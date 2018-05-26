Секретарь Общественной палаты РФ выступил в защиту башкирских шиханов

Общественная палата РФ опубликовала официальное заявление секретаря организации Валерия Фадеева в защиту гор-шиханов в Башкирии. Он подчеркнул недопустимость передачи гор Башкирской содовой компании (БСК).

«Речь идет об уникальных геологических образованиях — о реликтовых горах-шиханах Тратау и Юрактау, с древних времен являющихся священным местом башкирского народа и с 1965 года имеющих статус особо охраняемых природных территорий», — говорится в заявлении Фадеева.

Он отметил, что горы важны для геологов, биологов и археологов.

Также секретарь ОП РФ усомнился в доводах о невозможности добычи известняка для БСК в другом месте.

Фадеев привел данные, что стоимость сырья в себестоимости производимой соды составляет только 3,2%. Таким образом при использовании другого ближайшего источника сырья себестоимость продукта вырастет только на 0,8%.

«Чистая прибыль АО «БСК» за 2017 год составила более 10 миллиардов рублей. Дополнительные расходы компании при освоении нового месторождения составят 100–120 миллионов рублей. Цифры говорят о том, что ситуация далека от критичной. Тем не менее компания всеми силами продавливает максимально выгодный для себя вариант», — заявляет Фадеев.

Фадеев призвал Минпромторг РФ всесторонне изучить вопрос добычи сырья для БСК и найти компромисс.

Напомним, что ранее министр промышленности России Денис Мантуров выступил за передачу Торатау БСК. Он заявил, что акции в защиту горы организуют конкуренты содовой компании из Турции.