — заявил Крашенинников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крашенинников подчеркнул, что, хоть сам закон об ИИ вступил в силу 1 сентября, 10-ю статью это ждет только 1 марта. Так что «небольшое время есть». Сейчас эксперты пытаются создать «мостики между искусственным и естественным интеллектом», рассказал Крашенинников. Их задача — урегулировать права правообладателей и в то же время не дать развитию ИИ застопориться.

— Соединить несоединимое — [это] нам абсолютно необходимо. Это вещи почти невозможные, но, конечно, их нужно делать. Сейчас такая работа ведется, — заверил он.

Адвокатской монополии — нет

Крашенинников высказался и о законопроекте о, как стало принято говорить, «адвокатской монополии», с прошлого года вызывающий споры в экспертном сообществе.

— По адвокатам позиция не меняется. Мы не хотим в таком виде, конечно, принимать, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инициатива предполагает установление единых требований к профессиональным участникам судебных процессов. Фактически это будет означать ограничение доступа к ним для юристов без статуса адвоката.

Крашенинников и ранее высказывался против законопроекта. В частности, в октябре прошлого года он говорил о том, что принятие документа отрицательно скажется на защите прав и физических, и юридических лиц. По его словам, в России действует много организаций, которые защищают права людей в судах, в том числе в сферах защиты прав потребителей, защиты при банкротстве, защиты чести и достоинства. Все они рискуют остаться «за бортом».

— Уголовное право — это понятно, там адвокаты. А вот с точки зрения гражданского судопроизводства мы против такого решения, не поддерживаем, — цитировал эксперта ТАСС.

«Ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем»

Российские энергетики не игнорируют ESG-повестку и задумываются о заботе об окружающей среде, заявил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. В частности, ведут углеродные паспорта — фиксируют объем выбросов парниковых газов. Но все усилия пропадут даром, если не синхронизироваться с мировыми нормами.

Наиль Маганов (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы накапливаем углеродные единицы, но ничего, кроме морального удовлетворения, мы от этого не имеем. Для глобальной системы учета внутренние единицы в нашей стране ничего не значат. Когда изменится внешнеполитическая ситуация, все это превратится в ноль и международным сообществом учитываться не будет. А мы экспортеры. У нас положительный внешнеэкономический баланс, значит, мы экспортируем больше, чем завозим, — констатировал он.

По словам Маганова, российское законодательство на сегодня с мировыми нормами не гармонизировано.

— Здесь говорили, что были идеи о гармонизации с БРИКС. Это, конечно, замечательно, но мы работаем на весь мир. Экология, климат — это категории трансграничные. Мы должны, я думаю, подстраиваться под мировое законодательство и работать вместе с ним. [Иначе] в будущем это может стать сильнейшим ударом по нашим конкурентным способностям. Когда мы поедем со своим товаром за рубеж, нам скажут: «Ребята, а где у вас климатический паспорт?» Мы покажем наш. Они скажут: «Мы не знаем, о чем вы говорите», — заявил гендиректор «Татнефти».

Zbynek Burival на Unsplash

А что с устойчивой повесткой в Казани?

Муниципальные власти вопросы устойчивого развития тоже волнуют, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Казань очень активно участвует в международной повестке, и, вне зависимости от политической ситуации, у всех мэров вызовы одни и те же. Мы сегодня обсуждаем ESG-повестку. Возьмем простую вещь — мусорообразование. Я начинал работать мэром Казани, когда мы 600 тонн мусора в день вывозили. Сегодня Казань вывозит 1,3 тыс. тонн мусора. Мы радуемся, что Казань впереди планеты всей, но вот это просто меня не просто озадачивает, а сильно тревожит. Никаких полигонов не хватит, если мы не будем ограничивать мусорообразование. А это — цель устойчивого развития. Важно, чтобы об этом думали не только руководители городов. Мы должны воспитывать население с детского сада, школы, чтобы мы все этой огромной проблемой на сегодняшний день были озадачены и снизили образование мусора. И таких примеров очень много, — считает он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Метшина, для позитивной динамики необходимо, чтобы законодательство как минимум поспевало за изменениями, а лучше — опережало. «Такие примеры в мире есть», — подчеркнул он.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
Галия Гарифуллина

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