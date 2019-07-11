Международные детские игры в Уфе открылись скандалом

Вопреки заявлению организаторов об открытом для всех шоу, вход был только по билетам

На открытии Международных детских игр в Башкирии многих зрителей, а это в основном родители с детьми, ждало разочарование. Хотя в преддверии спортивного праздника организаторы заявляли, что церемония открытия и сами соревнования будут доступны для всех желающих, по факту это оказалось далеко не так. На входе в спорткомплекс «Уфа-Арена» развернули многих посетителей, поскольку вход был лишь по билетам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шоу не для всех

Разочарованная толпа детей и взрослых топталась у входа в «Уфа-Арену» в надежде все-таки попасть на церемонию открытия 53-х Международных детских игр. Затем пронесся слух, что можно купить билет с рук за 500 рублей. Народ стал еще больше возмущаться. Сформировалась группа активистов, которая обратилась к одному из организаторов на входе. Он пояснил, что во всем виноваты СМИ, которые распространили непроверенную информацию, что количество мест в зале ограничено и что все желающие физически туда не поместятся.

По его словам, некоторое количество билетов перед началом церемонии организаторы раздали прохожим. И попросил показать смельчака, решившего спекульнуть билетом. Того, естественно, и след простыл. Надо отдать должное организатору, он быстро сориентировался и попросил посетителей подождать. Воодушевленные граждане, среди которых, кстати, почти не было детей, двинулись к рамке безопасности. Видимо, получив добро от начальства, представитель снова вышел и велел охране всех пропустить.

«Представляю, как взорвутся соцсети, ведь многие так туда и не попали и ушли недовольные», — махнул рукой один из уфимцев.

На входе в спорткомплекс «Уфа-Арена» развернули многих посетителей, поскольку вход был лишь по билетам

«Вы уже достойны быть примером для подражания»

Тем временем церемония уже началась и ведущий представлял команды. Кстати, одна из команд Южной Кореи не успела приехать — ее представили табличкой. Затем шествовали Швеция, Швейцария, Турция, Греция, Голландия, страны Балтии, Польша, Румыния, Китай, Таиланд, Черногория, Мексика, Словакия…

Больше всего городов представили Израиль — девять, Словения — восемь, Россия — шесть, в том числе из Казани и Альметьевска. А вместе с Республикой Башкортостан, которая представляла свои команды отдельно, — 15. К слову сказать, до этого было объявлено, что республику будут представлять три города: Туймазы, Уфа и Октябрьский. Видимо, и в этом СМИ виноваты. Тем не менее на церемонии открытия к ним добавились Стерлитамак, Салават, Белорецк, Бирск, Кумертау и Нефтекамск. Затем прошла команда юных послов международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», в составе которой были дети из Индии, Китая, Боливии и России. А самая многочисленная команда была, конечно, уфимская. Она на правах хозяйки и завершила шествие.

Едва команды устроились на трибунах, на сцену вышли артисты: ансамбль «Мирас» исполнил танец пчел и цветов, молодые люди под руководством музыкантов-виртуозов Роберта Юлдашева и Азата Аиткулова аккомпанировали танцующим девушкам на курае, ударных, клавишных и валторне. Шоу барабанщиков, батыров с хлыстами и стрелами (стреляли по специальной мишени все кучно — в яблочко). Наконец на сцену вышли первые лица.

Больше всего городов представили Израиль — девять, Словения — восемь, Россия — шесть, в том числе из Казани и Альметьевска

— Мы встречаем вас с открытым сердцем и традиционным башкирским гостеприимством. И для меня большая честь зачитать приветствие участникам и гостям летних Международных детских игр президента России Владимира Владимировича Путина, — обратился к присутствующим врио главы Башкортостана Радий Хабиров. От себя лично глава региона пожелал спортивной борьбы и побед. — А наши болельщики вас поддержат.

— В Уфе мы проводили зимние Детские игры, и это было просто великолепно! И спустя восемь лет мы снова здесь, на церемонии открытия теперь уже летних Игр, — продолжил тему приветствий уже в адрес врио Башкирии президент комитета МДИ Торстен Раш. — Вы отлично подготовились, и через четыре дня на закрытии мы снова поблагодарим вас за это прекрасное мероприятие.

