Опрос предпринимателей: как рестораны применяют ИИ в работе?

Мы создали собственную платформу. Туда мы замкнули все наши внутренние чаты, закрытый контур, там у нас автоматизированы учет рабочего времени, расчет заработной платы. Мы автоматизировали приемку товара, сейчас находимся в стадии автоматизации учета — у нас есть система, которая считает по каждому ресторану, сколько и где мы не дособрали денег или, наоборот, где-то купили продукт дороже.

Сейчас на финальной стадии прикручиваем анализ блюд на выходе из кухни. Автоматически начали вести журналы. Прикручиваем своего нейроюриста. Буквально недели две — и прикрутим. То есть мы уже к мультимодальной агентной системе переходим. До этого мы разработали нейрохостес, но поняли, что это пока не очень адекватно работающая система. Потестили готовое Open Source решение месяца три назад — поняли, что пока не очень рабочая тема, поэтому отложили этот вопрос. Анализируем звонки, считаем трафик. Анализируем работу хостес — что они говорят, как они говорят, правильно ли они говорят, в нужной ли интонации общаются с нашими гостями. Наверное, пока это основное, что мы делаем.

Что касается экономии: раньше у нас в управляющей компании в центральном офисе работало порядка 20 человек, из них 17 бухгалтеров. Сейчас в штате 7 бухгалтеров с отдельными городами. Десять человек мы условно перераспределили, автоматизировали. Средняя зарплата 100 тысяч плюс налоги 43% — где-то полтора миллиона в месяц мы экономим. Но у нас появилось в штате 3 айтишника, и мы сейчас еще доберем двоих. Все равно получается дешевле — где-то миллион в месяц на бухгалтерских вопросах мы экономим.

У нас раньше был живой санврач, теперь у нас санврач тоже на искусственном интеллекте. Он не перепутает маркировку или плесень с цветом баклажана, потому что мы усиленно работаем над датасетами, над его обучением, над идентификацией, и маркировку он точно не перепутает. Как раз таки у человека гораздо более высокая доля вероятности ошибиться. У ИИ нет функции принимать решение — она только анализирует ту информацию, которую ей даешь, работает с этим. Если на маркировке что-то написано, она это анализирует и не ошибается.

