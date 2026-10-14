Минцифры: банкам предоставят отсрочку для маркировки звонков

Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы и избежать ограничений важных звонков клиентам

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры попросило операторов связи отложить до начала ноября ограничения на входящие вызовы от банков, если звонок не промаркирован. Об этом сообщается на официальных ресурсах ведомства.

Эта мера позволит завершить переговоры и заключить договоры о маркировке.

Закон о маркировке звонков действует с 1 сентября 2025 года. Большинство банков уже заключили необходимые соглашения, однако часть кредитно-финансовых организаций, включая системно значимые, еще находятся в процессе оформления документов, утверждают в Минцифры РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы и избежать ограничений важных звонков клиентам. Маркировка позволяет гражданам видеть, что номер принадлежит реальной организации, а не мошенникам. Минцифры контролирует реализацию постановления Правительства РФ.

Мера с маркировкой звонков признана эффективной. С момента ее введения количество спам-звонков снизилось на 25–30%. По данным ВЦИОМ, улучшения заметили 48% россиян, а среди граждан старше 60 лет — две трети опрошенных. Положительно маркировку оценивают 92% респондентов.

Ранее Минцифры разъяснило подход к тарифам на связь после критики спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Зульфат Шафигуллин