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В Уфе озвучили приговор экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу

09:28, 27.12.2019
В Уфе озвучили приговор экс-полицейским, изнасиловавшим дознавательницу
Фото: gtrk.tv

Кировский суд Уфы признал виновными трех бывших сотрудников полиции в изнасиловании дознавательницы. Все трое получили реальные сроки.

Бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела по Кармаскалинскому району Салават Галиев приговорены к семи годам колонии общего режима. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук получил шесть лет колонии общего режима.

Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию 3 млн рублей. Девушка подавала иск на 100 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Как сообщает “Интерфакс”, защита намерена обжаловать решение суда.

Справка

Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель в Уфе заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Все они уволены после скандала.

Общество Башкортостан
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