Рябков рассказал о контактах России и США по «раздражителям»

Он допустил, что делегации двух стран могут обсудить эту тему до конца года

Контакты России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях проходят не безрезультатно, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он допустил, что делегации двух стран могут обсудить эту тему до конца года, но конкретные сроки консультаций не назвал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нет пробуксовок», — сказал дипломат журналистам (цитата по «Интерфаксу», — прим. ред.). При этом господин Рябков добавил, что прогресса нет по тем вопросам, которые, по мнению США, зависят от успеха в урегулировании украинского конфликта.

Сергей Рябков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать разрешение украинского конфликта. «Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос непубличный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим», — добавил он. Сроки трехсторонней встречи по этому вопросу также не определены.

Дмитрий Зайцев