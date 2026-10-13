Хуснуллин доложил о результатах работы с федеральными землями за квартал

По его словам, к концу года должно быть реализовано 5,6 тыс. га федеральной земли

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Участники обсудили результаты работы в III квартале 2026 года и ключевые планы на будущее.

«Работа по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых земельных участков и объектов дает огромный потенциал для развития наших городов и регионов. Заброшенные территории должны стать основой для строительства жилья, социальных объектов, предприятий и формирования общественных пространств. Комплексное развитие территорий — один из инструментов этой работы. Оно позволяет не только осваивать участки, но и системно менять облик районов, создавая комфортную среду и привлекая инвестиции. В целом к концу года должно быть реализовано 5,6 тыс. га федеральной земли. Важно понимать, что оперативность этой деятельности имеет решающее значение. Поэтому в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» необходимо усилить работу по сокращению избыточных административных процедур и ускорению инвестиционно-строительного цикла. Конечно, уже многое сделано, но теперь также нужно сосредоточиться на конкретных отраслях и направлениях. Чем меньше барьеров, тем быстрее территории смогут получить новую жизнь. Благодарю всех членов правительственной комиссии за активное участие в процессе. Прошу коллег в кратчайшие сроки рассмотреть все предложения и использовать их в дальнейшей работе», — сказал Марат Хуснуллин.

На заседании одобрили безвозмездную передачу ряда объектов недвижимости в муниципальную собственность, в том числе в Новосибирской и Липецкой областях, для дальнейшего развития. Также приняли решения передать полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными участками в Тюменской области, Республике Коми и Ставропольском крае.

Кроме того, рассмотрены предложения по приватизации неиспользуемого федерального имущества. Одобрена передача ряда объектов в управление ДОМ.РФ. Участники заслушали доклады об исполнении ранее принятых решений по объектам.

Дмитрий Зайцев