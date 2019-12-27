В Уфе озвучили приговор экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу

Кировский суд Уфы признал виновными трех бывших сотрудников полиции в изнасиловании дознавательницы. Все трое получили реальные сроки.

Бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела по Кармаскалинскому району Салават Галиев приговорены к семи годам колонии общего режима. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук получил шесть лет колонии общего режима.

Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию 3 млн рублей. Девушка подавала иск на 100 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Как сообщает “Интерфакс”, защита намерена обжаловать решение суда.