После того как внесли флаг Игр и прозвучал гимн МДИ, слово взял замминистра спорта России Сергей Косилов. По его словам, ведомство под руководством министра Павла Колобкова тщательно отслеживает результаты выступлений спортсменов на данных соревнованиях, потому что в формате этих Игр появляются звездочки, которые впоследствии вырастают в мегазвезд международного уровня. От имени министра, который не смог приехать по «независящим от него причинам», Сергей Косилов зачитал обращение к организаторам, спортсменам и гостям Игр.

— Вам предстоит выступить на глазах у своих родных и близких, известных спортсменов. Сотни зрителей будут восторженно смотреть на ваши выступления. И вне зависимости от того, какие баллы вы получите, ваш труд уже заслуживает похвалы и вы уже достойны быть примером для подражания, — обратилась с проникновенной речью к юным спортсменам представитель Олимпийского комитета России 5-кратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. — Игры проводятся под эгидой Международного Олимпийского комитета, а это значит, что уже сегодня должны следовать олимпийским принципам: уважать своих соперников, придерживаться плавил честной игры и стремиться к совершенству. Я всем желаю получить удовольствие от соревновательной атмосферы и показать результаты своей ежедневной спортивной работы.

Uлава региона пожелал участникам спортивной борьбы и побед

Сюрприз из космоса

Затем мэр города Уфы Ульфат Мустафин и президент комитета МДИ Торстен Раш объявили Игры открытыми и зажгли виртуальный огонь. И тут последовал сюрприз — поздравление из космоса: «Космос и спорт — это то, что объединяет людей всего мира. Достижения в этих областях признаются достижениями всего человечества. И становятся предметом гордости для всех нас. Возможно, для кого-то из вас эти соревнования станут ступенькой к мировым рекордам и олимпийским медалям. Желаю всем успехов и высоких спортивных достижений. Сделайте шаг к большим победам. Вас приветствует космонавт из космоса Алексей Овчинин». Такое вот обращение прямо с борта орбитальной станции.

После чего главный судья Игр Андрей Кривошеев вместе с призерами 52-х МДИ Александром Павловым, и Ириной Красноперовой зачитали клятву судьи и спортсменов. В завершение к микрофону вышла посол международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» из Индии Ананья Камбодж. Девочка вместе с тысячей ребят в 211 странах продвигает такие человеческие ценности, как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа и честь.

— При входе на стадион каждый из участников получил браслетик дружбы — символ ценностей программы «Футбол для дружбы». Браслет сделан из двух ниток — голубой и зеленой, они символизируют мирное небо и футбольное поле, — обратилась к трибунам Ананья. — Я бы хотела попросить сейчас повязать друг другу эти браслеты в знак начала дружбы. Таким образом, вы все становитесь частью проекта «Футбол для дружбы», который поддерживают более пяти миллионов взрослых и детей по всему свету. Вместе мы меняем мир.

Ведущий сообщил участникам, что каждый желающий может присоединиться к программе «Футбол для дружбы» на уфимской ВДНХ. Там же можно зарегистрироваться на матч по футболу, который пройдет 13 июля. Юные послы выберут спортсменов, показавших приверженность к ценностям программы, и вручат им награды на церемонии закрытия Игр.

Под занавес участников и гостей церемонии открытия МДИ ожидал еще одни сюрприз: ведущий попросил обратить внимание на экран — свое обращение подготовил основатель МДИ Метод Клеменц. Притихший зал внимал каждому слову: «Вы выступите соперниками в различных спортивных дисциплинах, но это не помешает вам завести новых друзей. Несмотря на различные политические взгляды, этой заветной целью я руководствовался, когда организовывал первые Детские игры», — сказал Клеменц. И тут ведущий вдруг громогласно объявляет, что основатель-то здесь, на трибунах вместе со всеми. В подтверждении его слов экран показал привставшего мэтра, который помахал рукой взорвавшемуся аплодисментами залу… Игры начались.